Prêmio CBLOL 2022: Tinowns vence na categoria de melhor jogador

O meio Thiago "Tinowns" Sartori , que atuou pela LOUD durante o ano, foi o vencedor na categoria "Melhor Jogador" pelo Prêmio CBLOL 2022. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta quarta-feira (30) e contou com convidados presentes no local. Tinowns, que também venceu o prêmio em 2020 , ainda levou nas categorias "Craque da Galera" e "Melhor Meio", tornando-se no jogador mais premiado do evento. Vale ressaltar que todas as categorias, com exceção da Craque da Galera, contaram com um júri técnico formado por membros da imprensa, jogadores profissionais de League of Legends e especialistas selecionados pela Riot Games .

Entre as equipes, destacou-se a LOUD, campeã da segunda etapa do CBLOL 2022 e representante brasileira no Mundial de LOL 2022. Além dos troféus recebidos por Tinowns, a equipe dominou as premiações em todas as demais rotas, na categoria "Melhor Técnico", com Gabriel "Von" Barbosa, e na categoria "Jogador Revelação", vencida por Diego "Brance" Amaral. Ainda houve espaço para uma homenagem a Gustavo "Sacy" Rossi, campeão mundial de Valorant atuando também pela LOUD.

1 de 2 TinOws foi eleito o melhor jogador no Prêmio CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL TinOws foi eleito o melhor jogador no Prêmio CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/CBLOL

O Prêmio CBLOL 2022 teve como novidade a escolha de melhor jogadora. A categoria surgiu como fruto da Ignis Cup 2022, o primeiro torneio feminino oficial de League of Legends no Brasil. A competição teve sua final no dia 12 de novembro, nos estúdios da Riot Games, em São Paulo, e terminou com a paiN Gaming sendo campeã.

Em relação às demais categorias, nenhuma novidade quando comparamos com o Prêmio CBLOL 2021, com "Craque da Galera" sendo a única categoria decidida por votação pública. Vale destacar também a presença da plateia, que retornou pela primeira vez após o início da pandemia.

2 de 2 LOUD foi a equipe que mais levou troféus, ou "minions", no Prêmio CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games LOUD foi a equipe que mais levou troféus, ou "minions", no Prêmio CBLOL 2022 — Foto: Divulgação/Riot Games

A cerimônia ainda utilizou seu espaço para realizar algumas homenagens para projetos de inclusão no cenário, para a RED Canids Kalunga, campeã da primeira etapa do CBLOL 2022 e representante do Brasil no Mid-Season Invitational (MSI) 2022, e para Gustavo "Sacy" Rossi, por sua trajetória no League of Legends e os títulos conquistados no Valorant, com destaque para o mundial da categoria. Nomes famosos também foram convidados para entregar a premiação aos vencedores. Entre eles, Pietro "Pijack" Moretti, Sher Machado, Marcos "Kennzy" Vinícius e Felipe "brTT" Gonçalves.

Veja, a seguir, todos os vencedores do Prêmio CBLOL 2022:

Melhor Jogador

Thiago "Tinowns" Sartori (LOUD)

Leonardo "Robo" Souza (LOUD)

Diego "Brance" Amaral (LOUD)

Santander Melhor Jogadora

Flower (paiN Gaming)

Miyahara (Raizen)

Stasia (Raizen)

Santander Melhor Jogador CBLOL Academy

Lucas "Accez" dos Santos (paiN Gaming)

Júlio "Juliera" Henrique (paiN Gaming)

Fábio "ProDelta" Marques (paiN Gaming)

Melhor Topo

Francisco "fNb" Miranda (FURIA Esports)

Leonardo "Robo" Souza (LOUD)

Choi "Wizer" Ui-seok (paiN Gaming)

Melhor Caçador

Marcos "Cariok" Oliveira (paiN Gaming)

Park "Croc" Jong-hoon (LOUD)

Gabriel "Goot" Goot (FURIA Esports)

Melhor Meio

Daniel "Grevthar" Xavier (RED Canids Kalunga)

Bruno "Hauz" Ferreira (KaBuM! Esports)

Thiago "Tinowns" Sartori (LOUD)

Melhor Atirador

Diego "Brance" Amaral (LOUD)

Alexandre "TitaN" Lima (RED Canids Kalunga)

Matheus "Trigo" Trigo (paiN Gaming)

Melhor Suporte

Denílson "Ceos" Oliveira (LOUD)

Gabriel "Jojo" Dzelme (RED Canids Kalunga)

Ygor "RedBert" Freitas (FURIA Esports)

Melhor Técnico

João Pedro "Dionrray" Barbosa (paiN Gaming)

Lucas "Maestro" Pierre (FURIA Esports)

Gabriel "Von" Barbosa (LOUD)

Melhor Jogada

Bruno "Envy" Farias (FURIA Esports) – Quadra Kill de Vex

Francisco "fNb" Miranda (FURIA Esports) – Penta Kill de Olaf

Guilherme "Guigo" Ruiz (RED Canids Kalunga) – Penta Kill de Gwen

Heineken 0.0 Craque da Galera

Marcelo "Celo" Leite (Miners)

Filipe "Ranger" Brombilla (Flamengo Los Grandes)

Thiago "Tinowns" Sartori (LOUD)

Jogador Revelação

Diego "Brance" Amaral (LOUD)

Pedro "Disamis" Gonçalves (Liberty)

Gabriel "Goot" Goot (FURIA Esports)