Mundial de Free Fire 2022: EVOS Phoenix conquista o título; VK é vice

A EVOS Phoenix é campeã do Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok), a Free Fire World Series (FFWS). O título veio na tarde deste sábado (26) após oito quedas muito disputadas. A brasileira Vivo Keyd tinha a liderança até a última queda, em Alpine, e prestava atenção somente na então vice-líder Nigma Galaxy, a mais próxima do esquadrão na tabela. Porém, renascendo das cinzas, a Phoenix encaixou uma queda magistral no confronto decisivo em Alpine, com BOOYAH! e absurdas 18 eliminações. Foram 30 pontos no total para subir muito na tabela de classificação, superar a Nigma e ultrapassar a VK por somente três pontos.

Esse foi o segundo título mundial da equipe tailandesa, que já havia conquistado a FFWS em 2021 quando se chamava Phoenix Force. Com a taça, o esquadrão leva para casa o prêmio de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,5 milhões). Graças ao vice, a VK levou o prêmio de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,25 milhão). A outra brasileira, Magic Squad, também foi bem e fechou a campanha na quarta colocação, garantindo o prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 500 mil). Vale destacar que Ratchanon "Moshi" Kunrayason ficou com o título de MVP do torneio. A seguir, veja como foi a final.

1 de 4 EVOS Phoenix é bicampeã mundial de Free Fire — Foto: Reprodução/Kuy Entertainment EVOS Phoenix é bicampeã mundial de Free Fire — Foto: Reprodução/Kuy Entertainment

Brasil x Tailândia

Assim como foi no Play-in, uma equipe brasileira pegou o primeiro abate do dia. O ponto veio com uma bela bala de Fernando "NANDO9" Fernandes, que abriu o caminho para a Vivo Keyd fazer o squad wipe sobre a ALPHA logo no começo de Bermuda. Essa primeira queda apresentou muita agressividade por parte de todas as equipes, com destaque para a Magic Squad acumulando nove abates. O BOOYAH! acabou indo para a EVOS Phoenix, que voltou a mostrar o seu já conhecido posicionamento de end game para assegurar essa vitória.

Nigma Galaxy, considerada a favorita em Bangkok, foi discreta em Bermuda, mas, aquecida após a estreia, encarou sem dificuldades o calor de Kalahari. Os tailandeses não tomaram conhecimento de suas adversárias, emplacaram absurdos 20 abates e completaram a atuação com o BOOYAH. Depois, Purgatório foi uma queda confusa e definida no momento em que o gás dominou todo o mapa. O BOOYAH! ficou para a Ignis, mas Vivo Keyd e Magic Squad foram as duas maiores pontuadoras com 19 e 17 pontos, respectivamente.

A queda em Purgatório também serviu para confirmar que as equipes do Brasil e Tailândia eram, definitivamente, as favoritas deste mundial. O resultado dessa queda levou VK, Magic, Nigma e Phoenix ao Top 4 da classificação geral e mostrou que a disputa pela taça seria acirrada até o final. Tanto que o quarto BOOYAH! do dia, para fechar a primeira metade em Alpine, foi para a Vivo Keyd, que ainda somou 14 abates para assumir a liderança.

2 de 4 Com BOOYAH! em Alpine, VK fechou a primeira metade na liderança, enquanto a Magic Squad ficou na 4° colocação, atrás da dupla tailandesa — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Com BOOYAH! em Alpine, VK fechou a primeira metade na liderança, enquanto a Magic Squad ficou na 4° colocação, atrás da dupla tailandesa — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

DEW fazendo a diferença

A segunda metade da final começou com o retorno à Bermuda. Dessa vez, Vivo Keyd não obteve sucesso em sua movimentação, se viu pressionada por RRQ e SES Alfaink ao mesmo tempo e não encontrou espaço para o end game. SES Alfaink, por sinal, lutou para cravar a bandeira da Indonésia em uma decisão dominada por Brasil e Tailândia. No entanto, seus esforços foram frustrados por uma equipe que, desde o Play-in, vinha sedenta por uma vitória. Magic Squad focou suas atenções no posicionamento dessa vez e derrubou tanto a SES como a Nigma Galaxy na reta final para ficar com seu primeiro BOOYAH! no mundial.

O resultado da Magic Squad a lançou para a vice-liderança com 72 pontos, enquanto a VK, mesmo com todas as turbulências em Bermuda, permaneceu líder com 80 pontos. Era esperado que as equipes tailandesas, logo atrás fechando o Top 4, fossem correr riscos por mais pontos em Kalahari, mas esses holofotes iniciais nesta sexta queda foram roubados pela Vasto Mundo, que contabilizou 12 eliminações em 10 minutos.

O BOOYAH! de Kalahari ficou para a SES, enquanto a Nigma Galaxy foi a melhor equipe do quarteto, com 11 eliminações e a 3° colocação. Destaque absoluto para o jogador Rattapong "DEW" Rompochai, que criou uma vantagem ainda maior na batalha pelo MVP da competição. Essa atuação foi o bastante para a Nigma ultrapassar a Magic Squad na tabela e se aproximar da ainda líder VK.

3 de 4 Magic Squad encontrou dificuldades em Kalahari e viu a Nigma Galaxy ultrapassá-la faltando duas quedas para encerrar a final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Magic Squad encontrou dificuldades em Kalahari e viu a Nigma Galaxy ultrapassá-la faltando duas quedas para encerrar a final — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Renascendo das cinzas

A líder Vivo Keyd se encontrou em situação péssima logo no começo da segunda passagem por Purgatório. Nigma Galaxy encontrou a equipe brasileira e derrubou três integrantes, enquanto Gerson "General" da Silva conseguiu fugir no desespero para trazer de volta seus companheiros. Nessa brincadeira, a Nigma foi punida pela AV Radicals, que passava próxima do local do duelo, e deixou os tailandeses somente com um jogador. Minutos depois, Ratchanon "Moshi" Kunrayason, da EVOS Phoenix, fez, em situação 1v2, aquela que pode ser a melhor jogada do campeonato para eliminar a Magic Squad da queda.

Entre tanta confusão em Purgatório, sobrou uma Vivo Keyd nessa reta final. Contudo, a Ignis, em um posicionamento privilegiado na safe e contando com a foice Erick Alejandro García "Erickk" Mendoza, frustrou os planos brasileiros e marcou sua dobradinha para deixar a decisão do título para Alpine. VK com 105 pontos e Nigma, com 97, tornaram-se o centro das atenções, enquanto EVOS Phoenix e Magic Squad ficaram para trás na batalha pela taça.

Esse duelo, no entanto, foi encerrado logo no começo de Alpine. A Magic Squad encontrou a Nigma perdida, pressionou os tailandeses por cerca de seis minutos e derrubou os rivais na última colocação. A notícia veio em forma de alívio para a VK, que sofreu nas mãos da SES e estava somente com Nando9 vivo para recolocar seus companheiros. Porém, aconteceu o inesperado, com a Phoenix renascendo de repente e emplacando abates atrás de abates. Os tailandeses encontraram 18 eliminações e ainda marcaram o BOOYAH! em Alpine, o bastante para ultrapassar a VK e ficar com a taça no final.

4 de 4 Vivo Keyd viu a Phoenix renascer e ficou com uma amarga 2° colocação; Magic Squad encerrou a campanha no Top 4 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd viu a Phoenix renascer e ficou com uma amarga 2° colocação; Magic Squad encerrou a campanha no Top 4 — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Resultados da Final

Queda 1 (Bermuda): BOOYAH! da EVOS Phoenix (+22 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Nigma Galaxy (+32 Pontos)

Queda 3 (Purgatório): BOOYAH! da Ignis Esports (+16 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Vivo Keyd (+26 Pontos)

(+26 Pontos) Queda 5 (Bermuda): BOOYAH! da Magic Squad (+19 Pontos)

(+19 Pontos) Queda 6 (Kalahari): BOOYAH! da SES Alfaink (+21 Pontos)

Queda 7 (Purgatório): BOOYAH! da Ignis Esports (+29 Pontos)

Queda 8 (Alpine): BOOYAH! da EVOS Phoenix (+30 Pontos)

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Tabela de Classificação Colocação Equipe Pontuação Abates BOOYAHS! Premiação 1° EVOS Phoenix 117 54 2 US$ 500 mil (R$ 2,5 milhões) 2° Vivo Keyd 114 52 1 US$ 250 mil (R$ 1,25 milhão) 3° Nigma Galaxy 97 50 1 US$ 100 mil (R$ 500 mil) 4° Magic Squad 96 43 1 US$ 100 mil(R$ 500 mil) 5° SES Alfaink 88 47 1 US$ 90 mil (R$ 450 mil) 6° Ignis Esports 88 45 2 US$ 90 mil (R$ 450 mil) 7° RRQ 83 43 0 US$ 80 mil (R$ 400 mil) 8° Vasto Mundo 78 41 0 US$ 80 mil (R$ 400 mil) 9° AV Radicals 48 30 0 US$ 70 mil (R$ 350 mil) 10° Naguara 40 25 0 US$ 70 mil (R$ 350 mil) 11° ALPHA 37 18 0 US$ 60 mil (R$ 300 mil) 12° HQ Esports 32 14 0 US$ 60 mil (R$ 300 mil)