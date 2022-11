Mundial de LOL 2022: DRX vence a T1 em final histórica e fica com o título

A DRX superou a T1 e conquistou o título Mundial de LOL 2022. A grande final foi decidida em uma série de cinco partidas (MD5) que começou no último sábado (5) e teve fim na madrugada de domingo (6). Favorita no duelo, a equipe liderada por Lee "Faker" Sang-hyeok confirmou todas as previsões para a final já no primeiro jogo, tendo um domínio de ponta a ponta. Essa partida deu indícios de uma série bastante anticlimática, mas ela veio a se tornar em um duelo histórico entre as equipes. Em um confronto de muitas reviravoltas, a DRX encontrou a vitória por 3–2 e levantou a taça.

Com esse resultado, o suporte Cho "BeryL" Geon-hee, vencedor em 2020, se tornou bicampeão mundial de League of Legends, enquanto os demais jogadores, como o veterano atirador Kim "Deft" Hyuk-kyu, conquistaram o título pela primeira vez. A equipe ainda levou a premiação de US$ 489,5 mil (R$ 2,447 milhões em conversão direta). Confira, a seguir, mais detalhes sobre a decisão do Mundial de LOL 2022 entre DRX e T1.

Jogo 1

Como previsto, DRX focou seus banimentos na rota que vem sendo o grande destaque da T1, a botlane, formada por Lee "Gumayusi" Min-hyeong e Ryu "Keria" Min-seok. O banimento de Ryze contra Lee "Faker" Sang-hyeok também chamou a atenção. Afinal, somente ele e Jeong "Chovy" Ji-hoon, da Gen.G, utilizaram do campeão nesse mundial. Esse draft pareceu ter sido mais favorável à DRX, que assegurou o Aatrox, um dos principais nomes deste torneio, e o Sylas, campeão que Kim "Zeka" Geon-woo estava invicto até então. Porém, a T1 tinha um plano desde o começo.

Embora Hong "Pyosik" Chang-hyeon (Viego) tenha garantido o first blood em Faker (Azir) no gank, a T1 manteve o controle do jogo. Belas jogadas de Keria (Renata Glasc), o roubo de Dragão de Gumayusi (Varus) e o sucesso ao impedir a DRX de pegar o bônus do arauto mostravam a superioridade da T1. A DRX até encontrou um ou outro pickoff, geralmente liderado pelo Aatrox de Hwang "Kingen" Seong-hoon, mas em nenhum momento ameaçou de verdade sua adversária. Sem dificuldades, a T1 derrubou o Nexus aos 31 minutos de jogo.

Jogo 2

No segundo jogo, a DRX repetiu três campeões, Viego, Sylas e Heimerdinger, e voltou a focar os banimentos na rota inferior. Porém, o draft da T1 se mostrou ainda mais consistente, com destaque para a escolha de Lee "Faker" Sang-hyeok pelo campeão Viktor, visando punir o baixo alcance do time adversário. Dessa vez, o jogo contou com um ritmo mais lento e sem tanta ação. Após garantir o arauto, a T1 atropelou os jogadores da DRX na rota superior e adquiriram uma vantagem considerável de ouro.

Contudo, o jogo não foi tão unilateral dessa vez, e a DRX conseguiu responder com mais efetividade às investidas da adversária. A equipe ainda se aproveitou alguns erros do adversário e passou a tomar as rédeas da partida. A T1 assustou, achou pickoffs e até ficou com a alma do dragão. Porém, eles tomaram uma decisão ruim em uma chamada de Barão. Mesmo sem Kim "Zeka" Geon-woo (Sylas), a DRX respondeu bem à chamada da T1, atropelou os adversários e ainda contou com Hwang "Kingen" Seong-hoon (Camille) para fazer um último pickoff e sacramentar a vitória aos 46 minutos de jogo.

Jogo 3

Para o terceiro jogo, Hwang "Kingen" Seong-hoon escolheu o Ornn visando levar uma boa linha de frente à equipe, e Kim "Deft" Hyuk-kyu trouxe a Kalista. Uma proposta de jogo diferente da DRX acabou não gerando tanto efeito em mais jogo que contou com o brilho do suporte Ryu "Keria" Min-seok com sua Karma. Ao lado de Lee "Gumayusi" Min-hyeong (Varus), Keria (Karma) causou um enorme estrago para a rota superior da DRX. Para se ter uma ideia, Gumayusi (Varus) chegou a ter mais do que o dobro de farm do que Deft (Kalista) durante a fase de rotas.

Contudo, a DRX conseguiu compensar com a excelente atuação de Hong "Pyosik" Chang-hyeon (Viego) e equilibrar essa disputa de ouro por um bom tempo. O jogo da DRX desmoronou aos 24 minutos, quando a equipe confiou no feitiço Golpear ao lado do dano de Deft (Kalista) para garantir o Barão, mas Moon "Oner" Hyeon-joon (Graves) conseguiu roubar o objetivo. Gumayusi (Varus) fez o mesmo aos 31 minutos em uma chamada desesperada da DRX, e a T1 chegou à vitória logo em seguida.

Jogo 4

Com exceção do banimento do Heimerdinger de Cho "BeryL" Geon-hee, houveram poucas surpresas em relação ao draft. A Soraka para Ryu "Keria" Min-seok apareceu como uma escolha um pouco mais exótica que assegurou o first blood. Contudo, quem controlou o duelo foi a DRX, que também garantiu que não haveria equilíbrio e reviravoltas como nos jogos anteriores. Hwang "Kingen" Seong-hoon (Aatrox) conquistou uma boa vantagem para cima de Choi "Zeus" Woo-je (Fiora) graças aos ganks de seu caçador e levou muita tranquilidade para a DRX nessa rota.

A T1 ficou apenas com o primeiro dragão, enquanto a DRX foi aumentando sua vantagem com melhor execução nas lutas e o controle dos objetivos seguintes. Aos 22 minutos, a T1 até assustou ao ficar com alguns abates, inclusive um "Neutralizado", em um momento onde o ouro da DRX era bem superior, mas passou longe do suficiente para virar o jogo. Kingen (Aatrox) não morreu nenhuma vez na partida e liderou sua equipe para uma vitória controlada aos 28 minutos para forçar o quinto jogo da série.

Jogo 5

Houveram muitas novidades do lado da DRX: Hecarim para Hong "Pyosik" Chang-hyeon, Caitlyn para Kim "Deft" Hyuk-kyu e Bardo para Cho "BeryL" Geon-hee. Já a T1 surpreendeu com a escolha de Gwen para Choi "Zeus" Woo-je. A campeã teve seus momentos durante o ano, mas pouco apareceu nesse mundial por conta da força de campeões como Aatrox, Fiora, Ornn e Gragas. As equipes não tiveram medo de lutar em uma partida tão decisiva e acumularam um bom número de abates em poucos minutos. O ouro, no entanto, permaneceu equilibrado, sem grande vantagem para nenhum dos lados.

Contudo, o jogo só começou a adquirir ares épicos a partir dos 20 minutos, quando a DRX fez uma boa chamada de Barão, mas Lee "Gumayusi" Min-hyeong (Varus) conseguiu um milagroso roubo. Essa jogada, no entanto, não abalou os jogadores da DRX, que permaneceram firmes no objetivo de levar a taça e não deixaram a T1 adquirir maior vantagem. Aos 40 minutos, a DRX ficou com o Dragão Ancião e a T1 tentou responder com um backdoor, mas Kingen (Aatrox) conseguiu retornar, segurar a tempo e abrir todo o caminho para sua equipe conquistar a vitória e o título.

Na tabela abaixo, veja como ficou a classificação completa do Mundial de League of Legends 2022. Lembrando que os valores apresentados da premiação são iniciais e que os números aumentarão nas próximas semanas, quando parte das vendas de itens do mundial for incluída no jogo.

Mundial de LOL 2022 – Classificação Final Colocação Equipe Premiação 1° DRX US$ 489,5 mil (R$ 2,447 milhões) 2° T1 US$ 333,75 mil (R$ 1,666 milhão) 3°–4° JD Gaming e Gen.G Esports US$ 178 mil (R$ 890 mil) 5°–8° Rogue, Royal Never Give Up, DWG KIA e EDward Gaming US$ 100,125 mil (R$ 500,625 mil) 9°–10° Fnatic e Top Esports US$ 55,625 mil (R$ 278,125 mil) 11°–14° Evil Geniuses, G2 Esports, 100 Thieves e CTBC Flying Oyster US$ 52,843 mil (R$ 264,215 mil) 15°–16° Cloud9 e GAM Esports US$ 50,062 mil (R$ 250,31 mil) 17°–18° MAD Lions e DetonatioN FocusMe US$ 38,937 mil (R$ 194,685 mil) 19°–20° LOUD e Saigon Buffalo US$ 33,375 mil (R$ 166,875 mil) 21°–22° Beyond Gaming e Isurus US$ 22,25 mil (R$ 111,25 mil) 23°–24° Chief Esports e Istanbul Wildcats US$ 16,687 mil (R$ 83,435 mil)