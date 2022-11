Onde assistir This Is Us: veja a plataforma de cada temporada

A série de televisão americana This Is Us estreou sua sexta e última temporada em maio deste ano e emocionou os fãs com os seus episódios repletos de dramas familiares e sobre amor. Criada por Dan Fogelman e transmitida originalmente pela emissora NBC, o seriado se encontra disponível aqui no Brasil nas plataformas de streaming da Amazon Prime Video e Star+. A trama do projeto estreou primeiramente nos Estados Unidos em setembro de 2016 e acompanha a história da família Pearson, em Pittsburgh, após o nascimento dos trigêmeos do casal Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore).

Ao longo das seis temporadas, This Is Us tem um total de 106 episódios e já foi indicada ao Emmy 40 vezes, levando quatro estatuetas da premiação. Além disso, recentemente, a emissora Globo adquiriu os direitos de exibição da série na televisão aberta e anunciou que a partir do dia 16 de novembro irá transmitir a série multipremiada toda quarta-feira, após a novela Travessia, em episódios duplos.

Qual é a história de This Is Us? (Alerta de spoiler!)

Por meio de várias linhas do tempo e flashbacks constantes, a narrativa da série acompanha a história da família Pearson a partir de 1979, com o nascimento dos trigêmeos de Jack e Rebecca. No entanto, um dos bebês morre durante o parto e o casal decide adotar Randall, outro recém-nascido, no mesmo dia. No decorrer dos episódios, as tramas pessoais de cada um dos Pearson vai sendo apresentada em histórias complementares à original, com temas variados que vão desde gordofobia até questões raciais, de amor, bissexualidade, autoestima, adoção inter-racial e carreira. Toda a história passa pelo crescimento do Grande Trio (como os três irmãos são chamados pelo pai) até a fase adulta deles.

Vale ressaltar ainda que cada uma das 6 temporadas da série dá mais enfoque em uma trama específica. Na primeira temporada, por exemplo, às atenções vão para o nascimento dos trigêmeos da família Pearson. Já na segunda, o casamento de Rebecca e Jack, bem como as dificuldades dos dois como um casal, ganham destaque. Por outro lado, na terceira temporada o enfoque vai para Kate, que tenta engravidar com dificuldade, além de outros temas recorrentes na trama, como desemprego e depressão.

Nos episódios da quarta sequência, o protagonismo da trama vai para Randall e Beth e os problemas conjugais que passam a surgir. Outro ponto de destaque é a perda de memória recente de Rebecca, que passa a preocupar a família. Na quita temporada, a narrativa mostra o confinamento dos personagens durante a pandemia de Covid-19. E por fim, na sexta parte do seriado, o Grande Trio completa 41 anos e é nesta última leva de episódios que todas as tramas se concluem, mostrando que This Is Us é um drama familiar que promete emocionar ao mesmo tempo que mostra a dura realidade de se manter uma família unida, apesar de todos os problemas.

Já o elenco de This Is Us é estrelado por Milo Ventimiglia (Gilmore Girls), que interpreta Jack, o patriarca da família Pearson; Mandy Moore (Um Amor para Recordar), que faz a mãe, chamada Rebecca; Chrissy Metz (Sierra Burgess é uma Loser), que dá vida à Kate; Justin Hartley (Smallville) é Kevin, irmão gêmeo de Kate; Sterling K. Brown (Pantera Negra) interpreta Randall, o filho adotado do casal e Susan Kelechi Watson (Blackout), esposa de Randall.

Repercussão

Com um excelente histórico de indicações ao Emmy Awards, a série tornou-se a queridinha dos internautas nas redes sociais. Além disso, o projeto angariou avaliações positivas ao logo de todas as temporadas, como indicam os sites especializados em críticas de filmes e séries. O agregador Rotten Tomatoes, por exemplo, concedeu ao seriado americano uma aprovação de 94%, enquanto que o IMDb deu uma nota 8.7 de 10 baseada em 144 mil avaliações em seu site.

Além disso, o seriado também bateu recordes de audiência. Isso porque mesmo antes de sua estreia em 2016, o trailer do projeto chegou a ser visto mais de seis milhões de vezes no YouTube e mais de 70 milhões no Facebook, tudo isso em menos de duas semanas.

Onde encontrar cada temporada?

1ª temporada - Amazon Prime Video / Star+

2ª temporada - Amazon Prime Video / Star+

3ª temporada - Amazon Prime Video / Star+

4ª temporada - Amazon Prime Video / Star+

5ª temporada - Amazon Prime Video / Star+

6ª temporada - Star+