No Mundo da Luna: conheça sinopse, trailer e elenco da série do HBO Max

A série nacional No Mundo da Luna chegou ao catálogo do HBO Max no último domingo (13). Em seus dez episódios, a história narra a jornalista recém-formada Luna (Marina Moschen, da novela Rock Story) em seu novo emprego como colunista de horóscopo e mostra também a sua busca por um relacionamento amoroso. O seriado é uma adaptação do livro best-seller de mesmo nome, escrito por Carina Rissi e lançado em 2015.

A produção é assinada pela Moonshot Pictures, e a direção, por Roberto D’Avila. Além de Moschen, o elenco da série inclui Rosi Campos (Castelo Rá Tim Bum e Da Cor do Pecado), Léo Bittencourt (A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais) e Enzo Romani (Maldivas e Se Eu Fechar os Olhos Agora). Confira, a seguir, mais detalhes sobre o enredo e o elenco da série brasileira No Mundo da Luna, disponível já hoje no HBO Max.

1 de 1 Enzo Romani, Marina Moschen e Léo Bittencourt em No Mundo da Luna — Foto: Divulgação/HBO Max Enzo Romani, Marina Moschen e Léo Bittencourt em No Mundo da Luna — Foto: Divulgação/HBO Max

Enredo

Luna é uma jovem de 21 anos que descende de uma família de ciganos. Moradora de São Paulo, ela aspira a carreira de jornalista, mas o fenômeno das fake news na internet e da popularidade das informações como entretenimento se tornam desafios para realização de seu objetivo. Como primeira experiência na profissão, ela aceita produzir o horóscopo de um portal de notícias. Suas previsões são feitas a partir do jogo de baralho cigano. O que Luna não esperava, porém, era que a antiga herança de sua família de fato "falaria" com ela, colocando-a em um triângulo amoroso e em um novo destino.

A série levou em consideração as mudanças na mentalidade, comportamento e interesses dos jovens dos dias de hoje, que vêm se alterando de forma dinâmica desde a época do lançamento do material original, em 2015. Por isso, temáticas como as teorias da conspiração na internet, negacionismo científico e linchamento virtual são abordadas durante os episódios do programa. A ideia aqui é mostrar como esses fenômenos influenciam os usuários mais jovens e impactam a profissão escolhida pela protagonista.

Elenco

A atriz Marina Moschen - que dá vida à protagonista - interpretou a personagem Selena em Deus Salve o Rei, em 2018. Além disso, também atuou nas novelas da Globo Verão 90, em 2019, e Rock Story, em 2016. Já Léo Bittencourt atuou como Daniel Cravinhos no filme A Menina que Matou os Pais/O Menino que Matou Meus Pais, no papel do namorado de Suzane Von Rittchofen. Em No Mundo de Luna, ele vive o personagem Dante, um dos interesses românticos da protagonista e também editor-chefe do jornal em que ela trabalha. Eles inicialmente têm um relacionamento conturbado, mas, ao longo da trama, descobrem pontos em comum.

Enzo Romani, por sua vez, performa Vini, um colega de faculdade por quem Luna tinha uma afeição e que se torna um documentarista premiado. Com o reconhecimento, ele passa a trabalhar na mesma empresa de Luna e Dante. Romani anteriormente interpretou o investigador Denilson na série Maldivas, da Netflix, além de ter participado também de Rock Story e da minissérie da Globoplay Se Eu Fechar Os Olhos Agora.

Outro nome de destaque é a atriz Rosi Campos, que possui longa trajetória nas telenovelas da emissora Globo. Ela viveu a personagem Mamuska em Da Cor do Pecado, em 2004, e participou de América (2005), A Favorita (2008), Salve Jorge (2013), entre outras. Campos ganhou grande visibilidade em 1990, quando interpretou tia Morgana na clássica série infantil Castelo Rá Tim Bum. Em No Mundo de Luna, atua como Cecília, a sábia cigana avó da protagonista. Também fazem parte do elenco as atrizes Bruna Inocencio (Bom Sucesso, 2019), Priscila Lima (Vende-se Esta Moto, 2017) e Maria Clara Gueiros (Caras e Bocas e Zorra Total).

Assista ao trailer de No Mundo da Luna: