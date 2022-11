Percy Jackson e os Olimpianos: tudo o que se sabe sobre a série do Disney+

A série Percy Jackson e os Olimpianos é a mais nova aposta live-action do Disney+ . Com a promessa de ser fiel à famosa franquia de livros de Rick Riordan (ao contrário dos filmes), os fãs têm boas expectativas para o projeto, já que o autor está ativo no desenvolvimento da série e divulga, com frequência, novidades sobre o avanço das gravações e curiosidades sobre o novo trabalho em seu blog oficial. Vale lembrar que Riordan também participou do roteiro do episódio piloto junto do showrunner Jonanthan E. Steinberg (Black Sails).

Com episódios previstos para entrarem no catálogo do streaming somente em 2024, a plataforma ainda não divulgou a data do lançamento ou fotos oficiais da produção. Confira abaixo mais detalhes da nova série do Disney+.

Qual é o enredo de Percy Jackson?

A história da série seguirá os acontecimentos narrados no primeiro livro da saga literária, "Percy Jackson e o Ladrão de Raios", e acompanhará as aventuras do jovem de 12 anos após descobrir que é, na verdade, um semideus. Percy é filho de Poseidon, o Deus do Mar na mitologia grega, e graças a esse título recém-adquirido, o protagonista é enviado ao acampamento Meio-Sangue, junto de outros semideuses, para aprender a desenvolver melhor seus poderes e habilidades especiais.

Lá o jovem faz amizade com o sátiro Grover e com Annabeth, semideusa filha de Atena, a deusa da sabedoria. Entretanto, as coisas começam a se complicar quando Zeus, Deus do Céu e senhor do deuses, acusa Percy de ter roubado seu raio. Para evitar uma verdadeira guerra no Olimpo, o adolescente percorrerá todos os Estados Unidos em busca do artefato roubado junto da ajuda de seus amigos.

Quem interpretará os personagens?

A nova série vai estrelar Walker Scobell (O Projeto Adam) como Percy Jackson, junto com Aryan Simhadri (Spin) e Leah Sava Jeffries (A Fera) interpretando Grove e Annabeth, respectivamente. Além disso, nomes como Virginia Kull (Big Little Lies), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Megan Mulally (Will & Grace) e Timm Sharp (Rainbow Time) também integrarão o time do projeto.

Vale lembrar também que recentemente foi divulgado pela própria Disney novos membros do elenco, incluindo Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Jay Duplass (The Chair) e Timothy Omundson (Criminal Minds).

Repercussão dos filmes

Lançado oficialmente em 2010 e distribuído pela 20th Century Fox, o primeiro filme baseado no livro de Rick Riordan ganhou o título de "Percy Jackson e o Ladrão de Raios" e foi protagonizado por Logan Lerman. Com direção de Chris Columbus (Harry Potter e a Pedra Filosofal), o longa-metragem alcançou baixos índices de aprovação em relação à crítica especializada. No site Rotten Tomatoes, ele conquistou apenas 49% de aprovação e no IMDb, uma nota 5.8 de 10.

Já a sequência da obra cinematográfica recebeu o título de "Percy Jackson e o Mar de Monstros" e foi lançada em 2013. A direção do projeto ficou nas mãos de Thor Freudenthal (Diário de um Banana) e, assim como o seu antecessor, a produção não foi bem sucedida. No Rotten Tomatoes, o filme teve somente 42% de aprovação e no IMDb, a nota foi de 5.7 de 10.

A segunda adaptação, como ocorreu com a primeira, não foi bem aceita pela legião de fãs da saga literária nem pelo próprio autor, que alegaram que os filmes não eram fiéis à história dos livros, o que acabava por deixar a trama dos longas confusa e "solta". Devido a esses fatores e à baixa bilheteria, as adaptações cinematográficas foram canceladas.

Sucesso dos livros

A saga literária de fantasia "Percy Jackson e os Olimpianos" foi lançada entre os anos de 2005 até 2009 e contém cinco livros, todos eles do autor norte-americano Rick Riordan. Consideradas best-sellers, todas as obras da franquia tiveram uma ótima recepção e, em janeiro deste ano, os livros venderam mais de 180 milhões de cópias em todo o mundo. A informação é do site Words Rated, uma organização de pesquisa não comercial.

Além disso, os livros da franquia ganharam outra saga complementar, chamada "Os Heróis do Olimpo", que também contém cinco livros, e que serve como uma continuação dos eventos narrados em "Percy Jackson e os Olimpianos", só que com novos personagens e uma imersão, agora também, na cultura romana.

Por fim, no dia 18 de outubro, Rick Riordan anunciou em seu blog oficial que lançará um sexto livro para a saga original do jovem semideus, intitulado "Percy Jackson e o Cálice dos Deuses" e com data de lançamento prevista para o dia 26 de setembro de 2023 nos Estados Unidos. Todos os livros do autor, bem como as sagas literárias em questão, foram lançadas pela editora Intrínseca aqui no Brasil.