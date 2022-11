Poco M4 Pro 5G: veja preço e ficha técnica do celular Xiaomi

O Poco M4 Pro 5G é um celular da Xiaomi que apresenta ficha técnica intermediária. Ele traz bateria de 5.000 mAh, tela de 90 Hz e processador octa-core Dimensity 810 da MediaTek . O preço de lançamento foi de R$ 3.299, mas atualmente o aparelho já pode ser encontrado no varejo online por valores que partem de R$ 1.590 — o que representa uma redução de R$ 1.700. O smartphone desembarcou no Brasil em março deste ano nas cores amarelo, azul e preto. Nas linhas a seguir, veja mais detalhes do Poco M4 Pro.

2 de 6 Poco M4 Pro 5G está disponível no Brasil nas cores azul, amarelo e preto — Foto: Divulgação/Poco Poco M4 Pro 5G está disponível no Brasil nas cores azul, amarelo e preto — Foto: Divulgação/Poco

Ficha técnica do Poco M4 Pro 5G

Tamanho da tela: 6,6 polegadas

Resolução da tela: Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Painel da tela: IPS LCD

Câmera principal: dupla, 50 e 8 MP

Câmera frontal: 16 MP

Sistema: Android 11

Processador: MediaTek Dimensity 810 (octa-core de até 2,4 GHz)

Memória RAM: 4 ou 6 GB

Armazenamento: 64, 128 ou 256 GB

Cartão de memória: sim, microSD de até 1 TB

Capacidade da bateria: 5.000 mAh

Telefonia: Dual SIM (nano SIM)

Conectividade: 5G

Peso: 195 gramas

Dimensões: 163,6 x 75,8 x 8,8 mm

Cores: amarelo, azul e preto

Lançamento no Brasil: março de 2022

Tela e design

3 de 6 Poco M4 Pro 5G possui bordas finas e furo central para abrigar a câmera frontal — Foto: Reprodução/Xiaomi Poco M4 Pro 5G possui bordas finas e furo central para abrigar a câmera frontal — Foto: Reprodução/Xiaomi

O display LCD do Poco M4 Pro 5G apresenta 6,6 polegadas e resolução FHD+ de 2400 x 1080 pixels. A tela possui bordas finas com um furo no centro para abrigar a câmera frontal.

A taxa de atualização é de 240 Hz. Com isso, é garantida uma boa visualização de imagens e vídeos que deve agradar também os entusiastas por jogos. Outro diferencial do aparelho é a tecnologia Dynamic Switch, que adapta a taxa de atualização para cada momento, o que resulta na economia da bateria do aparelho.

O acabamento das laterais e da traseira é feito em plástico fosco, similar ao design da linha Mi Ultra da Xiaomi. Na traseira está localizada a armadura preta que abriga o conjunto de câmeras, juntamente com o flash LED. Já a parte superior e inferior conta com alto-falante duplo que proporciona uma boa experiência ao usuário para ouvir áudios. O celular está disponível no Brasil com três opções de cores: amarelo, azul e preto.

Câmeras

As lentes do Poco M4 apresentam Modo Noturno, que deve proporcionar bons registros em locais com baixa luminosidade. A câmera ultra wide conta com 119° de angulação, visando a captar um cenário mais amplo. Já a câmera frontal conta com 16 MP. É possível gravar vídeos em 1080p a 60 FPS.

4 de 6 Poco M4 Pro 5G apresenta conjunto duplo de câmeras de 50 MP — Foto: Reprodução/Xiaomi Poco M4 Pro 5G apresenta conjunto duplo de câmeras de 50 MP — Foto: Reprodução/Xiaomi

O conjunto de lentes do smartphone é organizado da seguinte maneira:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 8 MP (f/2.2)

Frontal de 16 MP (f/2.45)

Desempenho e armazenamento

O Poco M4 Pro 5G conta com o processador Dimensity 810 da MediaTek, que apresenta velocidade máxima de até 2,4 GHz. O chipset octa-core trabalha em conjunto com as versões de 4 ou 6 GB de memória RAM LPDDR4X. Essas especificações, aliadas às taxas de atualização e de resposta ao toque, devem fazer com que o aparelho tenha um bom desempenho em jogos, agradando o público gamer.

O armazenamento interno é oferecido em três versões, de 64 GB, 128 GB ou 256 GB, com possibilidade de expansão via cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

5 de 6 Capacidade do Poco M4 Pro 5G é de 5.000 mAh — Foto: Reprodução/Xiaomi Capacidade do Poco M4 Pro 5G é de 5.000 mAh — Foto: Reprodução/Xiaomi

A bateria do smartphone tem 5.000 mAh de capacidade bruta e suporte para carregamento rápido. De acordo com a Xiaomi, a carga é suficiente para assistir a 16 horas de vídeos, jogar por 12 horas e reproduzir 179 horas de músicas.

Vale ressaltar que a performance da bateria pode variar de acordo com o uso. Para a recarga, a Xiaomi disponibiliza na caixa o carregador de 33 W, que, segundo a marca, proporciona a carga completa do celular em 59 minutos.

Android e recursos adicionais

6 de 6 Smartphone da Xiaomi apresenta suporte para 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi Smartphone da Xiaomi apresenta suporte para 5G — Foto: Reprodução/Xiaomi

O Poco M4 Pro 5G sai de fábrica rodando o Android 11 com a interface da Xiaomi MIUI 12.5. Já foi confirmado pela fabricante que o dispositivo receberá o Android 12 e a versão mais atualizada da interface da Xiaomi, a MIUI 13.

Preço e onde comprar o Poco M4 Pro 5G

O smartphone da Xiaomi chegou ao mercado brasileiro em março deste ano. A versão do Poco M4 Pro 5G com 4 GB de RAM e 64 GB é encontrada no varejo online por R$ 1.590. Já o modelo do smartphone com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento foi lançado por R$ 3.299. Nos dias atuais, o celular está disponível na web por valores que partem de R$ 1.680.