Mesa digitalizadora ou tablet: qual é melhor para iniciantes no desenho digital?

Artistas e desenhistas digitais iniciantes podem escolher entre um tablet e uma mesa digitalizadora como ferramenta principal do trabalho ou do seu hobby. Mas qual é a melhor opção? A Americanas tem algumas explicações para ajudar você a fazer um bom investimento.

O que é uma mesa digitalizadora?

Uma mesa digitalizadora é um equipamento parecido com uma prancheta, onde o usuário pode desenhar e escrever utilizando uma canetinha, muitas vezes chamada de "stylus", que costuma acompanhar o produto.

É importante destacar que as mesas digitalizadoras, que já foram chamadas de tablets gráficos, são um periférico de computador, ou seja, esse acessório precisa estar conectado a um notebook ou desktop para funcionar. Ou seja, nenhuma imagem aparece na mesa: tudo o que você desenhar e escrever na superfície sensível vai aparecer na tela.

Existem modelos mais simples e outros mais sofisticados, até com visor, com resoluções diversas, para orientar seu desenho com a canetinha, mas que também precisam de um computador conectado para funcionar.

A maioria utiliza cabo USB ou USB-C, mas já existem modelos com conexão Bluetooth. Diversas mesas digitalizadoras possuem aplicativos e softwares próprios para captar os traços do usuário, mas também são compatíveis com os programas mais comuns ou profissionais de desenho, edição de imagem, retoque de fotos, modelagem 3D, projetos de arquitetura e design, entre outros.

Tablet pode substituir a mesa digitalizadora?

Finos, leves e portáteis, os tablets são encontrados com telas que podem ir de 7 a quase 15 polegadas. O consumidor encontra modelos de entrada, com boa performance para tarefas mais simples e preço mais baixo; intermediários, com tela e desempenho melhores para quem pode gastar um pouco mais; e topo de linha, para quem está investindo em um equipamento com as melhores configurações para não perder tempo nos estudos e no trabalho.

Tablets intermediários e as opções topo de linha podem até mesmo substituir um notebook, principalmente, para quem não tem uma rotina super exigente, nem precisa de altíssima performance, como programação, editar fotos e vídeos, lidar com planilhas complexas, etc.

E ainda assim, diversos modelos são compatíveis com teclado e mouse e podem até expandir a tela para um monitor maior, montando um setup de trabalho para o seu home office.

Para artistas, ilustradores, designers e arquitetos, diversos tablets contam com canetas touch próprias, como a S-Pen da Samsung e o Apple Pencil para os iPads. Outras marcas são compatíveis com canetinhas touch mais simples, porém, menos precisas.

Então, além de serem práticos para os artistas, iniciantes ou experientes, os tablets servem para leitura, consumir conteúdo em vídeo, para apresentações, responder e-mails, fazer anotações em aulas e reuniões, para escrever com as canetinhas touch ou utilizando uma case-teclado, entre outras funções.

Respondendo se um tablet pode substituir uma mesa digitalizadora, a resposta é sim. Mas isso depende da experiência do usuário e de como você se sente mais confortável para trabalhar ou para seu hobby como ilustrador ou desenhista.

Lembrando que, para utilizar a mesa digitalizadora, você precisa estar conectado a um computador, enquanto o tablet é portátil e pode ser utilizado em qualquer lugar.

As melhores mesas digitalizadoras possuem sensores de pressão, o que faz diferença para seus traços ou para correções em imagens, por exemplo. Nos tablets e canetinhas touch mais avançadas, isso está presente, mas não é o foco do dispositivo.

Para ambos, a melhor escolha também depende do tipo de aplicativo ou programa que você utiliza. Softwares de modelagem 3D, por exemplo, podem não rodar tão bem em tablets mais simples ou mais antigos, exigindo um computador de maior desempenho.

Diversos aplicativos profissionais e pagos permitem compartilhar os arquivos entre dispositivos diferentes, então é possível começar um trabalho no tablet e finalizar na mesa digitalizadora e no seu computador, posteriormente.