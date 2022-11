Prime Gaming terá pacotes de FIFA 23 e o jogo Quake grátis em dezembro

O Amazon Prime Gaming revelou seus jogos gratuitos de PC para assinantes do serviço Amazon Prime no mês de dezembro, entre eles o clássico Quake, o aclamado indie Brothers: A Tale of Two Sons e mais. Jogadores de FIFA 23 também poderão resgatar a partir desta quarta-feira (30) recompensas especiais para o FIFA Ultimate Team (FUT) com vários jogadores raros e itens úteis para ajudar em seu progresso no jogo (saiba como resgatar no link ). Confira a seguir mais detalhes sobre os games do mês de dezembro no Prime Gaming.

Fãs de jogos de tiro da ID Software poderão curtir uma versão melhorada do clássico Quake, FPS que foi uma revolução para sua época e uma evolução dos conceitos de Doom. O jogo traz um soldado contra hordas de inimigos através de várias fases com visuais em 3D e muita violência. Ao lado dele, Brothers: A Tale of Two Sons traz uma jornada de aventura e quebra-cabeça em um mundo de fantasia na qual dois irmãos tentam obter a cura para salvar seu pai. Este título foi o primeiro jogo do diretor Josef Fares, criador do premiado It Takes Two.

Assinantes do Amazon Prime Gaming receberão ainda vários conteúdos exclusivos para títulos como Apex Legends, Madden 23, Fall Guys e Valorant. Em FIFA 23 o pacote de recompensas traz os seguintes itens para o FUT: 7 jogadores raros de ouro, 2 Escolhas de Jogadores 81+, 12 consumíveis raros, um empréstimo do jogador norueguês Erling Haaland por 15 partidas e 8 Escolhas de Jogadores, das quais 2 são especiais da Copa do Mundo.

Entre outros jogos grátis estão Rose Riddle 2: Werewolf Shadow, um simulador com elementos de investigação no qual a detetive Rose Riddle terá que desvendar um grande mistério no reino das fadas. Em The Amazing American Circus, jogadores terão um gameplay de jogo de cartas no qual construirão seu baralho com artistas circenses. Banners of Ruin também usa construção de baralho, mas em um RPG de batalhas medievais.

Spinch oferece uma experiência de plataforma psicodélica pela mente do cartunista canadense Jesse Jacobs em que um organismo superveloz tenta salvar uma ninhada de filhotes desaparecidos. Doors: Paradox é um quebra-cabeça em 3D que desafia o usuário a usar tudo ao seu redor para tentar resolver os puzzles a sua frente. Por último, Desert Child e um jogo de tiro com visuais retrô 2D no qual um jovem piloto de hoverbike tenta caçar recompensas para poder deixar a Terra.

Jogos Amazon Prime Gaming de dezembro