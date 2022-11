Mundial de Free Fire 2022: Magic Squad lidera classificatória e vai à final

A equipe brasileira da Magic Squad está classificada para a final do Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok). A confirmação da vaga veio pela fase classificatória, o Play-in, finalizada na tarde desta sexta-feira (25). Com uma atuação bastante regular e muitos abates na conta de Victor "Draxx7" Borges, o MVP do dia, a equipe brasileira nem precisou emplacar BOOYAHS! para se ver em uma situação tranquila durante todo o Play-in e assegurar sua classificação na liderança com 110 pontos. EVOS Phoenix (Tailândia), com três BOOYAHS! conquistados, Naguará (Argentina) e RRQ (Indonésia) foram as outras equipes que avançaram à final.

A última fase do Mundial de Free Fire 2022 acontece neste sábado (26) a partir das 11h15, horário oficial de Brasília. Vale lembrar que a Vivo Keyd já está presente na final graças ao título da LBFF 8. Você poderá assistir aos jogos nos canais oficiais da Garena no YouTube, na Twitch ou no TikTok, na TV aberta, pela RedeTV!, e TV fechada, no SPACE. Ernani “Weedzao” Duarte e Gabriel “Bak” Lessa também realizam a transmissão em seus canais do YouTube. A seguir, veja como foi o Play-in e a tabela de classificação dessa primeira fase.

1 de 5 Sem suar e com Draxx7 como MVP, Magic Squad superou suas adversárias no Play-in, incluindo a campeã mundial Phoenix, para encerrar a fase na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Sem suar e com Draxx7 como MVP, Magic Squad superou suas adversárias no Play-in, incluindo a campeã mundial Phoenix, para encerrar a fase na liderança — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

👉 O que é headshot no Free Fire? Descubra no Fórum do TechTudo

Sem pressão

O primeiro abate desse mundial foi para "GETHIGH", jogador da EVOS Phoenix, uma das favoritas ao título. Quase ao mesmo tempo, a Magic Squad encontrou uma LGDS perdida no mundo, e Victor "Draxx7" Borges começou a emplacar seus abates. Após quase dez minutos de paz em Purgatório, foi a vez da Phoenix ser surpreendida pela Naguará, que a mandou de volta para o lobby. A Magic Squad seguiu forte nessa rodada de abertura, com Draaxx7 emplacando nove abates, mas a RRQ Kazu, melhor posicionada e contando com o brilho de Richard "Legaeloth" Manurung, derrubou a equipe do Brasil e fez o primeiro BOOYAH! da competição.

Em Kalahari, as equipes voltaram a correr poucos riscos, apesar de alguns abates isolados no começo. A Magic Squad voltou a ser um dos destaques, dando aulas de rotação e eliminando equipes como Hotshot e a própria Phoenix. O BOOYAH! foi para a Expand, que marcou 16 abates nessa queda, mas os brasileiros, que caíram na terceira colocação, assumiram a liderança com seus oito abates marcados. Em Bermuda, foi o momento da recuperação da Phoenix. A equipe tailandesa simplesmente acordou na competição, e Ratchanon "Moshi" Kunrayason liderou seu esquadrão para o BOOYAH! com 14 abates na conta.

A primeira metade do Play-in se encerrou com passagem por Alpine. Dessa vez, algumas equipes mais irregulares, como a Naguará, a Hotshot e a Team Flash, tentaram roubar o protagonismo para manter o sonho da classificação vivo. EVOS Phoenix e Expand voltaram a cair muito cedo, enquanto a Magic Squad manteve a boa regularidade ao cair na terceira colocação, o suficiente para se isolar na tabela de classificação. A vitoriosa foi a Hotshot, que derrubou os argentinos da Naguará na reta final.

2 de 5 Magic Squad não sentiu a pressão de seu primeiro mundial e se consolidou na zona de classificação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Magic Squad não sentiu a pressão de seu primeiro mundial e se consolidou na zona de classificação — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Phoenix renasce

No retorno à Purgatório, Magic Squad não perdeu tempo e, logo nos primeiros minutos, já causou prejuízo para a LGDS, a lanterna do momento. Depois, os brasileiros encontraram com os hermanos da Naguará e mandaram a rival para o lobby. Expand, EVOS Phoenix e RRQ, três equipes que já haviam conquistado um BOOYAH! até então, sobraram no final juntos da Magic. A RRQ caiu para a Expand, enquanto os brasileiros foram surpreendidos com uma chegada rápida da Phoenix e acabaram eliminados no Top 3 novamente. No duelo entre Malásia e Tailândia, melhor para a Malásia, com a confirmação da dobradinha para a Expand.

A equipe do Brasil se manteve na liderança e se distanciou da 5° colocada, a primeira fora da zona de classificação, mas viu Expand e Phoenix ameaçarem essa primeira colocação. Para resolver a situação em Kalahari, a Magic Squad repetiu suas atuações anteriores, com uma postura agressiva e bom número de abates, até cair na quarta colocação. Embora o BOOYAH! tenha ido para a Naguará, que viu o sonho da classificação se aproximar, o destaque absoluto foi a Phoenix, que voltou a acumular muitas eliminações para respirar tranquila com a vaga praticamente confirmada.

3 de 5 Após susto na primeira metade, EVOS Phoenix acordou e se colocou em situação confortável para avançar à final — Foto: Reprodução/Kuy Entertainment Após susto na primeira metade, EVOS Phoenix acordou e se colocou em situação confortável para avançar à final — Foto: Reprodução/Kuy Entertainment

Duas quedas e duas vagas

Para as duas últimas quedas, Magic Squad e Phoenix disputavam a liderança, enquanto Expand, Naguará, Hotshot e RRQ ainda corriam atrás das duas vagas que restavam para o sábado (25). Naguará e RRQ foram as primeiras equipes a mostrarem serviço, buscando as primeiras eliminações e, consequentemente, mais pontos para a tabela. Os brasileiros também apareceram querendo ficar com a liderança e se destacaram com linda jogada de Tiago "Bops" Carvalho para eliminar a Hotshot. No final do jogo, a Phoenix marcou um BOOYAH! magro, quase sem abates, enquanto Magic Squad e Naguará fecharam o Top 3 com uma coleção de eliminações.

Para a última queda, em Alpine, Magic Squad, Phoenix e Naguará estavam no Top 3 da tabela de classificação e não tinham a necessidade de correr riscos. Por conta disso, a emoção ficou por parte da disputa entre RRQ e Expand pela quarta colocação e última vaga na final do mundial. Essa foi a pior queda da Magic Squad, que caiu somente no Top 6. Já no duelo entre RRQ e Expand, se saiu melhor a equipe da Indonésia, que viu a Phoenix ficar mais uma vez com o BOOYAH!, mas fez as eliminações necessárias para ficar com a última vaga.

4 de 5 Detentora do primeiro BOOYAH! do Play-in, RRQ confirmou a classificação após superar a Expand na última queda — Foto: Reprodução/Free Fire Esports Brasil Detentora do primeiro BOOYAH! do Play-in, RRQ confirmou a classificação após superar a Expand na última queda — Foto: Reprodução/Free Fire Esports Brasil

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Resultados do Play-in

Queda 1 (Purgatório): BOOYAH! da RRQ Kazu (+24 Pontos)

Queda 2 (Kalahari): BOOYAH! da Expand (+28 Pontos)

Queda 3 (Bermuda): BOOYAH! da EVOS Phoenix (+26 Pontos)

Queda 4 (Alpine): BOOYAH! da Hotshot (+21 Pontos)

Queda 5 (Purgatório): BOOYAH! da Expand (+23 Pontos)

Queda 6 (Kalahari): BOOYAH! da Naguará (+17 Pontos)

Queda 7 (Bermuda): BOOYAH! da EVOS Phoenix (+13 Pontos)

Queda 8 (Alpine): BOOYAH! da EVOS Phoenix (+16 Pontos)

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Tabela de Classificação do Play-in Colocação Equipe BOOYAHS! Abates Pontuação Vaga Premiação 1° Magic Squad 0 48 110 Final - 2° EVOS Phoenix 3 41 107 Final - 3° Naguará 1 46 103 Final - 4° RRQ 1 42 98 Final - 5° Expand 2 47 96 - US$ 50 mil (R$ 265 mil) 6° Hotshot 1 26 73 - US$ 50 mil (R$ 265 mil) 7° Flash 0 29 70 - US$ 50 mil (R$ 265 mil) 8° Infinity 0 15 55 - US$ 40 mil (R$ 215 mil) 9° LGDS 0 7 37 - US$ 40 mil (R$ 215 mil)

Sobre a final do Mundial de Free Fire 2022

A grande final do Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) acontece neste sábado (26) a partir das 11h15, no horário oficial de Brasília. Vivo Keyd, Ignis Esports, Vasto Mundo, ALPHA, Nigma Galaxy, HQ Esports, AV Radicals e SES Alfaink já estavam classificadas para a decisão por conta dos títulos em suas respectivas ligas profissionais. O formato da final será o mesmo do Play-in, com oito quedas, duas em cada um dos quatro mapas principais do Free Fire, mas com a diferença de ter 12 equipes em vez de nove. A maior pontuadora se sagrará campeã mundial do Battle Royale.

5 de 5 Vivo Keyd e Magic Squad disputam o título mundial de Free Fire no sábado (26) — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Vivo Keyd e Magic Squad disputam o título mundial de Free Fire no sábado (26) — Foto: Divulgação/Garena Free Fire