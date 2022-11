PC gamer: qual o melhor processador, AMD ou Intel?

Se você pretende fazer uma atualização do seu PC gamer , montar um computador do zero ou simplesmente investir em um notebook novo, provavelmente, vai se perguntar qual processador deve escolher, Intel ou AMD? Existem algumas diferenças entre os produtos das duas marcas e o Submarino esclarece as suas dúvidas a seguir.

Quais processadores posso comprar?

Montar um PC gamer exige atenção com compatibilidade, soquetes e outros detalhes, mas, para quem gosta, isso faz parte da diversão. E o processador é o cérebro da máquina, então, precisa não apenas encaixar corretamente na placa-mãe, como também conversar perfeitamente com os outros componentes, sem perda de eficiência.

Já nos notebooks, o consumidor acaba escolhendo o produto completo a partir das especificações. De toda forma, o processador pode ser o primeiro ponto da sua busca.

Atualmente, a Intel oferece dezenas de modelos de processadores Core i3, Core i5, Core i7 e Core i9, além da linha Intel Xeon, destinada a máquinas mais poderosas e data centers.

Recentemente, a fabricante apresentou a 13ª geração dos processadores Intel Core, que possuem arquitetura híbrida de desempenho com até oito Performance-cores (P-core) e até 16 Efficient-cores (E-core), combinados com cargas de trabalho encaminhadas de forma inteligente pelo Intel Thread Director.

Segundo a Intel, esses chips foram construídos para rodar jogos que precisam do máximo da capacidade gráfica e processamento, mas também para enfrentar cargas de trabalho intensas, em uma plataforma que pode maximizar o número de tarefas simultâneas e as opções de configurabilidade.

Além desses, ainda é possível encontrar notebooks e desktops equipados com chips Intel Celeron e Intel Pentium, mas a fabricante deve abandonar essas marcas para máquinas mais básicas, a partir de 2023, e chamar os CPUs de Intel Processors.

Nos processadores Intel, a nomenclatura só parece complicada. Por exemplo, no produto Intel Core i5-12600K, i5 é a família, 12 indica 12ª geração, 600 é o modelo e K, o sufixo.

Processadores K são desbloqueados para overclock; G possuem placa gráfica integrada; H são de alta performance para notebooks; U são de baixa tensão para laptops finos; F são chips para desktop sem gráficos; S são edições especiais; e X são da linha Extreme para altíssimo desempenho.

No caso da AMD, também foram lançados recentemente os processadores Ryzen 5, 7 e 9 da série 7000, que prometem oferecer cerca de 30% mais performance que a geração passada.

O AMD Ryzen 5 7600X, por exemplo, é um chip de seis núcleos e 12 threads com frequência de até 5,3 GHz, enquanto o AMD Ryzen 7 7700X tem oito núcleos e 16 threads, também com clock de até 5.3 GHz.

Esses chips são os primeiros a utilizar a nova plataforma da fabricante, baseada no processo de fabricação em 5 nm de arquitetura Zen 4. Esse processo mais denso impacta a performance e a eficiência no consumo de energia. As CPUs precisarão utilizar módulos de memória no padrão DDR5, que é o mais moderno padrão de memórias RAM existente.

Além dos lançamentos da série 7000, a AMD também possui dezenas de modelos das séries 6000, 5000 e 4000 dos processadores Ryzen 3, 5, 7 e 9 à venda, além da linha AMD Athlon para computadores mais básicos.

Nos processadores da AMD, por exemplo, AMD Ryzen 9 5900X, o nome do produto significa o seguinte: 9 é a família, 5 é a geração, 9 é performance, 00 o modelo e X o sufixo.

Chips X são para desktop de alta performance e XT com clocks ainda maiores; G são para desktops com placa de vídeo integrada; S para desktop de baixo consumo; H são de alta performance para notebooks; U para laptops ultraleves; HX para notebooks de altíssimo desempenho; e 3D para mais potência em games.

Nos dois casos, o consumidor precisa avaliar se vale a pena gastar mais em um processador e/ou notebook com chip de geração mais recente ou pegar um modelo de um ou dois anos atrás, pagando menos, mas aceitando a defasagem em performance e evolução.

Isso porque, como as fabricantes declaram, processadores mais recentes possuem novas tecnologias para aumentar a performance geral com melhor eficiência energética. Além disso, o próprio Windows, os aplicativos e os games são desenvolvidos para tirar proveito desse tipo de construção.

E qual a melhor marca de processador?

A Intel ainda é a marca mais lembrada pelos consumidores, seja pelo histórico ou pelo marketing agressivo. A fabricante vem apresentando evoluções interessantes para atender todos os tipos de usuários, com processadores básicos até os equipamentos topo de linha.

E na hora de buscar produtos, é provável que o consumidor encontre mais opções de notebooks equipados com CPUs da Intel do que da AMD.

Por sua vez, a AMD vem ganhando reconhecimento por suas entregas, com processadores mais capazes e poderosos, principalmente, no segmento gamer. Além disso, durante muito tempo, os chips da AMD foram mais baratos que os equivalentes da Intel.

A compatibilidade total com as placas de vídeo AMD Radeon e a possibilidade de upgrade, mesmo com placa-mãe mais antiga em um desktop, colocam a marca na preferência dos jogadores. Desde 2016, a marca lança todos seus processadores com o padrão AM4.

É importante apontar que as duas fabricantes utilizam soquetes de padrões totalmente diferentes, então, se você pretende trocar um processador Intel por um AMD ou vice-versa, vai precisar substituir a placa-mãe que está usando. Os sites oficiais das duas empresas apresentam informações bem completas sobre cada produto.

De toda forma, as duas fabricantes vêm apresentando bons produtos, tanto para desktop e PCs gamers como para notebooks, sejam aqueles mais finos e portáteis ou modelos mais robustos para jogadores.

Além da CPU, invista em uma quantidade razoável de memória RAM compatível com sua máquina, SSD de alta velocidade, para iniciar o sistema, rodar programas e games com mais agilidade, e uma placa de vídeo poderosa, para obter os melhores gráficos e alta taxa de quadros nos seus games. A mesma regra vale para as especificações do seu novo notebook.