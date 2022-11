Nubank libera conta para menores de 18 anos no app; saiba tudo

O Nubank anunciou na quarta-feira (9) que jovens de 12 a 17 anos agora poderão ter suas contas no banco digital. A novidade será feita como uma extensão da conta dos responsáveis para seus dependentes, e deverá ser criada pelos próprios correntistas do banco digital que sejam maiores de idade. A função permitirá que os jovens tenham uma conta digital apenas com cartão de débito. Segundo a empresa, a iniciativa, que vinha sendo testada desde junho deste ano, tem o objetivo de “ajudar no início de uma jornada financeira”. Veja mais detalhes a seguir.