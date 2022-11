Novo plano da Netflix não funciona em Apple TV e alguns Chromecasts

O novo plano da Netflix com exibição de anúncios, lançado oficialmente nesta quinta-feira (3) , não funciona em dispositivos Apple TV e em alguns modelos de Chromecast . A empresa não informou o motivo da indisponibilidade do pacote nestes aparelhos , mas confirmou que a nova modalidade de assinatura não funciona em algumas plataformas. Ao site 9to5Mac, a Netflix informou que o suporte deve chegar em uma atualização futura. O pacote custa R$ 18,90 no Brasil.

Na sua página oficial de suporte, a Netflix informa apenas que o plano não funciona no dispositivo da Apple, sem dar detalhes. "O Básico com anúncios não é compatível com a Apple TV. Para assistir à Netflix na Apple TV, será necessário fazer upgrade do plano da Netflix para Básico, Padrão ou Premium", alerta a empresa, que também dá como opção o uso de outro aparelho.

1 de 1 Novo plano da Netflix com anúncios não funciona em alguns dispositivos — Foto: Fernando Telles/TechTudo Novo plano da Netflix com anúncios não funciona em alguns dispositivos — Foto: Fernando Telles/TechTudo

Em relação ao Chromecast, há uma ressalva. Segundo a empresa, o novo pacote está disponível apenas no Chromecast com Google TV. Dispositivos de gerações anteriores não são compatíveis. Para usar no Chromecast ou no Chromecast Ultra, a Netflix dá a mesma orientação: "fazer upgrade do plano da Netflix para Básico, Padrão ou Premium".

O novo plano também não funciona no aplicativo da Netflix para PlayStation 3 (PS3), segundo o documento da empresa, sendo liberado apenas no PlayStation 4 (PS4) e no PlayStation 5 (PS5). Dispositivos Roku e consoles Xbox não são citados na página de suporte da nova assinatura — portanto, ainda não está claro se a assinatura funciona nesses aparelhos.

Segundo a empresa, o plano com anúncios pode ser acessado em smart TVs, smartphones e tablets, Amazon Fire TV ou Fire TV Stick, iPhone, iPad, iPod Touch, além de computadores com Windows e macOS. O documento ainda cita que o pacote pode ser usado em "outros aparelhos", sem especificar modelos.

O pacote com anúncios foi lançado pela Netflix nesta quinta-feira (3), ao preço de US$ 6 em países como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. No Brasil, a assinatura custa R$ 18,90 — R$ 7 a menos do que o Básico tradicional, sem anúncios. O plano dá direito à biblioteca do streaming em um dispositivo por vez, com qualidade HD (720p), sendo necessário assistir a cerca de quatro minutos de propaganda por hora de conteúdo.

Com informações de 9to5Mac, The Verge, Engadget e Netflix

