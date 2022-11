Nada de Novo no Front: filme da Netflix conta horrores da 1ª Guerra Mundial

Nada Novo no Front (All Quiet on the Western Front em inglês) é um filme da Netflix baseado no romance escrito por Erich Maria Remarque em 1929. A história traz uma narrativa dura sobre as experiências traumáticas de Paul Bäumer, um jovem soldado recém-chegado no exército alemão enquanto ele luta por sua vida durante a 1ª Guerra Mundial. Dirigido por Edward Berger e com Daniel Brühl (Bastardos Inglórios) em seu elenco, o longa – indicado pela Alemanha ao Oscar de Melhor Filme Internacional – foi aclamado pela crítica e público pela sua abordagem realista dos horrores da guerra.

O livro de Erich Maria Remarque, onde ele se baseia nas suas próprias experiências na 1ª Guerra Mundial, já havia recebido uma adaptação cinematográfica em 1930, onde ganhou o Oscar de Melhor Filme e seu diretor, Lewis Milestone, recebeu o prêmio de Melhor Diretor.

1 de 5 Nada Novo no Front revela os horrores das trincheiras durante a 1ª Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Netflix Nada Novo no Front revela os horrores das trincheiras durante a 1ª Guerra Mundial — Foto: Reprodução/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Sinopse

O filme acompanha a trajetória de Paul Bäumer, um dos vários adolescentes ansiosos para servir ao exército alemão, ludibriados com o patriotismo e as promessas de grandeza e honra pelos seus serviços ao Kaiser e à nação. No entanto, o jovem logo se depara com a dura realidade das trincheiras quando, ao sobreviver ao seu primeiro bombardeio inimigo, encontra o corpo de um de seus amigos de infância.

2 de 5 Felix Kammerer como Paul em Nada Novo no Front — Foto: Reprodução/Netflix Felix Kammerer como Paul em Nada Novo no Front — Foto: Reprodução/Netflix

No desenrolar da trama, Paul luta por sua vida enquanto vivencia situações desesperadoras no campo de batalha. Nos bastidores do conflito, Matthias Erzberger, um deputado do Partido de Centro alemão, negocia junto do alto escalão de ambos os exércitos, as tratativas que antecedem a assinatura do Armistício de Compiègne, o cessar-fogo que levaria ao fim da 1ª Guerra Mundial.

Elenco

A nova adaptação é dirigida por Edward Berger, conhecido pelo seu trabalho na minissérie "Patrick Melrose", estrelada por Benedict Cumberbatch. O diretor também já recebeu prêmios e indicações pelo drama "Jack", lançado em 2014.

3 de 5 Daniel Brühl, de Bastardos Inglórios, interpreta o político Matthias Erzberger — Foto: Reprodução/Netflix Daniel Brühl, de Bastardos Inglórios, interpreta o político Matthias Erzberger — Foto: Reprodução/Netflix

Apesar de não ter atuado em outros títulos famosos, a atuação de Felix Kammerer no papel de Paul foi bem-recebida, mas o destaque do filme fica para Daniel Brühl como Matthias Erzberger, o deputado signatário do Armistício. Daniel já trabalhou em outras obras de sucesso, como Bastardos Inglórios, O Ultimato Bourne e Capitão América: Guerra Civil. O elenco de Nada Novo no Front também conta com Albrecht Shuch (Transtorno Explosivo), Edin Hasanovic (Lara), Michael Pitthan (Altantic Crossing) e Michael Wittenborn (As Faces de Toni Erdmann).

Recepção

Com uma aprovação de 91% no Rotten Tomatoes tanto pela crítica especializada quanto pelo público, além da nota 7,9 no IMDb, Nada Novo no Front se destaca por não economizar de elementos visuais para uma retratação objetiva e impiedosa dos momentos desesperadores vivenciados pelos soldados durante a guerra. Isso sem abdicar dos conflitos sobre a humanidade que ainda resta ao protagonista.

4 de 5 Os paralelos entre a vida luxuosa do alto escalão e o desespero das trincheiras foi destacado pela crítica. — Foto: Reprodução/Netflix Os paralelos entre a vida luxuosa do alto escalão e o desespero das trincheiras foi destacado pela crítica. — Foto: Reprodução/Netflix

Outro elemento do longa-metragem destacado pela crítica é o retrato da futilidade da guerra desde o seu primeiro minuto, quando o espectador acompanha o uniforme de um deles ser costurado para, em seguida, ser entregue ao protagonista. Chama atenção também os paralelos entre os longos momentos de tensão no ambiente ao redor de Paul, com explosões e tiros, e os poucos minutos em ambientes silenciosos, onde o alto escalão do exército e políticos debatem sobre o tratado de cessar-fogo.

5 de 5 A atuação de Felix Kammerer foi um dos destaques de Nada Novo no Front — Foto: Reprodução/Netflix A atuação de Felix Kammerer foi um dos destaques de Nada Novo no Front — Foto: Reprodução/Netflix

O filme também foi indicado por um juri da indústria cinematográfica alemã para concorrer na categoria Melhor Filme Estrangeiro do Oscar em 2023. A presidente do juri, Maria Furtwängler, elogiou Nada Novo no Front pelo seu retrato implacável da maquinação e desumanização dos inúmeros jovens enviados, sem o mínimo remorso de seus superiores, para morrerem no campo de batalha.