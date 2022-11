PS Plus Extra de novembro terá Kingdom Hearts, Skyrim e Rainbow Six Siege

1 de 10 Em Kingdom Hearts 3 jogadores poderão visitar mundos tanto da Disney quanto da Pixar — Foto: Reprodução/PlayStation Store Em Kingdom Hearts 3 jogadores poderão visitar mundos tanto da Disney quanto da Pixar — Foto: Reprodução/PlayStation Store

Série Kingdom Hearts | PS4

Todos os games da série Kingdom Hearts estarão disponíveis para assinantes em novembro com os remasters de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix e Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, a sequência Kingdom Hearts 3 e o spin-off Kingdom Hearts: Melody of Memory. A série Kingdom Hearts traz um RPG de ação que mistura personagens originais da Square Enix com figuras do universo da Disney como Mickey, Donald, Pateta e muitos outros. No terceiro game aparecem também personagens da Pixar, com mundos de Frozen e Toy Story.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition | PS4, PS5

Um RPG que dispensa apresentações, The Eder Scrolls 5: Skyrim da Bethesda Softworks traz um grande mundo aberto para usuários explorarem e viverem aventuras como o escolhido Dragonborn que irá salvar o reino da ameaça dos dragões. O game, que pode ser jogado em primeira ou terceira pessoa, ficou conhecido por sua grande liberdade que permite ir em praticamente qualquer direção e enorme quantidade de conteúdo que garante que o usuário sempre encontre algo interessante onde for. A Special Edition é uma versão remasterizada com visuais melhorados para os atuais consoles.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | PS4, PS5

O popular game de tiro tático multiplayer online da Ubisoft também chega à PS Plus extra esse mês. No jogo, dois times de 5 usuários se enfrentam em situações táticas entre ataque e defesa nas quais cada competidor controla um personagem Operador único com habilidades e equipamentos próprios. O game em primeira pessoa valoriza tanto planejamento, com o uso de câmeras, quanto ação e reflexos rápidos para atirar. Os cenários podem ser destruídos durante a ação, como abrir buracos nas paredes com tiros ou derrubá-las completamente com explosivos para entradas surpresa.

The Division 2 e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint | PS4

Mais dois outros jogos da Ubisoft que chegarão ao catálogo são The Division 2 e Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, ambos com semelhantes modelos de jogo como serviço. A jogabilidade de The Division 2 é como a de um MMORPG, voltada para jogar com amigos. Devido a seus elementos de RPG os status de suas armas e equipamentos são tão importantes quanto sua performance nos tiroteios para conseguir vencer seus inimigos. Já Ghost Recon Breakpoint é um game de mundo aberto que permite jogar com até 3 amigos em multiplayer para tentar derrubar um cartel de drogas em missões de guerrilha.

Oddworld: Soulstorm Enhanced Edition | PS4, PS5

O clássico game de aventura e quebra-cabeça Oddworld: Soulstorm também está nas adições desse mês. O jogo é uma sequência de Oddworld: New 'n' Tasty!, o qual reimaginou as aventuras do protagonista Abe em sua jornada para libertar sua raça, os Mudokons, da escravidão imposta pelos Glukkons. Os Mudokons não são fisicamente resistentes, mas com a ajuda de Abe e seus poderes psíquicos eles podem ter uma chance de sobreviver. O jogo introduziu também um sistema de crafting no qual é possível criar itens úteis com recursos obtidos pela aventura.

Earth Defense Force: World Brothers e Iron Rain | PS4

A série de ação sobre lutar contra insetos gigantes Earth Defense Force terá dois spin-offs adicionados ao catálogo. Em Earth Defense Force: World Brothers, até 4 jogadores poderão se reunir para enfrentar os insetos em uma versão bem quadrada do game, semelhante aos visuais de Minecraft, com diferentes classes pra escolher. Já Earth Defense Force: Iron Rain traz uma visão alternativa dos tradicionais combates da série, com uma nova força alienígena para enfrentar e classes inéditas, entre elas um personagem que é capaz de montar uma formiga gigante.

Chorus | PS4, PS5

Nesta game de combate espacial, usuários controlam Nara, piloto da nave inteligente Forsaken, enquanto exploram os mistérios do universo e evitam a perseguição de um culto do qual ela fazia parte. Durante o game, é possível melhorar sua nave para melhorar suas habilidades de combate, enquanto parte em busca de templos deixados por uma civilização antiga e que oferecem poderes que poderão ajudar em sua jornada.

What Remains of Edith Finch | PS4

O premiado game de aventura da Giant Sparrow e Annapurna Interactive traz um jogo em primeira pessoa voltado para a narrativa. Nele, usuários investigam uma família aparentemente amaldiçoada cujos membros sempre morrem de maneiras terríveis. Durante o jogo, usuários controlam Edith Finch, uma sobrevivente da família que decide investigar a fundo a vida de seus parentes falecidos e acaba por reviver seus últimos momentos. What Remains of Edith Finch foi indicado e venceu o prêmio de Melhor Narrativa no The Game Awards 2017.

The Gardens Between | PS4, PS5

Título independente do estúdio australiano The Voxel Agents, em The Gardens Between jogadores controlam uma dupla de jovens vizinhos, Arina e Frendt, que formaram uma amizade pela proximidade de suas casas. Um dia, uma luz misteriosa aparece no espaço entre a casa dos dois e os transporta para o meio do nada, um oceano com ilhas que parecem formadas por suas memórias, com itens como gigantescos sofás, árvores e telescópios. Cada fase no game é como um pequeno quebra-cabeça que pode levá-los de volta para casa.

Onee Chanbara Origin | PS4

Uma série pouco conhecida no ocidente, Onee Chanbara Origin reimagina os dois primeiros jogos da saga em um pacote em alta definição com jogabilidade e visuais atualizados para o aniversário de 15 anos da franquia. Os games de Onee Chanbara são conhecidos por sua ação frenética em que jogadores enfrentam hordas de zumbis no papel de caçadoras irmãs, Aya e Saki, equipadas com espadas katana e habilidades especiais.

Lista completa PS Plus Extra e Deluxe de novembro

