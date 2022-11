Prêmio Melhores do Ano 2022: veja os aparelhos, apps e jogos vencedores

O Prêmio Melhores do Ano TechTudo divulgou, nesta quarta-feira (09), os vencedores de 2022 em 10 categorias: Celular Top de Linha, Celular Custo-Benefício, TV, Notebook, Fone de Ouvido, Caixa de Som, Destaque Gamer do Ano, Jogo do Ano, App do Ano e App de Banco do Ano . Todas as categorias foram avaliadas por um júri técnico e pelos leitores do TechTudo ; por isso, cada uma conta com duas premiações, uma de "Melhor do Ano" e outra de "Voto Popular".

Além de compartilhar os destaques de tecnologia do ano, o Prêmio divulga o resultado a tempo de ajudar os consumidores a escolherem os melhores produtos para comprar durante a Black Friday 2022. O evento começa no dia 25 de novembro e algumas dicas podem facilitar muito na hora de identificar se uma promoção realmente vale a pena. Confira os ganhadores!

1 de 11 Melhores do ano TechTudo 2022 — Foto: Arte/TechTudo Melhores do ano TechTudo 2022 — Foto: Arte/TechTudo

O modelo mais poderoso já criado pela Apple supera todos os demais: assim é o iPhone 14 Pro Max, com sua tela de 6,1 polegadas, altíssima taxa de luminosidade e contraste inigualável. Os sensores de imagem, por sua vez, estão maiores, o que significa que conseguem captar mais detalhes da cena, como texturas.

Os adeptos do smartphone contam com velocidade acima da média: o Pro Max faz quase tudo num piscar de olhos, o que tem a ver com o processador A15 Bionic, visto nele e na versão Pro. A empresa da maçã tem o trunfo de combinar como ninguém hardware e software, representado pelo moderno sistema iOS 16.

2 de 11 iPhone 14 Pro Max é o celular top de linha do ano, segundo o júri especializado. — Foto: Reprodução/Apple iPhone 14 Pro Max é o celular top de linha do ano, segundo o júri especializado. — Foto: Reprodução/Apple

Na votação popular, um empate. Galaxy S22 Ultra e Xiaomi 12 receberam exatamente o mesmo número de votos na categoria celular top de linha, e levam o prêmio em conjunto. O celular da Samsung tem câmera quádrupla com 108 MP no sensor principal. O processador é o Snapdragon 8 Gen 1, da Qualcomm, e a tela de 6,8 polegadas tem tecnologia AMOLED Dinâmico 2X. Com bateria de 5.000 mAh e armazenamento entre 128 GB e 1 TB, ele chegou ao Brasil em fevereiro.

Já o Xiaomi 12 tem tela de 6,28 polegadas com painel OLED, câmera tripla com sensor principal de 50 MP e armazenamento de 256 GB. O processador também é o Snapdragon 8 Gen 1 e a bateria tem 4.500 mAh. Ele foi lançado globalmente em dezembro de 2021.

🏆 Melhor Celular Custo-Benefício de 2022: Galaxy A53

O Galaxy A53 fez bonito diante do júri especializado devido à ficha técnica recheada, com direito a tela com taxa de atualização de 120 Hz. O recurso é cada vez mais buscado por quem deseja display de alto rendimento.

Por falar em tela, espaço não vai faltar: são 6,5 polegadas para exibir imagens, com painel Super AMOLED e resolução Full HD+. As especificações do modelo da Samsung ficam completas com as muitas opções de fotografia, afinal, são quatro câmeras na parte traseira. O smartphone pode entrar na água e conta com Bluetooth 5.1. De olho no futuro, é compatível com internet 5G.

3 de 11 Samsung Galaxy A53 foi a escolha do júri especializado. — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A53 foi a escolha do júri especializado. — Foto: Divulgação/Samsung

O Realme C35 venceu na votação popular da categoria celular custo-benefício. Com lançamento no país em maio, ele tem câmera principal de 50 MP num conjunto triplo, bateria de 5.000 mAh, armazenamento de 64 GB e processador Unisoc T616. A tela IPS LCD tem 6,6 polegadas.

A LG OLED é um modelo top de linha da fabricante que conta com recursos como Dolby Atmos, Dolby Vision e tecnologia OLED, que promete entregar até 30% mais brilho do que os televisores normais. Disponível apenas no tamanho único de 65 polegadas, a smart TV tem visual minimalista e taxa de atualização de 120 Hz.

4 de 11 Modelo top de linha da LG é o vencedor da categoria Melhor TV. — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Modelo top de linha da LG é o vencedor da categoria Melhor TV. — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

🥇Voto popular: TCL Mini LED C835

A TCL conseguiu o título de melhor TV na opinião do público com a C835. O modelo conta com tecnologia mini LED e alguns recursos voltados para gamers, como VRR e taxa de atualização de 144 Hz. Disponível em versões de 65 e 75 polegadas, ela tem resolução 4K e suporte para HDR10+.

O MacBook Pro M2 é a escolha do júri especializado e leva a categoria de notebook do ano. O laptop integra a nova geração de computadores da Apple com processadores próprios de alto desempenho. Com foco em produtividade, o modelo é ideal para quem precisa de um dispositivo potente, que seja capaz de realizar tarefas como edição de vídeos. Sua bateria promete até 20 horas de duração e há versões com 8, 16 e 24 GB de memória RAM.

5 de 11 MacBook Pro M2 é o melhor notebook de 2022 segundo o júri técnico. — Foto: Divulgação/Apple MacBook Pro M2 é o melhor notebook de 2022 segundo o júri técnico. — Foto: Divulgação/Apple

🥇Voto popular: Dell XPS 13 Plus

Na opinião do público, o melhor notebook de 2022 é o Dell XPS 13 Plus. Com processadores Intel de 12ª geração, tela com resolução até 4K, o laptop tem como destaque suas teclas grandes e um touchpad de vidro. A promessa é de 55% mais eficiência na performance, em relação à geração anterior.

Com recursos modernos, como cancelamento ativo de ruído e modo ambiente adaptável, os AirPods Pro 2 foram considerados os melhores fones do ano. O modelo top de linha foi lançado em setembro, e oferece integração com a Siri, assistente de voz da Apple, e Bluetooth 5.3. Outro destaque do fone é sua bateria, que pode chegar até 30 horas quando combinada com o estojo.

6 de 11 AirPods Pro 2 é o fone vencedor na categoria Fone de Ouvido do Ano. — Foto: Divulgação/Apple AirPods Pro 2 é o fone vencedor na categoria Fone de Ouvido do Ano. — Foto: Divulgação/Apple

🥇Voto popular: LG Tone Free FP9

O LG Tone Free FP9 foi o grande vencedor na votação popular da categoria que elege o fone do ano. Com áudio de assinatura Meridian e cancelamento de ruído ativo, o dispositivo conta com a tecnologia UV Nano, que promete eliminar até 99,9% das bactérias do fone. Ele tem proteção contra água e suor e bateria com promessa de alta duração.

Lançada em maio, a JBL Flip 6 é a caixa de som destaque do ano. O modelo oferece boa potência sonora em um dispositivo portátil e sólido. Fácil de ser transportada, a caixinha aguenta até 12 horas de música e conta com proteção contra água e poeira, podendo ser usada tranquilamente em ambientes abertos.

7 de 11 JBL Flip 6 foi lançada em maio desse ano e é o destaque da categoria entre o júri especializado. — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire JBL Flip 6 foi lançada em maio desse ano e é o destaque da categoria entre o júri especializado. — Foto: Reprodução/Maria Alice Freire

🥇Voto popular: House of Marley Get Together Mini

A caixa de som queridinha do público foi a Get Together Mini, da House of Marley. Com proposta sustentável e produtos feitos em bambu, a fabricante chegou ao Brasil em agosto. A caixinha traz dois canais de 12 W e dois tweeters de 19 mm, além de um radiador passivo para graves ressonantes. A promessa é de autonomia de até dez horas.

🏆 Destaque Gamer do Ano (2022): TV LG OLED Evo C2

A OLED Evo C2 foi o destaque gamer do ano. A smart TV conta com tecnologia OLED, recursos como Dolby Vision e Dolby Atmos, e tem como destaque o tempo de resposta prometido para menos de 1 ms. Com foco no público gamer, há suporte a tecnologias como G-Sync, FreeSync e VRR.

8 de 11 TVs OLED evo da LG prometem melhorias de som e imagem via IA. — Foto: Reprodução/LG TVs OLED evo da LG prometem melhorias de som e imagem via IA. — Foto: Reprodução/LG

🥇Voto popular: TV LG OLED Evo C2

Além do júri técnico, a TV LG OLED Evo C2 também venceu através do voto popular.

Elden Ring foi eleito o Melhor Jogo do Ano em 2022 pelo júri especializado na premiação do TechTudo. O game mistura souls-like com mundo aberto e dá uma grande liberdade ao jogador para explorar as Terras Intermédias, novidade em produções do tipo. Seguindo o formato clássico de RPGs em geral, o título coloca você como um Maculado, que pode ter diferentes classes e aparências, ajustáveis no início da gameplay. O enredo do título foi assinado por George R. R. Martin, criador dos livros de Game of Thrones, trazendo diversos aspectos de fantasia vistos nas produções do escritor.

9 de 11 Elden Ring foi eleito o Melhor Jogo do Ano em 2022 pelo júri especializado. — Foto: Reprodução/From Software Elden Ring foi eleito o Melhor Jogo do Ano em 2022 pelo júri especializado. — Foto: Reprodução/From Software

O jogo agradou tanto que tem nota 96 no Metacritic, site que reúne análises de games em geral, a maior nota de um lançamento em 2022. Além da história rica e pelo hype de ser um souls-like diferenciado, Elden Ring traz belos visuais, uma grande diversidade de adversários, combate estratégico e bastante exploração. O melhor jogo do ano segundo o Melhores do Ano TechTudo está disponível para PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X/S, Xbox One e PC, com preços a partir de R$ 229,90 na Amazon.

O Melhor Jogo do Ano em 2022, segundo a votação popular, é o Multiversus, título de luta da Warner Bros. Games que traz diferentes personagens dos estúdios Warner para batalhas 2v2. O formato do game lembra o clássico Super Smash Bros., da Nintendo, misturando super-heróis da DC a ícones da cultura pop como Scooby-Doo, Salsicha, Steven Universe, entre outros. A proposta inusitada leva a estratégias de combate interessantes, gameplay que chamou atenção dos fãs das franquias.

Um ponto importante em Multiversus é o caráter free-to-play, além de contar com crossplay que facilita o matchmaking durante a jogatina. O título agradou tanto que, antes mesmo de chegar oficialmente, alcançou 144 mil usuários simultâneos no PC durante um beta aberto. Para jogar, basta baixar o jogo no computador ou nos consoles PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5), Xbox Series X/S e Xbox One.

O BeReal é um aplicativo que cresceu bem devagar. Ele foi lançado em 2020 na França, mas só chamou atenção dos usuários aqui no Brasil agora, em 2022. Segundo dados do Google Trends, que monitora as buscas feitas no Google, o app começou a chamar atenção em meados de agosto, atingindo um pico de interesse um mês depois, em setembro.

O app não tem muitos recursos, mas é possível que a simplicidade seja a chave do seu sucesso. No BeReal, diferentemente do que acontece em redes, como TikTok e Instagram, você só pode fazer uma publicação por dia, e seus amigos também. Para ver o que seus amigos postaram, é preciso que você poste também - o que serve de estímulo para não deixar de atender à notificação avisando que é “hora de ser real”.

10 de 11 BeReal é o melhor app do ano segundo o júri especializado. — Foto: Mariana Tralback/TechTudo BeReal é o melhor app do ano segundo o júri especializado. — Foto: Mariana Tralback/TechTudo

O BeReal não tem filtros nem opções mais avançadas para compartilhamento de mídias, como músicas e/ou vídeos. Mas, ainda assim, foi capaz de influenciar outras redes consolidadas no mercado - como o próprio TikTok, que lançou o TikTok Now, recurso que funciona exatamente nos mesmos moldes que o BeReal.

🥇Voto popular: e-Título

O e-Título foi um aplicativo chave em 2022, ano de Eleições Gerais, e que revolucionou todo o processo eleitoral. Lançado em 2017, hoje em dia o app pode ser usado como documento oficial para votar, substituindo os tradicionais RG e título físico de eleitoral.

Ele também facilitou outros processos do sistema de eleições - como, por exemplo, a justificativa de voto, que hoje pode ser feita de maneira rápida e remota, diretamente pelo celular. Em outubro deste ano, o mês das eleições, o e-Título foi um dos apps mais baixados tanto na loja do iPhone (iOS) quanto do Android.

Mudar ou conferir o local da votação, por exemplo, são outros aspectos das eleições que o app mudou. Com interface simples e acessível, o e-Título é o favorito do público em 2022.

O Nubank foi o vencedor pelo júri especializado do TechTudo e a sua escolha não surpreende. O aplicativo já surgiu inovando: lançado em 2013, foi um dos primeiros bancos digitais brasileiros. Um dos critérios para a escolha do banco digital como melhor do ano é a interface intuitiva e fácil de usar. Ainda, no quesito inovação o app também não deixa por desejar: das Caixinhas ao Bolão da Copa 2022, a fintech vive lançando novos recursos interessantes aos correntistas.

As próprias funcionalidades do app também funcionaram como critério para a escolha do Nubank. O banco digital, mais do que apenas dar acesso a um cartão de crédito e uma conta corrente, tem opções de investimento, campanhas internas e lojinha com cashback no aplicativo, disponível para Android e iPhone.

11 de 11 Nubank é o melhor app de banco do ano, segundo o júri técnico. — Foto: Fernando Braga Nubank é o melhor app de banco do ano, segundo o júri técnico. — Foto: Fernando Braga

O C6 Bank levou a melhor entre o voto popular. Como o Nubank, o app também sabe inovar: em 2022, por exemplo, antes dos concorrentes, lançou o Locais Seguros, função de segurança que só permite fazer algumas transações financeiras quando o celular estiver conectado a uma rede considerada segura.

O banco digital também permite escolher a cor do cartão físico e, diferentemente de alguns de seus concorrentes, conta com um programa gratuito de pontos - o Átomos, que pode ser acessado por qualquer correntista do C6.

O C6 não costuma ter muitas quedas de serviço, o que ajuda para que leve a preferência do público, e o aplicativo também tem uma interface acessível e fácil de ser usada. O acesso ao suporte também é simples de ser feito, e conta com mais de um canal. Por isso, foi considerado o melhor app de banco digital pelo voto popular.

