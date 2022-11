Novo celular da Leica impressiona pela câmera com tamanho gigantesco

A icônica empresa de fotografia Leica anunciou o lançamento do celular Leica Leitz Phone 2, que impressiona por causa da câmera com tamanho gigantesco: o sensor tem uma polegada. O formato lembra outros smartphones do passado que tiveram foco nas câmeras, como o Nokia Lumia 1020 , que tinha elementos da Carl Zeiss .

Além disso, o componente presente no Leica Leitz Phone 2 tem abertura focal de f/1,9 e 19 mm de distância focal, que devem garantir qualidade superior nas fotos. Esse é o segundo aparelho da marca que, tal qual seu antecessor, é vendido exclusivamente no Japão. O novo smartphone foi anunciado pela multinacional japonesa Softbank.

2 de 4 Leica Leitz Phone 2 mira em entusiastas de câmeras para smartphones — Foto: Divulgação/Leica Leica Leitz Phone 2 mira em entusiastas de câmeras para smartphones — Foto: Divulgação/Leica

O Leica Leitz Phone 2 mira em entusiastas de câmeras para smartphones. Enquanto empresas como a Samsung e a Apple tendem a investir em tecnologias diferentes, com foco na quantidade de megapixels – caso do Galaxy S22 Ultra e sua câmera de 108 MP – o Leica Leitz Phone 2 foca no tamanho do sensor para garantir maior absorção de luz e melhor qualidade nas fotografias.

O corpo do aparelho da Leica é semelhante ao do Leica Leitz Phone 1, de 2021, mas possui um relevo maior, com o objetivo de abrigar a enorme câmera. Por dentro, o smartphone ainda conta com processador Snapdragon 8 Gen 1 – o mesmo do Motorola Edge – e sistema Android 12.

3 de 4 Leica Leitz Phone 2 foca no tamanho do sensor para garantir maior absorção de luz e melhor qualidade nas fotografias — Foto: Divulgação/Leica Leica Leitz Phone 2 foca no tamanho do sensor para garantir maior absorção de luz e melhor qualidade nas fotografias — Foto: Divulgação/Leica

Apesar das qualidades, não há, até o presente momento, planos de que a Leica exporte qualquer uma das versões do smartphone para fora do Japão. Também não há qualquer informação por parte da SoftBank sobre atualizar o sistema do smartphone.

Leica Leitz Phone 1

4 de 4 Leica Leitz Phone 1traz uma câmera modesta de 20 MP — Foto: Reprodução/Android Police Leica Leitz Phone 1traz uma câmera modesta de 20 MP — Foto: Reprodução/Android Police

O antecessor Leica Leitz Phone 1 apresentava uma câmera modesta de 20 MP, mas já contava com um grande sensor para acompanhar o telefone. O smartphone também foi vendido em alguns países como Sharp Aquos R7, compartilhando vários aspectos do modelo original. O motivo dessa similaridade é que Sharp e Leica trabalharam em conjunto para desenvolver a câmera dos smartphones.