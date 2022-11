Nubank fora do ar hoje? Usuários relatam instabilidade no aplicativo

O Nubank está fora do ar nesta terça-feira (22). De acordo com relatos no Twitter, o aplicativo do Nubank está com problemas e os usuários não conseguem acessá-lo em celulares Android e iPhone (iOS). Ao tentarem acessar, os clientes encontram a seguinte mensagem: "Ocorreu um erro. Desculpe, não foi possível carregar as informações. Verifique sua conexão e tente novamente em instantes.". No Downdetector, site que monitora falhas em plataformas, o Nubank registrou um pico de 693 notificações às 12:17 (horário de Brasília).