MacBook Air (M2) em detalhes: ficha técnica, preço, prós e contras

O MacBook Air com M2 é o mais recente lançamento da linha de notebooks da fabricante Apple . Disponibilizado no Brasil em julho de 2022 , o modelo chama a atenção por sua GPU de dez núcleos, armazenamento interno de até 2 TB, e memória RAM de até 24 GB. Outro destaque do MacBook é seu processador, também fabricado pela Apple, e que promete mais eficiência que os chips da Intel , utilizados nos MacBooks antigos.

Para quem pretende aproveitar as promoções da Black Friday 2022 para investir em um notebook novo, o MacBook Air pode ser uma boa opção. Atualmente, o modelo é visto no site da Apple por R$ 13.999, sendo possível encontrá-lo na Amazon por a partir de R$ 9.999, com as opções básicas de memória e armazenamento. A seguir, veja as principais especificações do MacBook Air.

Prós

1. Mais memória RAM

Um dos motivos que fazem o MacBook Air ser popular é a sua versatilidade. Embora seu preço seja elevado, o notebook promete desempenhar desde tarefas mais básicas, como navegação na internet e redação de textos, até edição de arquivos multimídia em softwares exigentes.

O MacBook Air (M2) detém uma grande vantagem sobre o modelo anterior: a possibilidade de configuração com até 24 GB de RAM. O modelo anterior e com chip M1 oferece versões com, no máximo, 16 GB de RAM.

Para usuários com rotinas exigentes, um PC com uma memória RAM mais ampla pode ser essencial. Ela é responsável por auxiliar o processador com diversas ações, como acionamento e processamento de arquivos. Por isso, quanto maior a memória RAM, melhor deve ser o desempenho do computador.

2. Placa de vídeo mais robusta

Além disso, outra vantagem do novo MacBook Air é sua placa de vídeo, que conta com até dez núcleos. Isso pode aumentar o desempenho diante de atividades pesadas em programas como Photoshop, Premiere, Final Cut Pro. Qualquer tarefa relacionada a processamento gráfico exigirá muito do PC, e um número maior de núcleos promete fazer o trabalho sem pesar no desempenho. A linha anterior do MacBook Air prometia um total de sete núcleos na GPU.

Em testes realizados pela própria Apple, os núcleos da GPU desenvolveram mais resistência a trabalhos intensos, e com uma velocidade até 40% mais eficiente na comparação com a versão anterior, de chip M1.

3. Melhora na imagem e no áudio

O novo modelo da linha oferece uma webcam com resolução de 1080p, superior aos 720p da versão antiga. Esta característica deve ser útil para usuários que precisam de uma imagem mais nítida durante videochamadas. Além disso, a tecnologia do chip M2 permite um processamento mais avançado de imagem. Em outras palavras, a câmera analisa o plano de fundo do usuário e propõe uma melhora na imagem captada, mesmo em ambientes com pouca luz.

Já no quesito áudio, agora é possível usufruir de quatro alto-falantes embutidos no design do teclado, para maximizar a experiência de som. Esta tecnologia é nova na linha e pode fazer a diferença para quem gosta de ouvir músicas e podcasts pelo computador.

Contras

1. Preço elevado

O lançamento da Apple, assim como vários outros produtos da marca, também chama a atenção pelo seu preço elevado. O MacBook Air (M2) é encontrado por R$ 13.999 no site oficial da fabricante. Por este valor, o usuário deve usufruir de um armazenamento interno em SSD de 256 GB e memória RAM de 8 GB. Além do site oficial, é possível encontrar o mesmo modelo de notebook por um valor mais acessível. Na Amazon, o dispositivo é ofertado por cifras a partir de R$ 9.999.

2. Mudanças muito sutis na resolução de tela

A versão antiga e a mais atualizada apresentam, respectivamente, telas com 13,3 e 13,6 polegadas de dimensão. Em questão de números, há um aumento de apenas 64 pixels da altura de uma tela para outra, considerando que o M1 tem 2.560 x 1.600 contra 2.560 x 1.664 do M2.

Esta diferença pode não parecer tão importante, mas, ao considerar que a diferença de preço entre os modelos equivale a R$ 2.400, poderia ser esperada alguma mudança mais significativa na tela. Este é um ponto que se confirma ainda mais em modelos mais baratos, como o Dell XPS 13 Plus, que custa em média R$ 11.999 na loja da fabricante, e possui uma resolução de tela bastante superior, de 3.840 x 2.400 pixels.

A Apple teve a oportunidade de ampliar a qualidade de resolução do display, mas preferiu aumentar sutilmente as dimensões da tela. Esta diferença, no entanto, não interfere significativamente na visão do usuário durante a reprodução de filmes ou séries, por exemplo.

3. Dificuldade em encontrar modelos com 2 TB

Por conta de seu lançamento recente, é difícil encontrar o modelo com M2 com 2 TB fora do site oficial da fabricante. As opções disponíveis ofertam configurações de hardware variadas, como 256 GB e 512 GB para o armazenamento interno, e 8 GB e 16 GB de RAM.

Ficha técnica do MacBook Air (M2)

Especificações do MacBook Air (M2) Especificações MacBook Air M2 Lançamento julho de 2022 Preço de lançamento R$ 13.299 Preço atual a partir de R$ 9.999 Tela 13,6 polegadas Resolução da tela 2560 x 1664 pixels Processador M2 Memória RAM 24 GB Armazenamento SSD com 2 TB Qualidade da webcam 1080p Bateria 18 horas Sistema operacional macOS Dimensões e peso 30,41 X 21,5 cm (LxP); 1,24 kg Cores disponíveis Meia-noite, Cinza-espacial, Prateado, e Estelar

