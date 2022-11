Notebook na Black Friday 2022: como comprar o computador ideal

Outra característica para ficar de olho antes da compra é o tamanho do armazenamento. Este pode ser um diferencial significativo para usuários que costumam salvar muitos arquivos no computador em vez da nuvem, por exemplo. A seguir, o TechTudo apresenta algumas das especificações mais importantes na hora de comprar um notebook.

Tipo de uso

O primeiro ponto a se considerar é a finalidade do seu novo notebook. Se você procura um laptop para o dia a dia, com tarefas mais simples, pode investir em um modelo de entrada com uma tela de resolução HD e sem uma GPU dedicada. Já para uso profissional, talvez seja interessante investir em um computador com processador mais avançado, armazenamento em SSD e tela com resolução maior.

Se você precisa transportar seu notebook e utilizá-lo mais tempo longe da tomada, vale, também, considerar modelos que tenham uma bateria mais robusta ou mesmo processadores mais eficientes. Outra opção é investir em telas menores, já que, quanto menor o display, a tendência é que se tenha uma maior autonomia.

Processadores

O processador é um dos componentes mais importantes de um notebook, tendo as principais características que vão definir sua usabilidade. O ideal é optar por modelos mais recentes em soluções intermediárias, como os Intel Core i5 e Ryzen 5, da AMD. Versáteis, estes processadores podem atender bem o público de entrada e até mesmo usuários que buscam um pouco mais de desempenho.

Os processadores intermediários também tendem a ter um número maior de núcleos, o que pode otimizar o desempenho em multitarefa, além de aumentar a vida útil do notebook. Além disso, vale lembrar que, na maioria dos laptops, não é possível fazer um upgrade de processador posteriormente.

Nos notebooks que não são voltados ao segmento gamer, o processador também é responsável pela parte gráfica com a GPU integrada. Por isso, recomendamos investir em modelos que ofereçam uma solução de vídeo de maior qualidade. Nas placas integradas, vale considerar os processadores com Intel Iris Xe ou AMD Vega, que proporcionam um bom desempenho gráfico.

RAM e armazenamento

A memória RAM, por vezes, não é uma característica na qual os consumidores prestam muita atenção na hora da compra. No entanto, ela pode fazer toda a diferença para um desempenho gráfico aprimorado, principalmente nos notebooks que contam com placa de vídeo integrada, que compartilham a memória com a RAM do equipamento. Assim, parte da memória RAM fica comprometida com a placa de vídeo. Neste caso, quanto mais RAM no sistema, melhor.

Alguns modelos de notebooks também trazem módulos de RAM soldados à placa-mãe, não sendo permitida a expansão do volume com mais módulos. Por isso, vale ficar atento ao tipo de memória utilizado no notebook, dando preferência para modelos que tragam os módulos de tecnologias mais modernas, como DDR6, se possível em dois canais.

Também é importante não confundir memória com armazenamento. Uma das formas mais simples de evitar essa confusão é entender que, quando se fala em notebook com 4 ou 8 GB de memória, este volume se refere a RAM. Afinal, o armazenamento tende a ter um volume bem maior, já que qualquer notebook moderno oferece ao menos 120 GB de espaço.

Para notebooks modernos, considerar as opções que tragam um SSD como solução de armazenamento é fundamental. Mesmo um SSD não tendo a capacidade de armazenamento tão generosa quanto de um HD convencional, seu desempenho impacta tanto na experiência que, atualmente, não há como abrir mão de uma solução de armazenamento mais rápida.

Caso mais espaço de armazenamento seja algo fundamental para você, vale procurar por notebooks que tragam portas M.2 NVMe. Em muitos dos casos, além de um SSD na porta M.2, você pode utilizar um segundo disco SATA em outra entrada disponível.

Sistema operacional

Normalmente os usuários procuram os laptops com sistema Windows, e os modelos mais modernos devem trazer o Windows 11. Porém, ainda existem muitos equipamentos que são comercializados com Windows 10, e nem todos são compatíveis com a versão mais nova do sistema da Microsoft. Por isso, vale ficar atento à compatibilidade do notebook desejado caso você queira utilizar a versão mais recente do sistema.

Ao pesquisar por um novo notebook, também é muito comum encontrar modelos que têm um preço mais em conta, mas que trazem especificações similares a outros modelos mais caros. Nesses casos, vale ficar atento ao sistema operacional, porque é comum que valor mais baixo do notebook seja por conta de um sistema open-source (distribuição livre), com alguma versão do Linux.

Para quem está acostumado com o Windows, usar o Linux pode não ser tão fácil. Ao mesmo tempo, a opção pode trazer uma grande economia na hora da compra, além de ser uma oportunidade de conhecer novos softwares.

Tela

Boa parte dos notebooks comercializados no Brasil contam com telas de resolução apenas HD, o que é comum até para alguns modelos do segmento intermediário. Se for possível investir um pouco mais, optar por um notebook com resolução Full HD pode oferecer, além de mais qualidade de imagem, mais informações na tela, sendo um diferencial até mesmo para o dia a dia.

Os painéis com tecnologia TN, muito presentes mercado brasileiro, também deve ser evitados. Eles oferecem uma qualidade de imagem inferior, que compromete principalmente os ângulos de visão para tela. Assim, se possível, considere modelos que tenham tela com tecnologia IPS. Os notebooks com tela OLED também tendem a oferecer uma qualidade de imagem muito superior, mas seu preço também tende a ser bem mais alto.

Opções disponíveis

Para quem prefere o Windows, o Acer Aspire Nitro 5 na versão A515-54-57CS aparece como uma opção interessante. O modelo, equipado com processador Intel Core i5 10210U, 8 GB de memória RAM e SSD de 256 GB, traz o novo sistema da Microsoft e conta com uma tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD. O notebook da Acer aparece em ofertas por valores a partir dos R$ 2.924 e pode ser uma alternativa de notebook para uso pessoal.

Já para os usuários que preferem os chips da AMD, uma opção interessante é o Lenovo Ideapad 82MFS00000. O notebook também traz um display Full HD de 15 polegadas, processador AMD Ryzen 5 5500U, que é um dos mais modernos da AMD para o segmento mobile, além de 12 GB de memória RAM e armazenamento em SSD de 256 GB. Com sistema operacional Linux, o notebook aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 3.099.

