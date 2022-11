Não se Preocupe, Querida, com Harry Styles, será lançado no HBO Max

Não se Preocupe, Querida tem como protagonistas Florence Pugh, que já foi indicada ao Oscar por sua participação no longa Midsommar e Harry Styles (Dunkirk), marcando o primeiro papel principal do pop star. O elenco também inclui Chris Pine (Star Trek), Gemma Chan (Crazy Rich Asians), Nick Kroll (Big Mouth) e a diretora Olivia Wilde (House). Embora o longa ainda não tenha sido lançado no HBO Max , o filme já estreou nos cinemas no dia 22 de setembro e ganhou atenção do público. Confira, a seguir, mais informações sobre o filme, como seus personagens, elenco e críticas.

O longa tem duração aproximada de 2h3min e, apesar do elenco repleto de talentos e novidades, “Não se Preocupe, Querida” dividiu opiniões do público, que destaca positivamente a atuação de Florence Pugh e demonstram insatisfação com a temática do filme – que foi considerada pela crítica como “algo que já existe”. No Rotten Tomatoes, por exemplo, "Não se Preocupe, Querida" tem uma pontuação baixa de 38%, no entanto, o filme ainda pode valer a pena para os fãs dos atores principais, do estilo de direção de Wilde e dos thrillers psicológicos em geral.