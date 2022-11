Produção de iPhones pode cair 30% em fábrica na China; entenda

O novo lockdown imposto pelo governo para as cidades afetadas pela doença estabelece que, entre outras medidas, as fábricas que quiserem continuar abertas e produzindo devem manter os trabalhadores morando no local, para que o vírus não circule. Isso criou uma grande insatisfação entre os profissionais. Há relatos da Reuters de que alguns até fugiram do local no último fim de semana.