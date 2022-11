Menor Game Boy do mundo é criado por youtuber a partir de um chaveiro

Game Boy, console clássico dos anos 90, teve uma versão "mini" personalizada criada por um fã recentemente. Com cerca de 5 x 3 cm de tamanho e tela de 1,3 polegadas, o aparelho foi desenvolvido por ChangLiang Li, do canal LCL DIY, mas ganhou destaque na Internet após aparecer em um vídeo do youtuber ETA Prime. Sendo provavelmente o menor videogame funcional do mundo, o aparelho foi feito com base em um chaveiro comprado em saquinhos surpresa. Contudo, de acordo com ETA, seria possível recriá-lo com uma impressora 3D. Veja mais detalhes sobre a seguir.