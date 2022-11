O que é o Koo App? Descubra tradução do termo e quem criou a rede social

Além disso, diversas celebridades brasileiras também estão criando contas na plataforma. Os nomes incluem Felipe Neto, Cláudia Leite, Fernanda Paes Lemes e Paulo Vieira. Para não perder o boom de novos usuários no país, o Koo criou até um perfil oficial no Twitter para interagir com os brasileiros. Mas, afinal, o que significa "Koo" em indiano? Há tradução do termo para o português? Quem criou a rede social? Para ajudar você a entender a febre do momento, o TechTudo explica, nas linhas a seguir, como funciona o Koo App e a origem da rede.

1 de 4 Koo App lidera lista dos apps mais baixados no Brasil; veja origem da rede — Foto: Getty Images Koo App lidera lista dos apps mais baixados no Brasil; veja origem da rede — Foto: Getty Images

O que é o Koo App?

O Koo App é um microblog de origem indiana que permite a publicação de textos de até 500 caracteres, fotos, vídeos e enquetes. O serviço funciona de forma similar ao Twitter e apresenta também uma aba de Trending Topics, com os assuntos mais relevantes do período e as hashtags com mais engajamento. Ao abrir o aplicativo, o feed exibe as postagens das pessoas que você segue. Assim como no rival, o usuário consegue curtir, comentar, republicar e compartilhar os posts.

Uma função adicional do aplicativo é a possibilidade de postar em mais de um idioma de uma só vez. Na área de edição, há uma opção para escolher outras línguas em que o post pode ser enviado. Até o momento, há doze idiomas disponíveis para uso no aplicativo – incluindo o português, que foi adicionado nesta segunda-feira (21).

2 de 4 Rede social Koo pode ser nova alternativa para usuários do Twitter — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Rede social Koo pode ser nova alternativa para usuários do Twitter — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

Outro diferencial é que é possível enviar até dez fotos de perfis, que ficam alocadas no perfil, em uma espécie de galeria de fotos. No Koo, os selos de verificação também são presentes. Os ícones amarelos são disponibilizados para figuras públicas ou de relevância social e é liberado gratuitamente.

O que significa "Koo" na tradução para o português?

O termo "Koo", em indiano, não tem uma tradução direta para o português. A palavra, na verdade, é uma onomatopeia: em uma postagem em seu perfil oficial no Twitter, o Koo Brasil, a rede explicou que “Koo” é o som que o pássaro amarelo – símbolo da logomarca da empresa – faz.

Quem criou o Koo App?

O Koo App foi criado em 2020, na Índia, por Radhakrishna e Mayank Bidawatka. Ao The National News, Radhakrishna explicou que o objetivo inicial da plataforma era suprir a variedade de idiomas e dialetos do país. Isso porque, apesar de o inglês ser uma língua oficial por lá, apenas 10% da população usa o idioma. “O Koo é uma plataforma para quem não fala inglês em todo o mundo para expressar suas opiniões em seu idioma, ao contrário do Twitter”, disse Radhakrishna em entrevista ao portal.

Em 2021, o aplicativo ganhou notoriedade após um conflito entre o governo indiano e o Twitter. Na época, agricultores do país protestavam contra leis agrícolas aplicadas pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. O Twitter se tornou um local de encontro e organizações de protestos por essas pessoas.

3 de 4 Koo App ganhou notoriedade após um conflito entre o governo indiano e o Twitter — Foto: Getty Images Koo App ganhou notoriedade após um conflito entre o governo indiano e o Twitter — Foto: Getty Images

O governo, então, exigiu que o Twitter excluísse a conta dos fomentadores. A rede recusou a solicitação, alegando que isso violaria a política de liberdade de expressão da rede. Depois disso, vários dos ministros de Modi e apoiadores do governo migraram para a rede do pássaro amarelo. Apesar do episódio, o fundador também explicou ao The National News que o serviço não possui inclinação política.

“Somos uma plataforma neutra enquanto mostramos o verdadeiro reflexo do país. A plataforma não deve ser rotulada. Somos um somatório ou agregação de todas as vozes e não uma voz em si”, disse.

Sucesso do Koo App no Brasil

Em seu site oficial, a plataforma afirma que já alcançou mais de cem países e cinquenta milhões de usuários. No Brasil, a rede viralizou após rumores de que o Twitter poderia fechar devido às mudanças implementadas na gestão de Elon Musk. Na Google Play Store, o serviço aparece, nesta segunda-feira (21), como o número um da lista de aplicativos mais baixados no país. Na App Store, a plataforma também está no topo do ranking de downloads.

4 de 4 Hashtag "#koobrasil" está em alta há dias na rede social — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes Hashtag "#koobrasil" está em alta há dias na rede social — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Celebridades brasileiras como Felipe Neto, Bruno Gagliasso, Cláudia Leite e Fernanda Paes Leme já estão presentes por lá. Para atender o público brasileiro, o Koo criou uma conta no Twitter especificamente para interagir com os usuários do país. O pássaro amarelo, símbolo do app, aparece vestido com uma bandeira do Brasil.

Koo App e os memes

Com a popularização da rede, muitos memes estão sendo feitos por brasileiros, tanto no aplicativo original do Koo, quanto no Twitter. A maioria das piadas envolvem trocadilhos com o nome do app, que no Brasil tem o mesmo som do apelido popular para o orifício anal. Outros memes aproveitam para zombar do Twitter, anunciando o seu fim e a migração dos usuários para o rival. Confira, a seguir, algumas das imagens produzidas:

