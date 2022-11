Memes do Richarlison 'pombo' e Gabriel Jesus 'biscoito': veja os melhores

Memes envolvendo os jogadores da Seleção Brasileira se espalharam pelas redes sociais após a vitória de 2x0 do Brasil contra a Sérvia na quinta-feira (24). O atacante Richarlison, que marcou dois gols na partida, foi um dos protagonistas das imagens bem-humoradas. Os usuários celebraram a performance do jogador e brincaram muito com o apelido "pombo", que ele recebeu em 2018, após publicar um vídeo dançando a música "Dança do Pombo" nas redes sociais. Gabriel Jesus também foi alvo de memes: não faltaram internautas zoando o "biquinho" do jogador, que foi comparado ao personagem "Biscoito", da animação Shrek.

Neymar também não escapou dos comentários dos internautas. O camisa 10, que sofreu uma lesão no tornozelo e está fora da fase de grupos da Copa do Mundo, teve a performance criticada por muitos. Além disso, com o lateral direito Danilo também lesionado e fora da fase de grupos, alguns torcedores usaram memes para criticar a convocação do lateral Daniel Alves, possível substituto do jogador. Veja, a seguir, os melhores memes da Copa do Mundo 2022.

1 de 1 Memes com Richarlison e outros jogadores da Seleção tomaram conta da Internet após a estreia do Brasil na Copa — Foto: Reprodução/Twitter Memes com Richarlison e outros jogadores da Seleção tomaram conta da Internet após a estreia do Brasil na Copa — Foto: Reprodução/Twitter

Memes do Richarlison "pombo"

Esta thread compila os melhores momentos do Richarlison.

Diversos outros usuários fizeram memes com o jogador, que tem o apelido de "pombo" desde que postou, em 2018, um vídeo nas redes sociais fazendo a coreografia da "Dança do Pombo", música de MC Faísca e os Perseguidores.

Até o perfil da FIFA entrou na brincadeira.

Memes do Gabriel Jesus

O jogador Gabriel Jesus também protagonizou memes. Por causa da expressão que faz, o atleta foi comparado ao personagem "Biscoito", do filme Shrek.

Memes do Neymar

Outro jogador que foi alvo de memes foi Neymar. Os internautas se dividiram: alguns criticaram a performance do camisa 10, enquanto outros externaram preocupação com o jogador, que sofreu uma lesão no jogo de quinta-feira (24) e está fora da fase de grupos. Memes com conotações políticas também inundaram o Twitter.

Memes Daniel Alves

Com o lateral direito Danilo também fora da fase de grupos devido a uma lesão no tornozelo, alguns usuários voltaram criticar a convocação do lateral Daniel Alves, possível substituto do jogador.

