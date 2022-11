Noites Brutais: conheça o novo filme de terror disponível no Star+

O filme Noites Brutais (Barbarian, 2022) chegou ao Star+ em 26 de outubro. O longa de terror e suspense gerou curiosidade local entre os amantes do horror após seu lançamento nas telonas. Para criar expectativa, o teaser da produção mostra espectadores aos gritos no cinema durante uma exibição nos Estados Unidos. O título é distribuído pela Walt Disney Studios e estrelado por Georgina Campbell, Bill Skarsgård e Justin Long, com direção e roteiro de Zach Cregger.

Para além do hype, Noites Brutais garantiu ótimas avaliações em sites agregadores de resenhas, onde foi ressaltado pelo público e crítica a originalidade do roteiro e o final complexo (aqui não tem spoilers!). A seguir, você confere mais informações sobre elenco, sinopse, avaliação da crítica e bilheteria.

Enredo de Noites Brutais

Tess Marshall (Georgina Campbell) é uma jovem que aluga uma casa no subúrbio de Detroit (cidade do estado de Michigan, EUA) para ficar próxima de uma entrevista de emprego. Ao chegar na residência, descobre que esta já está ocupada por Keith Toshko (Bill Skarsgård). Quando suspeitam de um erro do aplicativo responsável pelo aluguel, os dois chegam num acordo e passam a noite juntos na casa, mas o local esconde segredos macabros que ameaçam a vida dos dois inquilinos.

Apelidado pela imprensa de "terror de Airbnb", dado ao problema que inicia a trama, Noites Brutais recebeu ótimas avaliações do público e crítica. No IMDb, o longa tem nota de 7,1 e está em primeiro lugar em popularidade entre as produções mais recentes do ano. Já no Metacritic, a produção foi avaliada com "metascore" de 78, além da pontuação de 7.2 pelos usuários. O "tomatômetro" do Rotten Tomatoes tem porcentagem de 92% de aprovação dos críticos, bem como 70% de avaliação do público.

Para destacar a repercussão do público, em um dos teasers do longa (disponível no IMDb) foi mostrado a reação da plateia ao acompanhar o filme nos cinemas. São gritos em reação a uma cena em que o personagem do ator Justin Long caminha sozinho em um corredor subterrâneo assustador.

Elenco e equipe técnica

Para o papel da protagonista Tess Marshall, foi escolhida a atriz britânica Georgina Campbell, conhecida pelo filme Suspicion e a série Krypton (2018-2019), da HBO Max. Bill Skarsgård, o Pennywise da duologia It: A Coisa (2017 e 2019), é o coadjuvante Keith Toshko. Já o ator Justin Long, que estrelou as produções de terror Olhos Famintos (2001) e Tusk: A Transformação (2014), interpreta o ator de sitcom AJ Gilbride - papel que inicialmente seria de Zac Efron, mas que recusou sua participação.

Zach Cregger, diretor e roteirista do filme, afirmou durante uma conferência de imprensa que se inspirou no livro de autoajuda The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us from Violence (O Dom do Medo: Sinais de Sobrevivência que nos Protegem da Violência, em tradução livre), do autor Gavin de Becker, para criar o enredo. Cregger ficou impressionando com as "bandeiras vermelhas" emitidas pelos homens que podem sinalizar potenciais interações indevidas e quis inseri-las no longa.

Em sua estreia nos cinemas, Noites Brutais arrecadou mundialmente quase US$ 43,54 milhões (R$ 224,6 milhões em cotação atual do dólar) em bilheteria, sendo que o filme teve orçamento estimado de US$ 4,5 milhões (R$ 22,8 milhões). A produção estreou comercialmente nos EUA em 9 de setembro deste ano, sendo exibido anteriormente na Comic Con de San Diego em julho.

