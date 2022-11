O que é encaminhamento no Instagram? Entenda métricas dos Stories

Encaminhamento no Instagram é uma métrica dos Stories que mostra quantas vezes o conteúdo foi compartilhado com outras pessoas. Ela pode ser encontrada na ferramenta Instagram Stories Analytics, que mede o desempenho das publicações nos Stories e serve para auxiliar na análise de um perfil na rede social. É possível encontrar informações sobre o número de visitas ao perfil, contas alcançadas, cliques no link, impressões, respostas, entre outros insights. Confira, abaixo, como acessar o recurso e qual é o significado das principais métricas.

O que é alcance no Instagram? Saiba conferir a métrica da rede social

Como visualizar as métricas do Instagram Stories?

Existem duas maneiras de acessar as métricas do Instagram Stories. Para encontrá-las na história recém-postada, basta deslizar para cima, e os dados serão exibidos. O usuário também pode ir até o menu "Instagram Insights", em seu perfil, e descer até "conteúdo que você compartilhou". Em seguida, deve tocar em "Stories". É possível filtrar o período e analisar publicações feitas até os últimos dois anos.

Instagram Stories Analytics exibido em story recém-publicado

Vale ressaltar que apenas as contas públicas têm acesso ao Instagram Stories Analytics. As métricas são divididas em três categorias: interações, descoberta e navegação. A seguir, saiba mais sobre cada uma delas.

Métricas de Interações

Insights mostram métricas como "visitas ao perfil" e "cliques no link" nos Stories do Instagram

1. Visitas ao perfil

Esta métrica exibe a quantidade de visitas que o perfil recebe a partir da história publicada. Em outras palavras, ela mede quantas vezes outros usuários clicaram no ícone do perfil, que fica na esquerda superior da tela. Quanto mais visitas você recebe, maiores são as probabilidades de ganhar mais seguidores.

2. Cliques no site

Este dado refere-se aos usuários que clicaram no site que está na bio do perfil após verem o story. O perfil de uma marca no Instagram, por exemplo, pode trazer o endereço de seu e-commerce na bio, para que os possíveis clientes conheçam a loja virtual e verifiquem os produtos lá disponíveis. Nesse caso, a métrica "cliques no site" é importante para ajudar a descobrir qual tipo de conteúdo atrai mais seguidores para a loja.

3. Cliques no link

É possível inserir um link no story para direcionar os seguidores para outra página na Internet. Um influenciador que compartilha o link de um publipost publicado em seu blog, por exemplo, consegue saber o número de pessoas que tocaram sobre o adesivo para visualizar o conteúdo. Assim, com a métrica "cliques no link", pode-se saber quantas visualizações do site linkado saíram do story.

4. Encaminhamento

A métrica de encaminhamento informa quantas vezes o story foi compartilhado com outros usuários do Instagram. O dado informa se o conteúdo publicado foi relevante para o público — ao ponto de fazê-lo encaminhar o story para outras pessoas. Quando uma influenciadora publica dicas de beleza e recebe alto número de encaminhamento de Stories, isso pode significar que aquele conteúdo serviu como uma espécie de referência para mais usuários, por exemplo.

5. Toques em figurinhas

O Instagram oferece figurinhas para que os usuários personalizem os Stories, como as que mostram a localização, menção a outros usuários e hashtags. A métrica "toques em figurinhas" exibe quantas pessoas clicaram nas figurinhas inseridas no story. Para os criadores de conteúdo, isso pode ser útil para avaliar quais figurinhas são mais relevantes para o público-alvo e geram mais interação.

6. Respostas

Os usuários podem responder aos Stories de outros perfis. Basta tocar na barra "enviar mensagem", que fica na parte de baixo do story, e a mensagem será enviada para o direct do destinatário. A métrica "respostas" revela a quantidade de pessoas que responderam um story específico.

Métricas de Descoberta

Insights do Instagram também trazem métricas de descoberta

1. Contas alcançadas

Esta métrica representa as contas únicas que visualizaram os Stories publicados. Quando um perfil visualiza um story, é registrado um alcance. Mesmo que o mesmo perfil veja o post mais de uma vez, somente um alcance será contado. A métrica é importante pois, se o alcance for baixo demais, pode ser que o conteúdo não esteja atendendo às expectativas dos seguidores.

2. Impressões

Diferente do alcance, as impressões mostram o número total de visualizações dos Stories, inclusive quando o mesmo perfil visualizou o conteúdo mais de uma vez. Quando as impressões são maiores do que o alcance, é um sinal de que um story foi visto diversas vezes pelas mesmas pessoas. A métrica é relevante pois mede o desempenho da conta e o interesse do público no conteúdo compartilhado.

3. Seguidores

Esta é a métrica que informa a quantidade de usuários que começaram a seguir o perfil depois que visualizaram o story. O dado é importante para ajudar a descobrir que tipo de conteúdo consegue chamar a atenção e atrair novas pessoas para a página. Influenciadores, marcas e serviços podem aproveitar o insight na criação de estratégias de crescimento do perfil.

Métricas de Navegação

Saiba o que são as métricas "avançar", "próximo story" e "saída" nos Stories

1. Voltar

A métrica "voltar" informa quantas pessoas tocaram no lado esquerdo da tela para voltar e visualizar novamente o story anterior. Quando o perfil registra um grande número de usuários retomando para um story específico, é um indicativo de que o conteúdo foi bem recebido e algo naquela publicação chamou a atenção do público.

2. Toques para avançar

Esta métrica informa a quantidade de vezes que alguém tocou no lado direito da tela, passando para o próximo story. Ela é importante para analisar a qualidade do conteúdo, especialmente quando muitos stories são publicados. Se muitos usuários avançarem, é sinal de que o conteúdo não está atraindo os seguidores.

3. Próximo story

A diferença em relação à métrica do tópico anterior é que o "próximo story" refere-se às vezes em que uma pessoa avançou para o story da conta seguinte — arrastando para a esquerda. Ela serve como um indicador de que o usuário estava visualizando a história, mas gostaria de pular para o conteúdo que aparece em outro perfil. Mais uma vez, se muitos usuários avançam, talvez o conteúdo não seja tão interessante para os seguidores.

4. Saídas

As saídas mostram quantas vezes alguém "saiu" do story. Uma das razões para isso pode ser o fato de que o usuário não teve tempo para visualizar todos os Stories. Por outro lado, também há a possibilidade de a pessoa ter clicado em um link, por exemplo, e sido direcionada para outra página na web. A métrica ainda serve para analisar o desempenho do conteúdo, pois um alto número de saídas reflete uma reação negativa do público.

