Moto G22 na Black Friday 2022: saiba tudo antes de comprá-lo

O Moto G22 é um celular da Motorola que chama atenção por conter uma série de recursos interessantes e preço competitivo. Apesar de não contar com suporte à internet 5G, o produto tem ficha técnica com câmera quádrupla de até 50 MP e bateria de alta capacidade, que promete até dois dias longe da tomada. Nesta Black Friday , o conjunto pode ser uma boa opção para quem procura um smartphone com bom custo-benefício e com desempenho suficiente para as tarefas do dia a dia.

O dispositivo desembarcou no país em abril deste ano pelo preço sugerido de R$ 1.699, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 1.044, o que representa uma baixa de R$ 655. A Motorola oferece o produto em três tonalidades: azul, preto ou verde, e armazenamento com 64 ou 128 GB. Confira, a seguir, todos os detalhes do celular.

2 de 8 Moto G22 é uma boa opção custo-benefício para a Black Friday — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 é uma boa opção custo-benefício para a Black Friday — Foto: Divulgação/Motorola

Ficha técnica do Moto G22

Resolução da tela: HD+ (720 x 1.600 pixels)

Painel da tela: 6,5 polegadas LCD IPS com 90 Hz

Câmera principal: quádrupla, de 50, 8, 2 e 2 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 12

Processador: MediaTek G37 (octa-core de 2,3 GHz)

Memória RAM: 4 GB

Armazenamento: 64 ou 128 GB

Cartão de memória: microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Dimensões e peso: 164 x 75 x 8,5 mm; 185 g

Cores: Branco, azul, preto e verde

Anúncio: março de 2022

Lançamento no Brasil: abril de 2022

Preço de lançamento: R$ 1.699

Tela e design

3 de 8 Motorola Moto G22 tem traseira em plástico brilhante — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Moto G22 tem traseira em plástico brilhante — Foto: Divulgação/Motorola

A tela tem 6,5 polegadas, tamanho similar ao que se tem em concorrentes como o Galaxy M22, da Samsung. O display usa a tecnologia IPS LCD. Ela não é tão econômica quanto painéis do tipo AMOLED, mas é capaz de oferecer tons mais precisos de branco e tem bom equilíbrio entre contraste e brilho. A resolução vista por aqui é de 720 x 1.600 pixels, o que resulta em uma taxa de 268 pixels por polegada, os famosos ppi.

Uma característica que deve agradar muitos usuários é a boa taxa de atualização de tela. São 90 Hz, um número superior aos tradicionais 60 Hz presentes em modelos de preços equivalentes. A tecnologia garante movimentos de transição de sistema mais fluídos, além de mais suavidade em alguns jogos compatíveis com o recurso.

Para os padrões atuais, o quesito aproveitamento de tela não é um grande mérito do G22. Embora conte com um pequeno furo na tela para abrigar a câmera, em vez de um enorme notch como o iPhone 13, a borda inferior do Moto G22 é ligeiramente maior que o restante. Uma moldura menor tornaria o modelo mais elegante e com maior aproveitamento da tela.

A traseira, construída em plástico brilhante, abriga o arrojo de câmeras, composto por quatro lentes. O sensor biométrico fica posicionado no botão de energia. O peso do produto é de 185 g. Para o tamanho, ele pode ser considerado um produto leve.

Câmeras do Moto G22

4 de 8 Moto G22 tem quatro câmeras traseiras; a mais potente tem 50 MP — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 tem quatro câmeras traseiras; a mais potente tem 50 MP — Foto: Divulgação/Motorola

Este é um dos quesitos que a Motorola mais destacou durante o lançamento do Moto G22, já que a câmera principal do celular é capaz de realizar bons registros mesmo em ambientes com iluminação menos favorável. Isso é resultado da lente principal de 50 MP com abertura f/1,8, que permite maior captura de luz.

O conjunto fotográfico do Moto G22 é o seguinte:

Principal de 50 MP, f/1,8

Ultra wide de 8 MP, f/2,2

Macro de 2 MP, f/2,4

Profundidade de 2 MP, f/2,4

Câmera frontal de 16 MP, f/2,5

A resolução máxima de captura de vídeos fica limitada ao Full HD a 30 quadros por segundo, tanto na câmera frontal quanto na traseira. Não há estabilização ótica de imagem no celular da Motorola, mas recursos tradicionais como HDR e detecção de rosto fazem parte do celular.

Desempenho do Moto G22

5 de 8 Motorola Moto G22 tem desempenho suficiente para tarefas do dia a dia — Foto: Reprodução/Motorola Motorola Moto G22 tem desempenho suficiente para tarefas do dia a dia — Foto: Reprodução/Motorola

A empresa equipa o smartphone com um processador Helio G37 (MediaTek), que trabalha com oito núcleos de até 2,3 GHz de velocidade. Para multitarefas, o Moto G22 conta com 4 GB de RAM, que são suficiente spara executar bem o sistema operacional Android nos dias atuais.

O conjunto garante que o modelo tenha desempenho satisfatório em tarefas do dia a dia e que abra rapidamente apps, mas será necessário reduzir os gráficos em jogos mais exigentes para se ter uma melhor experiência com as jogatinas.

O celular tem 64 e 128 GB de armazenamento interno, o que deve suprir a necessidade da maioria dos usuários. Caso precise de mais espaço, o dispositivo suporta um cartão microSD de até 1 TB, que pode ser adquirido separadamente.

Bateria

6 de 8 Moto G22 promete até dois dias de autonomia da bateria — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 promete até dois dias de autonomia da bateria — Foto: Divulgação/Motorola

A bateria do Moto G22 tem alta capacidade, com 5.000 mAh. Com essa especificação, a empresa promete até dois dias longe das tomadas. O modelo conta com o recurso de carregamento rápido e tem como diferencial a inclusão de um carregador TurboPower de 20 W na caixa do produto. O acessório promete fornecer até 12 horas de carga para o celular com apenas 30 minutos conectado.

Outro ponto que contribui para uma boa autonomia energética é o processador, que tem consumo reduzido — mesmo com a tela maior e a boa taxa de atualização de 90 Hz. Vale mencionar ainda a presença da entrada USB-C 2.0.

Versão do Android e recursos extras

7 de 8 Moto G22 já tem atualização disponível para o Android 13 — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 já tem atualização disponível para o Android 13 — Foto: Divulgação/Motorola

O smartphone vem equipado com o Android 12 de fábrica, mas a Motorola já disponibiliza a atualização para o Android 13, versão mais atual do sistema operacional do Google. A Motorola utiliza a interface MyUX, de desenvolvimento próprio, que permite algumas personalizações e recursos extras.

O que vem na caixa do Moto G22

8 de 8 Moto G22 traz na caixa cabo USB, carregador, fone de ouvido e até capinha. — Foto: Divulgação/Motorola Moto G22 traz na caixa cabo USB, carregador, fone de ouvido e até capinha. — Foto: Divulgação/Motorola

A Motorola entrega um kit bem completo na caixa do smartphone. O combo inclui capa protetora, carregador TurboPower 20 W, cabo USB-C e um fone de ouvido para porta P2. São poucos os modelos que chegam atualmente com tantos acessórios.

Preço do Moto G22

Com informações de Motorola e GSM Arena