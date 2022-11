Notebook Dell G15 na Black Friday 2022: veja preço, prós e contras

Pensando em ajudar os usuários que pretendem aproveitar a Black Friday 2022 para investir em um notebook gamer, o TechTudo apresenta, a seguir, os principais detalhes do Dell G15, bem como seus pontos fortes e fracos. Aqui, tratamos da versão com chips de 12ª geração, a mais recente lançada pela fabricante.

1 de 3 Conheça especificações do notebook gamer Dell G15 e veja se vale a pena — Foto: Divulgação/Dell Conheça especificações do notebook gamer Dell G15 e veja se vale a pena — Foto: Divulgação/Dell

Prós

1. GPU moderna (RTX)

O Dell G15 oferece como opções de GPU a RTX 3050 e a RTX 3060, da Nvidia. Ambas as placas são feita sob arquitetura Ampere e contam com recursos modernos da fabricante, como o Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis para oferecer mais realismo.

Além disso, os modelos oferecem ao menos 4 GB de memória e suportam o DLSS, funcionalidade que permite que se tenha mais desempenho em jogos compatíveis, realizando uma espécie de upscaling dos quadros.

2. Tela de alto desempenho

A taxa de atualização do display do Dell G15 também é um diferencial muito interessante, principalmente para quem pretende utilizar o laptop para jogar jogos competitivos, que costumam explorar um frame rate acima dos cem quadros.

Com opções de tela com 120 ou 165 Hz, o notebook gamer da Dell promete oferecer um tempo de resposta menor. Isso pode fazer com que jogadores mais experientes possam obter até mesmo uma certa vantagem competitiva, além de maior fluidez na exibição dos quadros.

3. Memória RAM DDR5

Os módulos de RAM utilizados no Dell G15 são da geração DDR5. Mais moderno, o novo padrão promete um ganho significativo de velocidade em relação ao DDR4, encontrado em outros notebooks.

Com frequências de 4.800 MHz, os módulos de RAM do Dell G15 prometem desempenho extremo, o que pode fazer com que o laptop entregue taxas de quadros mais altas e mais performance até mesmo para quem pretende realizar streamings.

2 de 3 Com design moderno e sistema de refrigeração otimizado, Dell G15 é alternativa para quem busca uma máquina durável — Foto: Reprodução/Amazon Com design moderno e sistema de refrigeração otimizado, Dell G15 é alternativa para quem busca uma máquina durável — Foto: Reprodução/Amazon

Contras

1. Custo alto

O Dell G15 é um dos modelos mais avançados de seu segmento, o que faz com que o notebook tenha um preço bem mais alto que seus concorrentes. Em alguns varejistas online, inclusive, o G15 acaba tendo um custo mais alto que o de modelos que apresentam um desempenho relativamente parecido. Este é um fator importante a se considerar antes de investir no notebook da Dell.

2. Armazenamento limitado

A versão mais simples do Dell G15 oferece armazenamento de 256 GB em SSD. Dependendo do tipo de jogo que o usuário pretende rodar, este pode ser um fator bem limitante, apesar da sua promessa de bom desempenho.

Games modernos, como Call of Duty: Warzone 2.0, requerem mais de 100 GB de espaço, o que pode comprometer mais de 50% do SSD com apenas um jogo. Existe, no entanto, uma opção com 512 GB de SSD, que pode ser ideal para quem pretende jogar mais títulos simultaneamente.

3. Tecnologia do display

O display dos notebooks traz tecnologia WVA, que, segundo a fabricante, oferece ângulos de visão mais abrangentes. Apesar de assegurar conforto mesmo quando os usuários estiverem posicionados lateralmente em relação ao display, esta não é uma configuração tão eficiente quanto os painéis IPS.

Além disso, o brilho da tela do Dell G15 tende a não ser dos mais altos, assim como seu contraste. Este detalhe poderia ser contornado caso o modelo tivesse alguma opção com painel OLED, uma solução que promete maior qualidade de imagem — mas não é o caso.

3 de 3 Dell G15 com GPU Nvidia RTX 3050 — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 com GPU Nvidia RTX 3050 — Foto: Divulgação/Dell

Ficha técnica Notebook Dell G15

Dell G15 Especificações Dell G15 Preço a partir de R$ 4.099 Processador Intel Core i5 12500H / Intel Core i7 12700H Memória RAM 8 GB DDR5 / 16 GB DDR5 Placa de vídeo Nvidia RTX 3050 (4 GB) / Nvidia RTX 3060 ( 6GB) Armazenamento SSD 256 GB PCIe NVMe / SSD 512 GB PCIe NVMe Tela 15,6" Full HD 120 Hz / 15,6" Full HD 165 Hz Sistema operacional Windows 11 Home / Windows 11 Pro / Ubuntu Linux 20.04 Bateria três células de 56 Wh

Veja qual console comprar na Black Friday 2022

Xbox, PS5 ou Nintendo Switch: qual console comprar na Black Friday 2022?