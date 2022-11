Primeiro jogo do Brasil na Copa já rende memes; veja os melhores

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022 gerou uma série de memes nas redes sociais nesta quinta-feira (24), antes mesmo de a bola rolar. A partida contra a Sérvia começa apenas às 16h (horário de Brasília), mas os brasileiros já se apressaram em produzir memes muito bem-humorados – como de costume. Além disso, termos como "VAI BRASIL", "Neymar", "Richarlison" e "Bora Brasil" já aparecem nos Trending Topics do Twitter, seção do microblog que reúne os assuntos mais comentados. Veja, logo abaixo, uma seleção com os melhores memes sobre o jogo do Brasil na Copa hoje.