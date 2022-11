Natal na Netflix: veja filmes temáticos que serão lançados na plataforma

A Netflix começou a produzir filmes de Natal em 2017 e logo entendeu que havia demanda para esse tipo de conteúdo. A estratégia do streaming foi aumentar, ano a ano, a quantidade de produções natalinas. Atualmente, já são mais de 20 produções. Alguns dos títulos mais famosos são “O Príncipe do Natal” (2017), “A Princesa e a Plebeia” (2018) e “Um Passado de Presente” (2019).

O filme com Lindsay Lohan conta a história de uma herdeira mimada que perde a memória em um acidente, e acaba sendo cuidada por um desafortunado viúvo e sua filha durante as festas de fim de ano. Outra produção aguardada é "O Diário de Noel", que tem como protagonista Justin Hartley (This Is Us), e aborda a jornada de um autor que, durante o Natal, descobre um diário que pode conter segredos sobre o seu passado.