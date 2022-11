Pinóquio: clássico ganha filme dirigido por Guillermo Del Toro na Netflix

A nova versão do clássico Pinóquio chega ao catálogo da Netflix no dia 7 de dezembro de 2022. A história foi reimaginada pelo diretor vencedor do Oscar Guillermo del Toro (A Forma D'Água e Labirinto do Fauno) em parceria com Mark Gustafson (As Aventuras de Mark Twain, 1985), que também foi prestigiado pela Academia por outros trabalhos com animação em stop-motion. O filme animado vem sendo planejado e desenvolvido por del Toro ao longo de dez anos e apresenta as aventuras do menino de madeira de uma forma inédita, em uma fábula que revela o poder do amor. Além do lançamento no streaming, o longa também será exibido em salas de cinema selecionadas.

A história infantil publicada pela primeira vez em 1883 inspirou diversas adaptações para a televisão e cinema ao longo das décadas. A mais popular e relembrada foi produzida pela Disney em 1940. Neste ano, ela ganhou uma versão em live-action para a Disney+ em setembro. As inevitáveis comparações entre o relançamento do clássico e a reinvenção da fábula vêm alimentando as expectativas dos fãs quanto ao novo filme. Por isso, o TechTudo traz mais detalhes a respeito do enredo, os bastidores da produção e o elenco responsável por dar voz aos personagens. Confira, a seguir.

Enredo

No conto original de Carlo Collodi, As Aventuras de Pinóquio, o carpinteiro Gepetto esculpe em um mágico pedaço de madeira falante um boneco com a aparência de um menino, e lhe dá o nome de Pinóquio. No entanto, a personalidade desobediente e encrenqueira do personagem o coloca em uma série de desventuras macabras. Como em outros contos de fada escritos naquele período, a narrativa tinha a intenção de demonstrar para as crianças os efeitos da desobediência e da rebeldia.

Grande parte das versões de Pinóquio são ambientadas em um período próximo ao que o livro foi lançado, no final do século 19. Outras, adaptam a história para uma visão contemporânea ou mesmo futurista, inserindo tecnologias avançadas no conto. Contudo, a interpretação de Guillermo Del Toro contextualiza as aventuras do menino-boneco e seu conselheiro Grilo Falante na Itália fascista, explorando os horrores do regime autoritário de Mussolini sob a ótica inocente do protagonista.

Del Toro declarou para a Netflix que seu objetivo foi criar uma versão delicada e comovente, que para ele, pode ser assistida e apreciada por todos os públicos. Mas, ainda assim, o cineasta quis preservar o teor sombrio do conto original de Collodi, pois acredita que o momento atual seja perfeito para explorar o lado macabro de Pinóquio. “Acredito que a animação está alcançando um ponto crucial no qual devemos explorá-la como de fato uma forma de arte reconhecida como cinema, e não apenas um gênero limitado ao público familiar”, comentou o diretor.

Trazendo Pinóquio à vida

Guillermo del Toro sempre soube que sua versão do conto de fadas precisava ser uma animação em stop-motion com personagens esculpidos, para assim lhes dar uma vida tridimensional. Pensando nisso, ele recorreu a um de seus parceiros criativos, o designer de produção Guy Davis (A Forma D’Água e O Beco do Pesadelo) que criou marionetes com um visual diferenciado do padrão normalmente visto em animações do mesmo estilo.

Optando por produzir os personagens de forma artesanal, como no período da história original, Davis cuidou para que nada parecesse tão cartunesco e fugisse ao tom pretendido. Em contrapartida, seu trabalho conferiu atributos humanos aos personagens, sem fazê-los parecer realistas demais. Em alguns casos, os corpos foram alongados e houve um cuidado para enfatizar traços faciais e características únicas. Para del Toro, como se trata de uma história sobre marionetes e atuada por elas, não há necessidade de convencer o público de que se tratam de seres humanos. “Você tem que acreditar neles como personagens. Quisemos incorporar a forma e o personagem em um único elemento. Quisemos que o design contasse a história”, explicou o diretor.

O cineasta quis que em Pinóquio as marionetes fossem feitas com rostos mecânicos. Isto quer dizer que, por baixo da pele de silicone, um complexo sistema de engrenagens e mecanismos em intertravamento possibilitou que os animadores pudessem manipular as esculturas e criar as performances. Os rostos foram criados utilizando uma impressora 3D, que produziu as diferentes expressões para as marionetes - se o personagem precisasse estar feliz, triste, confuso ou chateado para uma cena, bastava que os profissionais aplicassem a face para expressar a emoção mais apropriada.

Elenco de peso

O ator Gregory Mann (A Sociedade Literária e a Torta de Cascas de Batata e Cats) foi escalado para dar voz ao Pinóquio de Guillermo del Toro. Sua consciência e fiel conselheiro, o Grilo Falante, é interpretado por Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi, Transpotting e Doutor Sono), enquanto o carpinteiro e pai do menino de madeira, Gepetto, recebeu a voz de David Bradley (o zelador Argus Filch na saga Harry Potter).

O elenco também é estrelado por Tilda Swinton (As Crônicas de Nárnia e Precisamos Falar Sobre o Kevin), que performa o espírito da floresta que dá vida ao boneco de madeira. O astro de Stranger Things e It: A Coisa, Finn Wolfhard, também participa da animação como o personagem Pavio. Outros nomes de destaque do elenco são Cate Blanchett (O Curioso Caso de Benjamin Button e Oito Mulheres e Um Segredo), Christopher Waltz (Bastardos Inglórios e Django Livre) e Ron Perlman (Hellboy e Filhos da Anarquia).

