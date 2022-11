Mass Effect e Biomutant serão jogos grátis do PS5 e PS4 em dezembro

Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout: Founder's Edition serão os jogos grátis do Playstation 5 ( PS5 ) e PlayStation 4 ( PS4 ) para assinantes da PS Plus no mês de dezembro. Os games ficarão disponíveis para todos os planos a partir do dia 6 de dezembro e poderão ser resgatados até o dia 2 de janeiro.

Além disso, os usuários têm até o dia 5 de dezembro para resgatar os jogos do mês de novembro: Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection e Heavenly Bodies, antes que os títulos sejam substituídos. Confira, a seguir, mais detalhes dos games que chegam ao serviço.

A coletânea Mass Effect Legendary Edition traz os três games originais do PlayStation 3 (PS3), Xbox 360 e PC remasterizados, além de visuais e jogabilidade melhorados para o PS4, mas jogáveis também no PS5 via retrocompatibilidade.

A trilogia de games conta a jornada do (ou da) Comandante Shepard e sua tripulação através do espaço sideral enquanto tentam salvar sua galáxia da ameaça de uma raça de máquinas chamada de Reapers. O game traz um misto de ação e RPG com tiro em terceira pessoa e conta com longas árvores de diálogo para conhecer melhor seus aliados e até desenvolver relacionamentos românticos.

Biomutant é um game de ação e RPG em um mundo aberto pós-apocalíptico onde jogadores controlam um guerreiro felino que precisará decidir os rumos de sua jornada. Na história do game, a grande Árvore da Vida foi envenenada por um acidente natural e várias criaturas e tribos se dividem sobre curá-la ou aproveitar o momento para atacarem seus inimigos. Cabe ao jogador decidir que rumo tomar nesse contexto.

A jogabilidade combina elementos de tiro e ação com lutas de kung-fu, com profundos sistemas de evolução e um medidor de karma. No PS5, o jogo recebeu suporte à alta resolução 4K (30 fps), taxa de quadros a 60 fps, HDR, loadings mais rápidos, além de uso para os gatilhos adaptativos e funções hápticas do DualSense.

Em Divine Knockout: Founder's Edition, os usuários irão se enfrentar em um jogo de luta em plataforma em que o objetivo é causar dano para tornar seus inimigos vulneráveis e lançá-los para fora da arena. O game conta com um elenco de personagens mitológios, como Hércules, Rei Arthur com Excalibur e Thor com seu Mjolnir. O game conta com diversos modos de jogo, como 3v3, 2v2, 1v1, Nocaute e Rei do Pedaço.

Será possível ainda jogar em crossplay com usuários em outras plataformas como Xbox Series X/S, Xbox One e PC via Steam ou Epic Games Store. A Founder's Edition inclui conteúdo bônus para o jogo e um visual de Divine Knockout para o game moba Smite.