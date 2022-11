LG Xboom Power XG9: nova caixa de som promete até 24 horas de bateria

A Xboom Go Power XG9 é a nova caixa de som com Bluetooth da LG. Com som potente e bateria que pode durar até 24 horas, o aparelho conta com certificação IP67, que garante proteção contra poeira e água. Outro diferencial do modelo é que ele vem com um canhão de luz embutido, que pode ser programado usando um app próprio da LG. A caixa de som já está em pré-venda no Brasil, com preço sugerido de R$ 2.999.