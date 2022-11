Pokémon e Call of Duty Warzone 2.0 são destaques nos lançamentos da semana

Pokémon Scarlet e Violet e Call of Duty: Warzone 2.0 são os destaques nos lançamentos da semana, com a nova aventura de RPG em mundo aberto dos monstros de bolso e a atualização do popular Battle Royale da Activision Blizzard . Além deles, também chegam os games Goat Simulator 3, o novo capítulo na saga de terror The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me, a versão PC de Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e mais. Confira, a seguir, todos os detalhes sobre os lançamentos da semana, como datas, preços e plataformas em que estão disponíveis.

Pokémon Scarlet e Violet - 18 de novembro - SW

A série Pokémon já trouxe algumas áreas abertas para exploração em games anteriores, como Pokémon Sword e Shield e o spin-off Pokémon Legends: Arceus. Mas agora, Pokémon Scarlet e Violet chegam oficialmente como os primeiros jogos de mundo aberto da franquia. Isso significa que, desde o início da aventura, treinadores Pokémon poderão seguir em qualquer direção no continente de Paldea para encontrar coisas para fazer e monstros para treinar.

Nos novos games, três campanhas distintas estarão disponíveis. Victory Road coloca o usuário para enfrentar 8 líderes de ginásio para se tornar o novo campeão da região — dessa vez, porém, é possível enfrentá-los em qualquer ordem. Outra opção é Path of Legends, para batalhar contra versões gigantescas dos monstros Pokémon Titan em busca da erva lendária "Herba Mystica". Por fim, Starfall Street, coloca treinadores contra a organização do mal Team Star, que possui líderes individuais espalhados pelo mapa.

Pokémon Scarlet e Pokémon Violet estão disponíveis para Nintendo Switch por R$ 299 cada, mas também podem ser adquiridos em pacote, "Pokémon Scarlet e Pokémon Violet Double Pack", por R$ 598.

Call of Duty: Warzone 2.0 - 16 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

O aclamado Battle Royale da série Call of Duty ganhará versão 2.0 e uma série de novidades. No novo game, as batalhas serão travadas no mapa de Al Mazrah, no qual 120 competidores serão lançados sem equipamentos e lutarão para sobreviver de forma individual ou em esquadrão. Além disso, haverá integração com Call of Duty: Modern Warfare 2, mais recente título da franquia.

Outra mudança está na área segura do mapa, que assim como em todo jogo do gênero, encolhe gradativamente para incentivar o conflito entre os sobreviventes. Mas, ao invés de um único círculo, como de costume, três encolherão até convergirem para a batalha final. Também haverá um novo modo de extração chamado DMZ, no qual usuários terão que tentar resgatar um alvo no mapa.

Goat Simulator 3 - 17 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

A cabra mais caótica do mundo dos jogos está de volta em Goat Simulator 3 — e, para fãs da série confusos quanto à numeração, vale ressaltar que não houve um Goat Simulator 2. No novo game, que conta com opção de jogo multiplayer para até 4 pessoas, é possível controlar a cabra Pilgor para explorar uma grande área aberta, resolvendo quebra-cabeças e deixando rastros de destruição por onde passam.

Ao jogar com amigos, o título oferece 7 minigames: King of the Hill, The Floor is Lava, Car Derby, Prop Hunt, Headsplat, Hoofball e Prop Golf. Goat Simulator 3 está disponível para PlayStation 5 (PS5) por R$ 139,50, para Xbox Series X/S por R$ 159,95 e para PC por R$ 161 na loja digital Epic Games Store.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales - 18 de novembro - PC

Nesta sequência de Spider-Man Remastered, usuários controlam Miles Morales, um novo Homem-Aranha em treinamento por Peter Parker. Quando o aracnídeo original precisa deixar a cidade por um tempo, Miles terá que proteger a população de Nova York e impedir uma grande ameaça terrorista. Vale dizer que o herói possui alguns poderes diferentes, como a capacidade de se camuflar e produzir descargas elétricas para atordoar inimigos.

No PC, o jogo terá suporte a Ray Tracing para reflexos e sombras, taxa de quadros sem limite, suporte a monitores ultrawide e também ao controle DualSense do PS5. O jogo contará ainda com suporte a tecnologias de aumento de desempenho como Nvidia DLSS 3, DLAA e Reflex, AMD FSR 2.1, Intel XeSS e IGTI. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales está disponível para PC pelas lojas digitais Steam e Epic Games Store por R$ 199,90.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me - 18 de novembro - PS5, XBSX/S, PS4, XB, PC

The Dark Pictures Anthology, dos mesmos criadores de Until Dawn, ganha um novo capítulo com seu quarto game: The Devil in Me, que encerrará a primeira temporada da série de jogos de terror. A história segue uma equipe de documentaristas convidados a conhecer uma estranha atração turística, uma réplica do hotel "Castelo da Morte", do assassino em série H. H. Holmes, criada por um fã chamado Granthem Du'Met. No entanto, durante a produção do documentário, a equipe percebe que caiu em uma armadilha e que estão presos com um homem sádico no controle.

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me está disponível para PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox One e Xbox Series X/S por R$ 199,50, e para PC pela loja digital Steam por R$ 174,90.

Pentiment - 15 de novembro - XBSX/S, XB, PC

Na cidade bávara de Tassing, na Europa do século XVI, vivia um mestre artista chamado Andreas Maler, que se vê envolto em uma série de assassinatos e grandes eventos que poderão mudar o rumo da história. Neste game de aventura da Obsidian Entertainment, jogadores devem explorar e descobrir os mistérios de uma cidade com visuais que remetem às xilogravuras dos primeiros manuscritos e livros do mundo.

Pentiment está disponível para Xbox Series X/S e Xbox One por R$ 99,95 e para PC pela loja digital Steam por R$ 99. O jogo também está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.

Somerville - 15 de novembro - XBSX/S, XB, PC

Neste jogo de aventura e quebra-cabeça, jogadores controlam um sobrevivente de uma catástrofe que deseja se reunir com sua família novamente. A história tem uma atmosfera de ficção científica, e parece inspirada no livro Guerra dos Mundos, de H. G. Wells. Durante a aventura, será preciso correr e resolver quebra-cabeças para seguir adiante enquanto vários eventos ocorrem ao redor.

O game apresenta fortes semelhanças com o jogo de aventura Inside, o que se dá pelo fato de o estúdio responsável pelo título ter sido formado em parceria com um dos fundadores da Playdead, desenvolvedora de Limbo e Inside. Somerville está disponível no Xbox Game Pass sem custos extras para assinantes.