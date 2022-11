Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: veja sinopse, trailer e elenco

Pantera Negra: Wakanda para Sempre (ou Wakanda Forever) é um novo filme de ação da Marvel Studios sobre o herói Pantera Negra. Shuri (Letitia Wright) assume como nova protagonista após a morte do ator Chadwick Boseman, que interpretou o herói e rei T'Challa em 2018. No filme, a nação de Wakanda ficou fragilizada sem seu rei e precisa se defender contra o rei Namor (Tenoch Huerta, de Narcos: México), do reino submerso de Talokan. Pantera Negra: Wakanda para Sempre estreou nos cinemas nesta quinta-feira (10), mas deverá ser lançado no Disney+ futuramente. Os filmes da companhia costumam levar entre 45 a 70 dias para chegarem ao streaming.

1 de 3 Pantera Negra - Wakanda para Sempre traz Shuri (Letitia Wright) como nova super-heroína — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra - Wakanda para Sempre traz Shuri (Letitia Wright) como nova super-heroína — Foto: Reprodução/iMDb

Sinopse

A morte de T'Challa é o ponto de partida do filme. Com a nação de Wakanda fragilizada, há uma grande pressão inernacional para que o país divida suas reservas do material Vibranium, que permitiu grandes avanços tecnológicos no país. Personagens dos filmes e séries anteriores da Marvel demonstram o luto pelo rei enquanto passam por seus próprios desafios. A mãe de T'Challa, Ramonda (Angela Bassett), assume o papel de rainha de Wakanda, com Shuri (Letitia Wright) como nova Pantera Negra. Também estão de volta Okoye (Danai Gurira) e M'Baku (Winston Duke), além de um papel de maior destaque para Nakia (Lupita Nyong'o).

As pressões internacionais logo ficam de lado no filme quando é revelado o antagonista, o rei Namor do reino submarino de Talokan, interpretado por Tenoch Huerta. O personagem pretende destruir toda a superfície e oferece uma aliança para que Wakanda o ajude nisso. Quando a nação recusa, ela se torna o único obstáculo entre Namor e a total destruição do mundo. Wakanda terá também alguma ajuda inesperada com a introdução da nova personagem Coração de Ferro (Ironheart), interpretada por Dominique Thorne.

Elenco

Havia muitas dúvidas entre fãs da Marvel sobre quem assumiria o manto do Pantera Negra na sequência, mas a escolha mais óbvia ficou com Shuri, interpretada por Letitia Wright. A atriz já interpretava a personagem desde Pantera Negra de 2018 e esteve recentemente em filmes como Morte no Nilo. Tenoch Huerta, conhecido de séries como Narcos: México e de filmes como Uma Noite de Crime 5: A Fronteira, promete apresentar uma boa versão atualizada do personagem Namor dos quadrinhos.

2 de 3 Em Pantera Negra - Wakanda para Sempre, Shuri se torna a nova Pantera Negra com um novo uniforme — Foto: Reprodução/iMDb Em Pantera Negra - Wakanda para Sempre, Shuri se torna a nova Pantera Negra com um novo uniforme — Foto: Reprodução/iMDb

A personagem Okoye, interpretada por Danai Gurira (conhecida por seu papel como Michonne em The Walking Dead), também costuma roubar a atenção em suas cenas, como na sua participação especial na série da Marvel Falcão e o Soldado Invernal. Uma atriz que pode surpreender é a jovem Domnique Thorne, de filmes como Se a Rua Beale Falasse e Judas e o Messias Negro. Ela interpretará a personagem Riri Williams, que cria uma armadura como a do Homem de Ferro e terá sua própria série na Disney+ em 2023, chamada Coração de Ferro (Ironheart).

A direção e roteiro são de Ryan Coogler, que foi produtor na série Ironheart, além de Judas e o Messias Negro e Space Jam 2: Um Novo Legado. Também colaborou no roteiro Joe Robert Cole de Dias Sem Fim e Amber Lake.

3 de 3 Pantera Negra - Wakanda para Sempre ainda apresenta personagens como Okoye (Danai Gurira) e a rainha Ramonda (Angela Bassett) com grande presença — Foto: Reprodução/iMDb Pantera Negra - Wakanda para Sempre ainda apresenta personagens como Okoye (Danai Gurira) e a rainha Ramonda (Angela Bassett) com grande presença — Foto: Reprodução/iMDb

Repercussão