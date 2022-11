Não! Não Olhe!: veja sinopse, trailer, elenco e onde assistir

Não! Não Olhe! estreou nos cinemas brasileiros em 18 de agosto deste ano e chamou atenção do público ao abordar uma narrativa que flerta com a ufologia. Disponível para aluguel em diversas plataformas de streaming, como Amazon Prime Video e Apple TV+ , o filme foi produzido pela Monkeypaw Productions em parceria com a Universal Studios. A potência do título não se dá apenas pelo elenco, que reúne Keke Palmer, Daniel Kaluuya e Steven Yeun, mas também pelo fato de que a direção e roteiro foram assinadas por Jordan Peele. O diretor é um dos grandes nomes da subcategoria do terror psicológico e assinou grandes e premiadas produções, como Nós (2019) e Corra! (2017).

2 de 5 Na trama, os irmãos Haywood contam com a ajuda de um guru da tecnologia — Foto: Divulgação/Universal Pictures Na trama, os irmãos Haywood contam com a ajuda de um guru da tecnologia — Foto: Divulgação/Universal Pictures

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Onde assistir

Fora de cartaz e ainda sem data para chegar ao streaming sem custos adicionais, o longa pode ser alugado por R$ 29,90 na Apple TV+, Amazon Prime Video, Google Play Store ou YouTube Premium. A trama acompanha OJ e Emerald Haywood, dois irmãos que criam cavalos em um rancho no interior da Califórnia, nos Estados Unidos. Vizinhos de um parque com a temática do Velho Oeste, o suspense fica ao redor do local quando uma movimentação estranha e misteriosa paira no céu. Enquanto eles tentam desvendar o perigo com a ajuda de um jovem sábio da tecnologia, o dono da atração tenta tirar vantagens das aparições inumanas.

3 de 5 Stephen Yeun venceu o Oscar de Melhor Ator em 2021 com Minari: Em Busca da Felicidade — Foto: Divulgação/Universal Pictures Stephen Yeun venceu o Oscar de Melhor Ator em 2021 com Minari: Em Busca da Felicidade — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Elenco

Alguns dos atores presentes no elenco de Não! Não Olhe! já são velhos conhecidos do público que acompanha de perto as produções de Jordan Peele, como Daniel Kaluuya e Ian Cooper, que estrelaram Corra! em 2019. Além de Keke Palmer (As Golpistas) e Stephen Yeun (Minari: Em Busca da Felicidade), que ocupam papéis de destaque no longa, outros nomes como Brandon Perea (The OA), que dá vida ao jovem da tecnologia, Barbie Ferreira (Euphoria), Devon Graye (Dexter), Wrenn Schmidt (For All Mankind), o estreante Jacob Kim, Michael Wincott (Os Três Mosqueteiros) e mais também marcam presença nas telonas.

4 de 5 O parque temático Jupiter's Claim é um dos principais cenários da trama — Foto: Divulgação/Universal Pictures O parque temático Jupiter's Claim é um dos principais cenários da trama — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Repercussão

Com 54 críticas positivas, o longa conquistou a nota 77 no Metacritic — um dos principais sites que reúnem avaliações da imprensa especializada sobre séries, filmes, músicas e outros conteúdos. Enquanto isso, no IMDB, a média dada pelo público é de 6,9 estrelas. Este número é próximo ao exposto no Rotten Tomatoes, onde a aprovação do público foi de 69%. Na crítica especializada, no entanto, o filme se saiu melhor e foi aprovado com 89% da imprensa em 431 resenhas publicadas.

5 de 5 Daniel Kaluuya já trabalhou com Jordan Peele no filme Corra! (2019) — Foto: Divulgação/Universal Pictures Daniel Kaluuya já trabalhou com Jordan Peele no filme Corra! (2019) — Foto: Divulgação/Universal Pictures

Entre as que se destacam, está a crítica elogiosa feita pelo jornal New Yorker: “Gostei muito da descoberta das reviravoltas ousadas e inventivas da trama, juntamente com as ideias perspicazes e especulativas que elas trazem à luz. Por um design notável, o filme é tão cheio de ação quanto leve na psicologia dos personagens.” A opinião, no entanto, não foi compartilhada pelo The Wall Street Journal, que publicou: “É um bom exemplo de como um filme acaba quando um diretor elogiado se mostra muito apaixonado por seus próprios floreios para aparar o excesso, para se preocupar se suas ideias são coerentes ou para respeitar os imperativos dramáticos da forma em que ele está funcionando.”

Assista ao trailer de Não! Não Olhe!: