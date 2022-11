O Cangaceiro do Futuro é a nova série brasileira da Netflix; veja trailer

Depois do filme Cabras da Peste (2021), o comediante Edmilson Filho volta à Netflix com uma nova produção. O projeto da vez é O Cangaceiro do Futuro, série de comédia histórica onde o humorista retorna à época do cangaço em uma aventura cheia de expressões e costumes nordestinos. A obra tem criação e direção de Halder Gomes, conhecido pela franquia Cine Holliúdy. A primeira temporada tem lançamento para o dia 25 de dezembro, com sete episódios.

Além de Edmilson, O Cangaceiro do Futuro tem no elenco Frank Menezes, Evaldo Macarrão, Haroldo Guimarães, Max Petterson, Valéria Vitoriano, Solange Teixeira e Carri Costa. O projeto é produzido pela GLAZ Entretenimento, responsável por outros títulos do streaming como De Volta aos 15 (Netflix) e O Caso Evandro (Globoplay). Enquanto a nova série ainda não chega, confira mais informações sobre elenco, enredo e trailer.

2 de 3 Edmilson Filho interpreta Virguley, um imigrante nordestino em São Paulo que retorna ao sertão dos anos 1920 — Foto: Divulgação/Netflix Edmilson Filho interpreta Virguley, um imigrante nordestino em São Paulo que retorna ao sertão dos anos 1920 — Foto: Divulgação/Netflix

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Enredo de O Cangaceiro do Futuro

O imigrante Virguley (Edmilson Filho) tenta a vida em São Paulo após sair da região nordeste. Além de trabalhar como entregador por aplicativo, o trabalhador realiza pequenas peças de tradição nordestina nas ruas. Porém, após uma briga com um valentão, Virguley leva um tabefe tão forte que viaja no tempo até 1927, caindo no sertão brasileiro. Ao chegar em uma comunidade no interior, o protagonista é confundido com Virgulino Pereira, o Lampião. Decidido a tirar proveito da semelhança, Virguley se apaixona por Mariá (Chandelly Braz) e monta um novo bando de cangaceiros na cidade.

Elenco e equipe técnica

O Cangaceiro do Futuro é mais uma comédia tipicamente nordestina idealizada por Halder Gomes, que além de Cine Holliúdy (2013) também dirigiu Shaolin do Sertão (2016), Os Parças (2017) e o recentemente lançado nos cinemas Bem-vinda a Quixeramobim (2022). O cineasta cearense conta novamente com a presença do ator e comediante Edmilson Filho como protagonista, parceria iniciada desde o curta Cine Holiúdy – O astista contra o caba do mal (2004).

O elenco também conta com Chandelly Braz (Sob Pressão), Dudu Azevedo (Qualquer Gato Vira-Lata) Fábio Lago (Tropa de Elite), Frank Menezes (O Shaolin do Sertão), Evaldo Macarrão (Tungstênio), Haroldo Guimarães (Cine Holliúdy), Max Petterson (Bem-vinda a Quixeramobim), Valéria Vitoriano (comediante intérprete da personagem Rossicléia), Solange Teixeira (A Sogra que te Pariu, 2022 - presente) e Carri Costa (Cabeça de Nêgo).

3 de 3 Os habitantes da cidade onde Virguley chega para tirar proveito de sua semelhança com o cangaceiro Lampião — Foto: Divulgação/Netflix Os habitantes da cidade onde Virguley chega para tirar proveito de sua semelhança com o cangaceiro Lampião — Foto: Divulgação/Netflix

Confira o trailer de O Cangaceiro do Futuro