O Filho Bastardo do Diabo: veja trailer e elenco da série da Netflix

A série O Filho Bastardo do Diabo (The Bastard Son & The Devil Himself) foi lançada no dia 28 de outubro pela Netflix . A trama é inspirada na série de livros best-seller “Half Bood” de Sally Green e foi adaptada para as telas pelo escritor Joe Barton (Giri/Haji). Diretores renomados estão responsáveis pela produção, como Colm McCarthy ( Black Mirror : Black Museum) e Andy Serkis (Planeta dos Macacos, Senhor dos Anéis e Star Wars ).

Com oito episódios na primeira temporada, o drama adolescente aborda temas como bruxaria, família e romance. A narrativa gira em torno de um jovem de dezesseis anos chamado Marcus, interpretado por Jay Lycurgo (Titãs) que é filho de um notório bruxo, considerado o mais poderoso e perigoso do mundo, que foi responsável por um massacre.

O Filho Bastardo do Diabo ocupou o top 10 entre as séries mais assistidas do streaming e surpreendeu ao receber ótimas críticas do público. No Rotten Tomatoes, por exemplo, sua avaliação foi de 100%. Confira, a seguir, mais informações sobre a minissérie, como sinopse, seus personagens, elenco e trailer.

Sinopse de O Filho Bastardo do Diabo

Um conto distorcido e sangrento relata a história de Nathan (Jay Lycurgo), o filho ilegítimo do perigoso bruxo Marcus Edge. Neste mundo de magia que vive entre os humanos, existem dois clãs em guerra – Fairborn Witches e Blood Witches. Preso no centro está Nathan, em uma corrida contra o relógio para receber seus poderes aos 17 anos e potencialmente trazer consequências para a sociedade. O personagem está lutando para encontrar seu propósito na vida e provar que não é como seu pai.

Elenco de O Filho Bastardo do Diabo

Além do ator Jay Lycurgo (Titãs, The Batman) que interpreta o protagonista Nathan, Nadia Parkes (Starstruck) interpreta a personagem Annalise – pertencente ao clã Fairbon Witch. Além disso, Emilien Vekemans (Transferts) interpreta Gabriel, do clã Blood Witch. Ambos desenvolvem relação com o protagonista Nathan. Também fazem parte do elenco Isobel Jesper Jones, Paul Ready (Motherland), Karen Connel (Vikings), David Gyasi (Carnival Row), Misia Butler (Kiss Me First) e Roísín Murphy.

Personagem | Ator Nathan Jay Lycurgo Annalise Nadia Parkes Gabriel Emilien Vekemans Jessica Isobel Jesper Jones Marcus David Gyasi

A adaptação com toque sarcástico seco britânico tem agradado críticos e fãs que assistem à série. Nos sites especializados, O Filho Bastardo do Diabo recebeu boas pontuações. No Metacritic, a série recebeu nota 72 (do total de 100), no Rotten Tomatoes a produção recebeu 100% (do total de 100%) e no IMDB a nota foi 7.5 (do total de 10).