Melhores do Ano 2022: como assistir à live para conhecer os vencedores

Para assistir à live do Melhores do Ano 2022, você precisa acessar o canal do TechTudo do Facebook, YouTube ou Twitter, seja pelo computador ou celular, às 16h na próxima quarta-feira, dia 9. Para ser avisado na hora que a transmissão começar, basta entrar no canal do TechTudo do YouTube, se inscrever e ativar o sininho de notificações.