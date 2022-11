Pantera Negra 2 tem cena pós-crédito? Veja perguntas e respostas

Pantera Negra: Wakanda para Sempre (Wakanda Forever) é o novo filme da Marvel Studios sobre o herói, anteriormente interpretado pelo ator Chadwick Boseman, que faleceu em 2020. O manto é passado para a irmã do personagem, Shuri (Letitia Wright) que precisa liderar Wakanda em uma guerra contra um novo inimigo, o rei Namor (Tenoch Huerta) do reino submarino de Talokan. Confira, a seguir, algumas das principais perguntas e respostas sobre o novo filme, como a presença de cenas pós-créditos e sua duração.

1 de 7 Pantera Negra: Wakanda Forever tem apenas uma cena pós-créditos devido ao tom mais sóbrio do filme — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra: Wakanda Forever tem apenas uma cena pós-créditos devido ao tom mais sóbrio do filme — Foto: Reprodução/iMDb

📝 Como rodar serviços de streaming em um PC antigo? Saiba no Fórum do TechTudo

Pantera Negra 2 tem cena pós-crédito?

Normalmente filmes da Marvel contam com múltiplas cenas pós-créditos, mas Pantera Negra 2 tem apenas uma, um reflexo do tom mais sóbrio do filme. A cena também não está no final dos créditos, mas no meio. Sem estragar surpresas, a composição é uma espécie de despedida do ator Chadwick Boseman na qual Shuri (Letitia Wright) relembra momentos de seu irmão T'Challa através de cenas de filmes anteriores. Há também uma pequena surpresa que indica caminhos futuros para a franquia a longo prazo.

Quem é Namor?

O personagem Namor (Tenoch Huerta) é bastante conhecido nas histórias em quadrinhos da Marvel. O anti-herói já ameaçou destruir a superfície em histórias do Quarteto Fantástico e aos poucos passou a se aproximar mais dos heróis. Nas HQs, Namor é o "príncipe submarino" da lendária Atlântida, irritado com a superfície pela poluição dos oceanos.

Em sua versão para cinemas, o personagem foi adaptado com influências de culturas mesoamericanas como os Maias, Astecas, Olmecas e Toltecas no novo reino de Talokan. O nome do personagem ganha uma nova origem no filme, mas surpreendentemente foram mantidas as incomuns asas nos pés que permitem que ele voe livremente.

2 de 7 O antagonista Namor (Tenoch Huerta) de Pantera Negra 2: Wakanda Forever não chega a ser um vilão e talvez se aproxime dos heróis em filmes futuros — Foto: Reprodução/iMDb O antagonista Namor (Tenoch Huerta) de Pantera Negra 2: Wakanda Forever não chega a ser um vilão e talvez se aproxime dos heróis em filmes futuros — Foto: Reprodução/iMDb

Qual a duração de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

Pantera Negra: Wakanda Forever tem 161 minutos, um tempo total de 2h41, uma marca impressionante até mesmo para os filmes mais longos da Marvel Studios. A sequência de Pantera Negra se tornou o segundo filme mais longo do estúdio, atrás apenas da conclusão da última saga em Vingadores: Ultimato, que tinha 3h01. O filme superou alguns dos mais longos lançamentos recentes da Marvel, como Homem-Aranha: Sem Volta para Casa que tem 2h28.

3 de 7 Pantera Negra 2: Wakanda para Sempre é o segundo filme mais longo da Marvel Studios com 2:41h de duração — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra 2: Wakanda para Sempre é o segundo filme mais longo da Marvel Studios com 2:41h de duração — Foto: Reprodução/iMDb

Quando Pantera Negra 2 vai chegar ao streaming?

Uma grande dúvida para fãs que não pretendem ir ao cinema no momento é quando Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chegará ao serviço de streaming Disney+. Normalmente os filmes da Marvel Studios levam em torno de 45 a 70 dias desde o momento da estreia nos cinemas para chegar ao streaming. A sequência da Pantera Negra foi lançada quinta-feira (10) no Brasil, mas nos Estados Unidos chegou nesta sexta (11).

4 de 7 Por enquanto não há uma data estimada para o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Forever no Disney+ — Foto: Reprodução/iMDb Por enquanto não há uma data estimada para o lançamento de Pantera Negra: Wakanda Forever no Disney+ — Foto: Reprodução/iMDb

O que significa Wakanda Forever?

Em inglês o nome original de Pantera Negra 2 é "Black Panther: Wakanda Forever", o que significa "Wakanda para sempre" em tradução livre. A frase que dá nome ao filme foi vista no primeiro Pantera Negra entoada por T'Challa (Chadwick Boseman) em várias ocasiões. Ela é acompanhada de um gesto de cruzar os braços com as mãos fechadas sobre o peito, com usos que variam desde saudação até juramento e grito de guerra. O gesto e a frase se popularizaram também fora do filme como uma forma de reconhecimento entre a comunidade negra.

5 de 7 Pantera Negra 2: Wakanda Forever usa a frase e o gesto que ficaram marcados pelo primeiro filme do personagem — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra 2: Wakanda Forever usa a frase e o gesto que ficaram marcados pelo primeiro filme do personagem — Foto: Reprodução/iMDb

Quem é Coração de Ferro?

Uma nova personagem que está presente no filme é a jovem Riri Williams (Dominique Thorne), uma brilhante mente que cria um detector de Vibranium que se torna um dos pontos mais importantes do filme. Além de trabalhar nesse tipo de ferramenta, Riri tem um projeto de armadura semelhante à do Homem de Ferro e a desenvolve no decorrer do filme. A personagem se torna a heroína Coração de Ferro (Ironheart), já conhecida dos quadrinhos, que terá sua própria série na Disney+ em 2023.

6 de 7 Pantera Negra 2: Wakanda Forever introduz a nova heroína Coração de Ferro que terá sua própria série no Disney+ em 2023 — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra 2: Wakanda Forever introduz a nova heroína Coração de Ferro que terá sua própria série no Disney+ em 2023 — Foto: Reprodução/iMDb

Como foi a recepção da crítica para o segundo filme?

Pantera Negra: Wakanda Forever teve uma boa recepção de crítica em um primeiro momento. O filme está avaliado com nota 7,3 de 10 no site IMDb e 67 de 100 no Metacritic. No site Rotten Tomatoes, a nota está melhor, com 85% no "tomatômetro" da crítica, enquanto o público aprova a produção com 95% em mais de 250 avaliações. As notas do filme estão melhores que produções recentes, como Dr. Estranho no Multiverso da Loucura e praticamente equiparadas com sucessos como Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

7 de 7 Pantera Negra 2: Wakanda Forever é um filme que fala bastante sobre luto e tem recebido boas notas da mídia especializada — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra 2: Wakanda Forever é um filme que fala bastante sobre luto e tem recebido boas notas da mídia especializada — Foto: Reprodução/iMDb