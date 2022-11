Mundial de Free Fire 2022: veja formato, times e calendário da FFWS

O Mundial de Free Fire 2022, a Free Fire World Series (FFWS), acontece nos dias 25 e 26 de novembro na cidade de Bangkok, capital da Tailândia. Esta será a segunda edição da FFWS em 2022 e a quarta na história do formato. Dessa vez, o Brasil será representado pela Vivo Keyd, campeã da LBFF 8 , e a Magic Squad, vice-campeã do torneio nacional. Ao todo, serão 17 equipes vindas das principais ligas competitivas do mundo se reunindo na Tailândia para a disputa do título e da maior fatia da premiação total, avaliada em US$ 1,78 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões).

A FFWS também chega para esta edição com o slogan "Todos Somos Um", valorizando o trabalho em equipe necessário para chegar ao título. A competição contará com transmissão nos canais oficiais da Garena no YouTube, na Twitch, e no TikTok, além da TV aberta, pela RedeTV!, e TV fechada, pelo canal Space. Veja, a seguir, mais detalhes sobre o segundo Mundial de Free Fire em 2022.

1 de 3 FFWS 2022 será disputada em Bangkok, Tailândia, e terá Vivo Keyd e Magic Squad representando o Brasil — Foto: Divulgação/ffesportsbr FFWS 2022 será disputada em Bangkok, Tailândia, e terá Vivo Keyd e Magic Squad representando o Brasil — Foto: Divulgação/ffesportsbr

Equipes participantes

Vivo Keyd e Magic Squad tentarão levar a taça do mundial novamente para o Brasil, um título que não é conquistado por um brasileiro desde 2019, quando o Corinthians ficou com a taça. Contudo, o desafio não será simples, principalmente por conta das equipes da casa. Vale lembrar que a Tailândia se tornou a principal potência do Free Fire no mundo graças aos títulos de EVOS Phoenix e da Attack All Around (AAA) nas duas últimas edições da FFWS. A equipe da AAA não se classificou desta vez, mas a Phoenix estará lá ao lado de Nigma Galaxy, a surpreendente campeã da última etapa da liga tailandesa.

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Times Equipe Região Fase Magic Squad Brasil Play-in Naguara Team América Latina Play-in Infinity VX MENA (Oriente Médio e Norte da África) Play-in Team Hotshot Paquistão Play-in EVOS Phoenix Tailândia Play-in Team Flash Vietnã Play-in Expand MCP (Malásia/Camboja/Filipinas) e Sri Lanka Play-in RRQ Kazu Indonésia Play-in LGDS Taiwan Play-in Vivo Keyd Brasil Final Ignis Esports América Latina Final Vasto Mundo Europa Final ALPHA MENA (Oriente Médio e Norte da África) Final Nigma Galaxy Tailândia Final HQ Esports Vietnã Final AV Radicals MCP (Malásia/Camboja/Filipinas) e Sri Lanka Final Saudara e-Sports Indonésia Final

Outro time interessante para se acompanhar no mundial é a Vasto Mundo, de Portugal. O esquadrão ficou com a terceira colocação no Mundial de Free Fire 2022 em Sentosa, Singapura, e pode surpreender nesta edição na Tailândia. Além disso, a Vasto Mundo conta com um representante brasileiro, Kaiky "Nunes" Almeida, que esteve presente na ótima campanha do time em Singapura.

2 de 3 Após o Top 4 em Singapura, Vivo Keyd mira o título mundial na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Após o Top 4 em Singapura, Vivo Keyd mira o título mundial na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Formato

Assim como nos mundiais anteriores, a FFWS 2022 em Bangkok contará com duas fases: Play-in e Final. Para a fase de abertura, as nove equipes classificadas com as menores seeds se enfrentarão na busca das quatro vagas remanescentes na final. Entre elas, está a Magic Squad, que ficou com essa vaga graças ao vice-campeonato na LBFF 8. EVOS Phoenix, campeã mundial e segunda colocada na última etapa da liga tailandesa, também está na disputa.

O formato é muito parecido com aquele visto na Liga Brasileira de Free Fire (LBFF). As nove equipes disputarão oito quedas nos mapas Purgatório, Kalahari, Bermuda e Alpine. Os pontos serão distribuídos com base no número de abates, um por cada eliminação, e nas colocações em cada queda das equipes.

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Distribuição de Pontos Colocação Pontuação 1° 12 2° 9 3° 8 4° 7 5° 6 6° 5 7° 4 8° 3 9° 2 10° 1 11°–12° 0

Ao final do Play-in, as quatro melhores pontuadoras avançarão para a final do mundial. O formato permanecerá o mesmo, com oito quedas a serem disputadas, duas em cada um dos quatro mapas competitivos. A única diferença fica para a quantidade de equipes presentes na final, 12 no total. A maior pontuadora da final se sagrará campeã mundial em Bangkok.

3 de 3 Magic Squad precisará passar pelo Play-in para seguir com o sonho de levantar a taça na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire Magic Squad precisará passar pelo Play-in para seguir com o sonho de levantar a taça na Tailândia — Foto: Divulgação/Garena Free Fire

Premiação

A premiação total de US$ 1,78 milhão (cerca de R$ 9,7 milhões) será distribuída entre todas as 17 participantes do mundial em Bangkok. Na tabela abaixo, veja como ficou a divisão dessa premiação baseado nas colocações da competição:

Mundial de Free Fire 2022 (Bangkok) – Premiação Colocação Prêmio 1° US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) 2° US$ 250 mil (R$ 1,3 milhão) 3°–4° US$ 100 mil (R$ 550 mil) 5°–6° US$ 90 mil (R$ 490 mil) 7°–8° US$ 80 mil (R$ 435 mil) 9°–10° US$ 70 mil (R$ 380 mil) 11°–12° US$ 60 mil (R$ 325 mil) 13°–14°–15° US$ 50 mil (R$ 275 mil) 16°–17° US$ 40 mil (R$ 220 mil)

Calendário

Sexta-feira, 25 de novembro

Play-in – 11h

Sábado, 26 de novembro

Final – 11h