Mundial de LOL 2022: como assistir à final do torneio entre T1 e DRX

A grande final do Mundial de LOL 2022 acontece neste sábado (5) a partir das 21h, no horário oficial de Brasília. As equipes T1 e DRX, ambas representantes da Coreia do Sul, vão disputar a taça na frente da plateia no Chase Center, arena localizada na cidade de São Francisco, Estados Unidos. Você poderá assistir ao duelo em português nos canais oficiais do CBLOL na Twitch e no YouTube. Outros canais da Riot Games também estarão transmitindo a final nas mesmas plataformas e em outras línguas, como inglês e francês. Veja, a seguir, mais detalhes.