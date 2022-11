PlayStation VR2 é confirmado para fevereiro de 2023; veja preço no Brasil

O PlayStation VR 2 , óculos de Realidade Virtual de nova geração da Sony , já tem data de lançamento oficial e preço no Brasil: 22 de fevereiro de 2023, com valor de R$ 4.499,90. Segundo comunicado da empresa em seu blog oficial, nesta quarta-feira (2), a pré-venda terá início já em 15 de novembro com lojas selecionadas do varejo online. Entre as novidades da segunda geração do acessório estão o suporte a imagens 4K e áudio 3D, aproveitando as tecnologias do PlayStation 5 ( PS5 ).

A embalagem inclui o headset PS VR2, os controles PS VR2 Sense e fones de ouvido estéreo, segundo a publicação. No caso do bundle com Horizon: Call of the Mountain, os consumidores recebem apenas um código do voucher para resgate na PlayStation Store, e não uma edição física. A base de carregamento dos controles, por sua vez, será vendida à parte.

Segundo a empresa, os jogos avulsos para o periférico, incluindo o spin-off de Horizon, devem entrar em pré-venda já a partir deste mês com preço ainda a ser definido. A promessa é que o periférico será lançado com mais de 20 títulos disponíveis, incluindo alguns que acabaram de ser revelados: The Dark Pictures: Switchback, Crossfire: Sierra Squad, The Light Brigade, Cities VR, Cosmonious High, Hello Neighbor: Search and Rescue, Jurassic World Aftermath Collection, Pistol Whip VR, Zenith: The Last City, After The Fall e Tentacular.

Vale lembrar que Resident Evil Village, um dos grandes sucessos da Capcom, também chega aos novos óculos de Realidade Virtual em 2023. A nova versão pretende tirar proveito de toda a tecnologia do acessório, incluindo resolução 4K e HDR, rastreamento ocular, Áudio 3D e muito mais.

Revelado em janeiro, durante a CES 2022, o PlayStation VR 2 traz melhorias significativas em comparação ao seu antecessor, seja na facilidade de uso, já que utiliza apenas um cabo USB Tipo-C para se conectar ao PlayStation 5 (PS5), ou em performance, apostando em jogatinas com resolução 4K.

O acessório oferece um campo de visão de 110º, superior aos 100º do seu antecessor, e tem ainda suporte a tecnologias como renderização acelerada e Áudio 3D. As suas telas também são OLED com resolução 2000 x 2040 pixels por olho, com taxas de atualização de 90 a 120 Hz para garantir imagens mais fluidas.

Para garantir uma experiência mais imersiva, o PlayStation VR 2 também é equipado com sensores oculares para que o próprio movimento dos olhos seja capaz de aplicar comandos dentro do jogo. O headset também traz câmeras integradas, permitindo que o jogador veja o que está à sua volta sem a necessidade de tirar os óculos, e um motor próprio que provoca vibrações, semelhante ao DualSense.

Os controles PS VR 2 Sense também trazem tecnologias presentes no controle do PS5, como feedback háptico e gatilhos adaptáveis, que oferecem resistência e diferentes sensações com base nos acontecimentos do jogo. Eles contam ainda com uma porta USB Tipo-C, para recarga, e se comunicam com o console sem a necessidade de fios, via Bluetooth 5.1.