Mundial de LOL 2022: veja as estatísticas de T1 e DRX até a final

T1 e DRX irão decidir o título do Mundial de LOL 2022 no próximo sábado (5). O confronto chama atenção principalmente por conta do duelo entre os veteranos Lee "Faker" Sang-hyeok, da T1, e Kim "Deft" Hyuk-kyu, da DRX. Porém, as equipes não se limitam somente à experiência da dupla e contam com jogadores em suas respectivas line-ups que podem fazer toda a diferença na grande final. Confira, a seguir, as estatísticas, levando em consideração fase de grupos e playoffs, de cada jogador por rota e quem deve chegar como favorito na decisão do torneio mais importante de League of Legends .

1 de 6 Confira os números de cada jogador das equipes finalistas do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Confira os números de cada jogador das equipes finalistas do Mundial de LOL 2022 — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

👉 Qual o melhor jogador brasileiro de League of Legends? Opine no Fórum do TechTudo

Rota Superior: Zeus x Kingen

Choi "Zeus" Woo-je vem fazendo um excelente trabalho para a T1 em levar, na grande maioria das vezes, campeões mais voltados para causar dano. Sua efetividade com Gangplank, Fiora, Yone, entre outros, o coloca com uma média de dano por partida de quase 20 mil, 5 mil a mais que seu rival na final, Hwang "Kingen" Seong-hoon. É comum esse estilo mais agressivo ocasionar em mais mortes, mas Zeus compensa com abates e assistências, ficando com um AMA superior ao de Kingen.

Estatísticas: Zeus (T1) x Kingen (DRX) Estatística Zeus Kingen Abates por partida 3.92 2.44 Mortes por partida 3.38 2.19 Assistências por partida 7.54 4.94 AMA 3.39 3.37 Dano por partida 19.9 mil 15.1 mil Dano por minuto 655 444 Farm por partida 240.62 254 Farm por minuto 7.94 7.48 Ouro por partida 13.2 mil 12.7 mil Ouro por minuto 435 444 Campeões jogados 8 8

O topo da DRX possui um bom número de jogos com campeões mais duelistas, mas seu desempenho parece ser melhor com os heróis voltados à resistência. Nas três vitórias da DRX sobre a Gen.G na semifinal, Kingen jogou duas vezes de Gragas e uma vez de Ornn, enquanto a Camille foi sua escolha na derrota. Zeus chega mais forte para a grande final por conta de seu impacto como um todo, mas não se pode ignorar Kingen e sua capacidade de ajudar a equipe com campeões mais voltados à utilidade.

2 de 6 Zeus deve sair na frente nesse duelo contra Kingen no topo de Summoner's Rift — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Zeus deve sair na frente nesse duelo contra Kingen no topo de Summoner's Rift — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Selva: Oner x Pyosik

Hong "Pyosik" Chang-hyeon vem sendo um dos principais nomes da DRX nesse mundial. Sua forte presença em todo o mapa e roubos decisivos de objetivos foram pontos a se destacar no histórico reverse sweep contra a EDward Gaming e na vitória sobre a Gen.G. Impressiona, em especial, seu baixo número de mortes, somente 1.4 por partida, o que o faz superar Moon "Oner" Hyeon-joon em relação ao cálculo do AMA. Dano e farm também são estatísticas que colocam Pyosik à frente nesse duelo individual.

Estatísticas: Oner (T1) x Pyosik (DRX) Estatística Oner Pyosik Abates por partida 2.92 2.53 Mortes por partida 2.31 1.4 Assistências por partida 9.23 6.53 AMA 5.27 6.48 Dano por partida 10 mil 11.1 mil Dano por minuto 331 329 Farm por partida 165.15 193.33 Farm por minuto 5.45 5.72 Ouro por partida 11 mil 11.7 mil Ouro por minuto 364 346 Campeões jogados 7 6

Oner, no entanto, ainda é jogador de grande importância na T1. Embora não tenha o mesmo impacto que alguns de seus companheiros, principalmente quando comparado à dupla na rota inferior, ele assegurou a vitória sobre a Royal Never Give Up e mostrou maestria com um bom leque de campeões. É esperado um duelo acirrado nessa selva, mas com um pouco de vantagem para Pyosik, caso ele mantenha o desempenho que vem mostrando até então.

3 de 6 Pyosik é um dos pilares da campanha da DRX desde a fase de entrada — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Pyosik é um dos pilares da campanha da DRX desde a fase de entrada — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Meio: Faker x Zeka

Sem surpresas, Lee "Faker" Sang-hyeok é o nome que mais chama a atenção nessa final. Na ativa desde 2013 e sem nunca ter deixado a T1, o jogador da rota do meio é tricampeão mundial e impressiona por manter o nível elevado, mesmo após tanto tempo atuando profissionalmente. Embora não esteja em seu auge, Faker ainda é capaz de bater de frente com seus rivais mid laners. Ainda assim, as estatísticas mostram que o duelo contra Kim "Zeka" Geon-woo não será tão simples.

Estatísticas: Faker (T1) x Zeka (DRX) Estatística Faker Zeka Abates por partida 3.54 4.31 Mortes por partida 2.85 1.38 Assistências por partida 6.54 4 AMA 3.54 6.05 Dano por partida 18 mil 15.9 mil Dano por minuto 593 467 Farm por partida 231.54 320 Farm por minuto 7.64 9.42 Ouro por partida 12.1 mil 14.8 mil Ouro por minuto 398 437 Campeões jogados 7 6

Zeka é outro jogador de destaque da DRX, tendo conquistado um MVP durante os playoffs e aparecendo com uma impressionante invencibilidade com o campeão Sylas, sendo seis vitórias em seis jogos. Seu AMA e capacidade de adquirir recursos são superiores aos de seu rival de rota, mas Faker possui uma quantidade muito maior de dano causado, o que mostra sua efetividade nos jogos e o quanto está presente nos locais onde as lutas ocorrem.

4 de 6 Faker tentará seu tetracampeonato mundial, mas não terá vida fácil na rota contra Zeka — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Faker tentará seu tetracampeonato mundial, mas não terá vida fácil na rota contra Zeka — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Atirador: Gumayusi x Deft

Entre os atiradores, está o duelo mais desequilibrado desta final. Assim como Faker, Kim "Deft" Hyuk-kyu iniciou sua carreira em 2013 e continua sendo capaz de jogar em alto nível contra uma nova geração de jogadores. Em todos esses anos, ele chegou somente a uma decisão: no Mid-Season Invitational 2015 contra a então SK Telecom T1 de Faker, quando conquistou seu primeiro e único título internacional até aqui. Esse histórico e sua vontade em finalmente levantar a taça de um mundial podem ser impactantes nessa decisão, mas Lee "Gumayusi" Min-hyeong estará lá para tornar sua missão muito mais difícil.

Estatísticas: Gumayusi (T1) x Deft (DRX) Estatística Gumayusi Deft Abates por partida 6.62 2.94 Mortes por partida 1.23 1.69 Assistências por partida 6.54 4.81 AMA 10.69 4.59 Dano por partida 21.2 mil 20 mil Dano por minuto 700 588 Farm por partida 304.77 324.44 Farm por minuto 10.05 9.55 Ouro por partida 15.5 mil 15 mil Ouro por minuto 510 443 Campeões jogados 8 8

Gumayusi é superior em praticamente todas as estatísticas contra Deft. Entre elas, o número que mais chama a atenção é o AMA de 10.69, uma amostra de sua efetividade na participação dos abates de sua equipe e em sua habilidade em se posicionar para não morrer na rota e nas lutas em geral. O atirador da T1 ainda possui a maior quantidade de dano dessa decisão. No entanto, mesmo o que momento seja claramente de Gumayusi, não se pode esquecer de toda a experiência de Deft para encarar a pressão de uma série como essa.

5 de 6 Experiência de Deft pode ser o diferencial para tentar superar o excelente momento de Gumayusi — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games Experiência de Deft pode ser o diferencial para tentar superar o excelente momento de Gumayusi — Foto: Divulgação/Colin Young-Wolff/Riot Games

Suporte: Keria x BeryL

Enquanto Faker é o único com título mundial no lado da T1, Cho "BeryL" Geon-hee também leva essa conquista no lado da DRX. O suporte foi campeão em 2020 pela DWG KIA, vice-campeão em 2021 pela mesma equipe e vai para sua terceira final de mundial seguida. Enquanto Deft possui uma experiência de quase uma década de League of Legends, BeryL leva o conhecimento sobre como lidar em uma decisão como essa. Contudo, o desafio será encarar aquele que pode ser o melhor suporte do mundo no momento: Ryu "Keria" Min-seok.

Estatísticas: Keria (T1) x BeryL (DRX) Estatística Keria BeryL Abates por partida 1.23 0.81 Mortes por partida 1.23 2.31 Assistências por partida 12.77 8.13 AMA 11.38 3.86 Dano por partida 7.8 mil 10.5 mil Dano por minuto 257 309 Farm por partida 20 32.13 Farm por minuto 0.66 0.95 Ouro por partida 8.2 mil 8.6 mil Ouro por minuto 270 254 Campeões jogados 8 10 Placar de visão por minuto 2.28 2.67 Sentinelas por minuto 1.56 1.62 Visão de sentinela por minuto 0.51 0.45 Sentinelas destruídas por minuto 0.19 0.37

Keria impressiona logo de cara com um AMA de 11.38, com uma quantidade grande de assistências ao mesmo tempo que é abatido muito pouco nas partidas, somente 1.23 de média. Contudo, embora tenha mais mortes, BeryL conta com um dano maior, mostrando que seu estilo é um pouco mais agressivo que o de Keria. O suporte da DRX ainda conta com melhores números relacionados à visão no jogo como um todo. No final das contas, essa batalha só será definida em Summoner's Rift e no trabalho em dupla que os suportes realizarão com seus respectivos atiradores.