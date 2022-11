Além disso, o modelo também conta com sistema operacional Windows 11, e possibilidade de instalação de mais unidades de armazenamento em slots M.2 disponíveis. A seguir, o TechTudo apresenta mais detalhes do Acer Nitro 5 e seus principais destaques positivos e negativos, para ajudar o consumidor a decidir se vale a pena investir no laptop durante a Black Friday.

1 de 3 Notebook Acer Nitro 5 na Black Friday: veja preço, prós e contras — Foto: Divulgação/Acer Notebook Acer Nitro 5 na Black Friday: veja preço, prós e contras — Foto: Divulgação/Acer

Prós

1. Custo mais baixo

No segmento gamer, o Acer Nitro 5 é um dos modelos que oferece o menor custo, principalmente na versão com sistema operacional Linux. Na Amazon, é possível adquirir versões do Nitro 5 por valores a partir dos R$ 3.999, valor bem interessante considerando o que o laptop promete oferecer.

Em eventos de compras e outros períodos promocionais, como a Black Friday 2022, o Acer Nitro 5 ainda pode aparecer por valores abaixo dos R$ 3.000. Isso faz com que o notebook da Acer seja uma das opções mais em conta para quem gosta de games.

2. Opções de armazenamento

Em todas as versões, o Acer Nitro 5 já conta com SSDs como solução de armazenamento, o que é essencial para uma melhor experiência com o notebook. Isso permite agilizar a inicialização do sistema e diminuir o tempo de carregamento dos jogos.

Além de já trazer um SSD no sistema, o Acer Nitro 5 conta com espaços para instalação de mais discos, permitindo que os usuários façam o upgrade de armazenamento posteriormente. Com isso, é possível economizar na hora da compra, optando pelo modelo de apenas 256 GB.

3. Qualidade da tela

Uma parte fundamental da experiência gamer é a tela. Neste quesito, o Acer Nitro 5 parece entregar tudo que os usuários mais avançados procuram. O notebook tem opções com 15,6 ou 17,3 polegadas, com painéis de resolução Full HD e tecnologia IPS, que promete mais qualidade de imagem e maior ângulo de visão.

Os displays do notebook contam, ainda, com taxa de atualização de 144 Hz, o que pode oferecer mais fluidez e vantagem para jogos competitivos com menor tempo de resposta.

2 de 3 Além de possuir placa de vídeo dedicada, o Acer Gamer Nitro 5 conta com três portas UBS 3.2 — Foto: Foto: Divulgação/Acer Além de possuir placa de vídeo dedicada, o Acer Gamer Nitro 5 conta com três portas UBS 3.2 — Foto: Foto: Divulgação/Acer

Contras

1. Placa de vídeo de entrada

O Acer Nitro 5 traz versões com as placas de vídeo da Nvidia GTX 1650 ou RTX 3050, ambas soluções de entrada. A GTX 1650 é uma placa mais simples, sendo o básico para jogos em Full HD, enquanto a RTX 3050 traz como diferencial o suporte a Ray Tracing e DLSS, recursos presentes em placas mais avançadas da Nvidia.

No entanto, ambos os modelos contam com apenas 4 GB de memória (VRAM), o que pode limitar um pouco o carregamento de texturas e fazer com que os jogadores precisem configurar os jogos com configurações gráficas intermediárias para um melhor desempenho.

2. Pouca memória RAM

Em todas as versões, o Acer Nitro 5 oferece apenas 8 GB de memória RAM. Este é um valor que, atualmente, não é o mais recomendado para jogos modernos, que já requisitam há algum tempo ao menos 16 GB para uma melhor experiência.

Por contar com módulos DDR4, em alguns casos, os 8 GB podem acabar sendo um fator limitador do desempenho do notebook. Assim, quem comprar um Acer Nitro 5 pode precisar considerar adquirir mais módulos de RAM para o upgrade do equipamento.

3. Falta de portabilidade

Além de um design agressivo e robusto, o Acer Nitro 5 é um notebook mais pesado, o que pode dificultar seu transporte. Seu peso e sua construção fazem com que o notebook não seja a opção mais adequada para quem pretende transportar o laptop de um lado para o outro.

Também é preciso considerar que, assim como outros notebooks do segmento gamer, o Acer Nitro 5 tende a ter um consumo energético mais elevado, o que vai exigir que ele fique mais tempo conectado à tomada. Logo, sua fonte precisaria ser levada junto com o notebook sempre que possível, afinal, autonomia não é um dos pontos fortes dos notebooks para jogos.

3 de 3 Nitro 5 ganhou reforço de telas mais rápidas e até porta Thunderbolt 4 — Foto: Divulgação/Acer Nitro 5 ganhou reforço de telas mais rápidas e até porta Thunderbolt 4 — Foto: Divulgação/Acer

Ficha técnica Acer Nitro 5

Acer Nitro 5 Especificações Acer Nitro 5 Preço a partir de R$ 3.999 Processador Intel Core i5 11400H / Intel Core i7 11800H Memória RAM: 8 GB DDR4 3.200 MHz Placa de vídeo Nvidia GTX 1650 (4 GB) / Nvidia RTX 3050 (4 GB) Armazenamento SSD 256 GB NVMe / SSD 512 GB NVMe (expansível) Tela 17.3" Full HD IPS 144 Hz / 15.6" Full HD IPS 144 Hz Sistema operacional Windows 11 Bateria quatro células de 57 Wh Peso 2,3 kg

