O Milagre: veja sinopse, elenco e trailer do novo filme da Netflix

A Netflix volta a mirar nos grandes eventos de cinema com seu novo filme, O Milagre. Lançado nesta quarta-feira (16), o drama estrelado por Florence Pugh foi exibido no Festival de Cinema de Telluride, Festival Internacional de Cinema de Toronto e indicado no British Independent Film Awards. A trama se passa na Irlanda do século 19, onde uma enfermeira precisa analisar o jejum misterioso de uma criança de 11 anos que não come há meses e está aparentemente saudável.

A obra é uma adaptação do livro homônimo publicado em 2016 da escritora Emma Donoghue, que assina o roteiro com Alice Birch e o diretor chileno Sebastián Lelio. As exibições em eventos consagrados do audiovisual tem rendido avaliações favoráveis do público e da crítica. Confira a seguir mais informações sobre o enredo, elenco e repercussão entre a imprensa e audiência.

A enfermeira inglesa Lib Wright (Florence Pugh) é chamada até a Irlanda para observar o caso de uma criança que está de jejum por meses

Enredo de O Milagre

Em uma comunidade rural na Irlanda, em 1862, a enfermeira inglesa Lib Wright (Florence Pugh) é chamada para acompanhar o jejum de Anna O'Donnell (Kíla Lord Cassidy), uma criança de 11 anos que não come há quatro meses. Junto de Lib, a freira Irmã Ryan (Josie Walker) também acompanha o caso. Diferente de Ryan e os demais líderes religiosos que a chamaram, Lib enxerga a suposta abstinência com ceticismo, mas eventos estranhos na aldeia põem em dúvida suas visões.

A mistura de drama de época com suspense chamou atenção da crítica, que elogiou a atmosfera enigmática e a mitologia religiosa presente no enredo. No IMDb, o longa tem nota de 6,8 e está na 143ª posição. Já no Metacritic, a nota é 70, enquanto no Rotten Tomatoes a aprovação da crítica é de 84% e a do público 73%.

Enquanto a enfermeira Lib Wright investiga o jejum misterioso de forma cética, os demais moradores da comunidade rural acreditam que o ato é sinal de milagre

Elenco e equipe técnica

A adaptação do livro O Milagre (publicado no Brasil pelo selo Verus, da Editora Record) teve como envolvidos as roteiristas Alice Birch (O Domingo das Mães) e Emma Donoghue, autora do romance e indicada ao Oscar de Melhor Roteiro em O Quarto de Jack. A direção ficou a cargo de Sebastián Lelio, conhecido por dirigir o filme chileno Uma Mulher Fantástica, ganhador do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2018.

Para escrever o romance, Donoghue se inspirou nos casos de "virgens jejuadoras" da era vitoriana. Garotas adolescentes que deixavam de comer na espera de serem abençoadas pela penitência. Os casos eram vistos pela sociedade da época como "provação divina" e eram incentivados por lideranças religiosas. Entretanto, de acordo com estudos médicos posteriores, as alegações de jejum por meses ou anos foram consideradas fraudes e parte das garotas sofriam do que hoje é conhecido como anorexia nervosa, distúrbio alimentar vinculado à preocupação excessiva com o peso.

O filme aborda questões relacionadas ao enfrentamento do misticismo da comunidade religiosa pelo ceticismo da personagem Lib Wright

A atriz Florence Pugh (Midsommar: O Mal Não Espera a Noite) foi a primeira escalação para protagonizar o filme, confirmada em abril de 2021. Em agosto do mesmo ano, foram divulgados os nomes de Tom Burke (Coisas Verdadeiras), Elaine Cassidy (Harper's Island - O Mistério da Ilha), Kíla Lord Cassidy (A Protetora), Niamh Algar (Censor), Toby Jones (dublador original do Dobby em Harry Potter), Ciarán Hinds (Liga da Justiça), entre outros.

O Milagre foi exibido em três festivais de cinema em setembro deste ano: o Festival de Cinema de Telluride e Festival Internacional de Cinema de Toronto, ambos nos EUA, e a 70ª edição do San Sebastián International Film Festival, na Espanha. Já na premiação British Independent Film Awards, que ocorre no dia 4 de dezembro no Reino Unido, a obra concorre a 12 categorias, entre elas Melhor Diretor (Sebastián Lelio), Melhor Roteiro (Sebastián Lelio, Alice Birch e Emma Donoghue) e Melhor Performance Principal (Florence Pugh).