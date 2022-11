Notebook gamer: conheça modelos custo-benefício de 2022

Quando falamos de notebook gamer custo-benefício, já estamos excluindo os laptops de entrada e de configurações básicas. Esses são indicados a atividades mais simples, como Internet, texto, e-mails e assistir a vídeos, porém, não vão atender os jogadores, nem quem trabalha em uma rotina multitarefa.

De forma geral, uma boa configuração de notebook gamer exige um ótimo processador de geração recente, boa quantidade de memória RAM e armazenamento, uma placa de vídeo de qualidade, tela com alta resolução e uma boa arquitetura de construção e resfriamento. Veja nossas sugestões a seguir.

Notebook de 15,6 polegadas, com tela Full HD antirreflexo e taxa de atualização de 60 Hz. Equipado com processador Intel Core i5 de 10ª geração (clock 2.5Hz, Max Turbo de até 4.5GHz), esse modelo vem com 8 GB de memória RAM, 256 GB de armazenamento em SSD e placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 de 4 GB. Segundo a marca, o IdeaPad Gaming 3i conta com sistema de refrigeração aprimorado e teclado especial para gamers.

Notebook de 15,6 polegadas, com painel IPS de resolução Full HD. Vem equipado com chip AMD Ryzen 5 4600h (3.0 GHz a 4.0 GHz), 8 GB de RAM expansível até 32 GB e SSD de 512 GB, além da placa de vídeo NVIDIA GeForce GTX 1650 com memória dedicada de 4 GB. Um dos destaques é a tela com taxa de atualização de 144 Hz e tecnologia Acer ComfyView, que reduz o desconforto visual.

O destaque deste modelo de 15,6 polegadas é a presença do processador Intel Core i5 de 12ª geração, lançada no ano passado, que impulsiona a performance em conjunto com 8 GB de memória RAM, SSD de 256 GB e placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050, que consegue melhorar os gráficos com efeitos de Ray Tracing. O design térmico conta com entrada de ar dupla e quatro saídas, para maximizar o fluxo e a refrigeração.

Computador com processador Intel Core i5 de 9ª geração, com 8 GB de RAM (suporte à expansão para até 32 GB), HD de 1 TB para armazenamento e placa de vídeo GeForce 1050 de 3 GB. Ele tem display IPS de 15,6 polegadas com resolução Full HD e teclado retroiluminado, porém, com design mais discreto. Pesa 2,3 kg.

Equipado com processador AMD Ryzen 7 5800h e 16 GB de memória RAM, este notebook consegue rodar games mais pesados e programas mais exigentes. Ele vem equipado com a placa de vídeo GeForce RTX 3050 de 4 GB e SSD de 512 GB para armazenamento mais rápido. O modelo ainda conta com o Legion AI Engine, desenvolvido para melhorar o desempenho integrando hardware, software, firmware e drivers, e Legion Coldfront 3.0, para melhorar a eficiência térmica.

