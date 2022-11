Pokémon Scarlet e Violet: conheça história e gameplay dos RPGs da franquia

As batalhas contra treinadores e ginásios trazem os tradicionais combates em turnos e regras já conhecidas da série, como tipos de golpes que causam mais danos em certos Pokémon — por exemplo, golpes do tipo água que causam um dano maior em Pokémon de fogo. No entanto, os monstrinhos de Paldea possuem uma habilidade única chamada "Terastal". Ao Terastalizar, o Pokémon assume uma forma cristalizada com um símbolo na cabeça, de forma que o seu tipo pode mudar, o que altera suas vantagens e desvantagens.

Outra novidade está nas batalhas "Let's Go", que não têm relação com os games anteriores Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee. Ao usar o comando Let's Go, o treinador pode enviar seu monstrinho sozinho para batalhar contra um Pokémon inimigo e obter o resultado de imediato. Esta mecânica permite treinar seus Pokémon com facilidade contra vários oponentes e ganhar experiência rapidamente. As batalhas do modo Starfall Street também desafiam usuários a enfrentarem hordas de Pokémon com a função Let's Go antes de ganhar acesso ao líder adversário.