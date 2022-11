Monitor 2K e 4K: conheça modelos gamer para comprar em 2022

Monitores 2K (Quad HD) e 4K (Ultra HD) apresentam um enorme ganho na qualidade da imagem e na fidelidade de cores, se compararmos com telas Full HD. Se o uso do monitor for para jogar, então, essa evolução pode significar mais conforto para os olhos, maior imersão nas histórias e até resultados melhores em partidas competitivas. Por tudo isso, o Submarino apresenta um guia com monitores 2K e 4K para você aproveitar a Black Friday que está chegando.

2K ou 4K, qual compensa mais?

Monitores 2K ou Quad HD de formato wide apresentam imagens com resolução de 2560x1440 pixels, enquanto telas 4K ou Ultra HD têm resolução 3840x2160 pixels. E para ambas as escolhas, que funcionam tanto para o uso profissional como para quem é gamer, o consumidor encontra opções de diversas marcas reconhecidas no mercado de tecnologia.

Em geral, monitores para gamers possuem taxa de quadros mais altas e um tempo de resposta menor entre comando e tela. Com isso, o jogador consegue um gameplay mais fluido e gráficos mais impressionantes, em jogos de última geração, ou vai ter até décimos de segundos de vantagem, o que pode ser especialmente útil em jogos de tiro, battle royale, esportes e outros.

A taxa de atualização, ou taxa de quadros, é a frequência na qual o monitor atualiza as informações exibidas. O consumidor encontra bons monitores com 60, 144, 240, 280 e até 360 Hz. Para que o display alcance essa frequência, é preciso que sua placa de vídeo trabalhe adequadamente, enviando esse número de quadros por segundo para o monitor.

Já o tempo de resposta costuma ser medido em milissegundos (ms) e corresponde à agilidade na alternância de cores do monitor. Monitores convencionais, geralmente, oferecem 60 Hz de frequência e 2 ms de resposta, enquanto os monitores gamers podem chegar a mais de 300 Hz, com 0,5 ms de resposta.

Outros fatores importantes para sua escolha são o tamanho, o formato e a tecnologia da tela. O tamanho depende basicamente do seu orçamento e do espaço disponível no seu setup, porque a tela fica próxima ao rosto. Um display muito grande e muito brilhante pode causar desconforto e cansaço aos olhos.

Existem ótimas opções entre 20 e 32 polegadas, em formato wide (16:9), ou de 22 a 34 com formato ultrawide (21:9), além das telas curvas, que costumam ter preço mais alto, mas promovem maior sensação de imersão.

Sobre a tecnologia, as melhores escolhas estão nos painéis LCD IPS, com maior qualidade geral de imagem do que as telas VA, ou nos monitores QLED e OLED, que têm níveis e fidelidade de cor mais elevados.

Por fim, um ponto essencial para avaliar, antes de fazer a decisão da compra, é a configuração do seu computador ou notebook (ou a expectativa de fazer um update em um futuro próximo). Porque só faz sentido investir em um monitor 4K se o seu equipamento tiver performance gráfica suficiente para dar conta dos mais de 8 milhões de pixels da tela.

Embora PCs dos últimos anos com placas integradas Intel ou AMD ofereçam suporte à resolução 4K com Windows 10, qualquer uso mais exigente, como jogar ou editar vídeos, vai depender de uma GPU mais robusta.

Ou seja, é ideal investir em uma tela que seja compatível com a placa de vídeo e o processador - ou já colocar na planilha de orçamento a atualização dos componentes. Veja a seguir alguns modelos que selecionamos.

A linha Predator da Acer tem monitores em formato wide e ultrawide, com tamanhos que chegam às 38 polegadas e taxas de atualização de até 360 Hz. Uma opção é o Acer Predator XB271HU, de 27", com resolução 2560x1440 (2K), display IPS e design ZeroFrame, de bordas superfinas. Compatível com G-Sync. A Acer ainda promete overclock integrado para aumentar as taxas de atualização.

Enquanto a linha de monitores Odyssey G3 da Samsung tem opções Full HD, o modelo Odyssey G5 é uma tela curva ultrawide de 1000R, que preenche totalmente a visão periférica para uma experiência muito mais imersiva. A tela LCD, de 34 polegadas e de resolução Ultra WQHD 2K 3440x1440 pixels, tem taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1ms.

O Odyssey G7 também é um monitor curvo de 27 polegadas e 1000R, em um painel QLED resolução WQHD 2K, compatível com G-Sync e FreeSync. São 240 Hz de frequência e 1ms de tempo de resposta.

A linha Alienware da Dell conta com diversas opções de monitores, em tamanhos e resoluções diversas. Uma opção de resolução 2K é o AW2721D, de resolução 2560x1440 pixels, taxa de atualização de 240 Hz e tempo de resposta de 1 ms. A tela LED de 27 polegadas InfinyEdge tem acabamento antirreflexo, tecnologia VESA DisplayHDR 600, que promete taxas de contraste em tempo real com escurecimento localizado, e IPS Nano Color, com maior cobertura de cores e alta precisão.

A Dell possui sua linha tradicional de monitores com opções para gamers. É o caso do monitor S2722DGM, de 27 polegadas, taxa de atualização de 165 Hz e tempo de resposta de 1 a 2 ms. A tela curva QHD oferece contraste 3.000:1 e alta cobertura de cores, com ângulo de visão de 178 graus (1500R), de bordas estreitas em três lados. Compatível com FreeSync.

A LG oferece diversas alternativas de monitores, como a linha gamer UltraGear, e este modelo 27UL500, de resolução 4K com 3840x2160 pixels, compatível com HDR10. Segundo a marca, ele tem ângulo de visão ampliado em razão do painel LCD IPS e ostenta 98% de cobertura do espectro de cores sRGB. Compatível com FreeSync, possui o Game Mode para jogos em FPS e RTS, ajustando automaticamente as configurações. Por ser uma opção mais barata, tem taxa de atualização de 60 Hz e tempo de resposta de 5 ms.

Outra escolha de resolução 4K pode ser o monitor Acert Nitro XV280KB, de 28 polegadas, painel LCD IPS, design ZeroFrame, tecnologia DCI-P3 para mais cores e Vesa Certified Display HDR 400, que faz o display se ajustar às cenas, tornando-as mais brilhantes e detalhadas e preservando os tons escuros. Compatível com FreeSync.

